SONDAJ 6 din 10 antreprenori, afectati puternic de noile taxe. Ce decizii iau

Valul de majorări fiscale din 2025 afectează puternic IMM-urile din România. Mai exact, 60% dintre micii antreprenori susțin că sunt „foarte afectați” de creșterea taxelor și vor reduce cheltuielile, vor amâna investițiile și vor bloca angajările și doar 4% spun că activitatea lor nu este semnificativ afectată, potrivit unui sondaj realizat de compania de consultanță de business Monasi Cursuri și Consultanță în Grupul Micilor Antreprenori din România, o comunitate de peste 60.000 de membri antreprenori.

Totodată, întrebați cum resimt anul 2025 în ansamblu pentru firma lor, 53% dintre antreprenori spun că există o tensiune continuă, totul pare instabil și imprevizibil, 23% că este un an tumultuos, iar 12% că este un an mai bun decât 2024.

Ce măsuri iau antreprenorii afectați de creșterea taxelor

Pe lângă cei 60% care vor aplica măsuri dure de austeritate, cum ar fi reducerea de cheltuieli, amânarea de investiții ș blocarea angajărilor, alte răspunsuri evidențiază următoarele tendințe:

15% spun că sunt afectați moderat și vor analiza punctual reduceri de costuri

spun că sunt afectați moderat și vor analiza punctual reduceri de costuri 12% declară că intenționează să închidă SRL-ul din România și să mute activitatea în Republica Moldova sau Dubai

declară că intenționează să închidă SRL-ul din România și să mute activitatea în Republica Moldova sau Dubai 5% vor reduce personalul sau vor bloca complet angajările

vor reduce personalul sau vor bloca complet angajările 4% afirmă că activitatea lor nu este semnificativ afectată

afirmă că activitatea lor nu este semnificativ afectată 2% încearcă să crească bugetul de promovare pentru a compensa scăderea profitului

încearcă să crească bugetul de promovare pentru a compensa scăderea profitului 2% vor crește prețurile pentru a menține marjele de profit

“Anul 2025 este, pentru mulți antreprenori, o bătălie pentru supraviețuire. Mediul de afaceri este tensionat: presiunea fiscală, birocrația în creștere și instabilitatea legislativă, care afectează încrederea și capacitatea de a planifica. Indicele de încredere în economie a scăzut sub pragul de 100, iar insolvențele sunt în creștere cu peste 9% față de anul trecut, dar antreprenorii români se mișcă rapid și caută soluții – e o energie de tip ‘suntem sub presiune, dar găsim o cale’.

Indiferent că aleg să-și optimizeze operațiunile, să crească prețurile sau să plece din România, direcția este clară: adaptare sau eșec. Într-un mediu fiscal din ce în ce mai ostil, micii antreprenori caută soluții rapide și sustenabile. Iar pentru mulți, acestea vin cu ajutor extern – de la consultanți, coachi sau chiar alte jurisdicții”, explică Mona Bardos, consultant de business și fondator Monasi Cursuri și Consultanță și al comunității Grupul Micilor Antreprenori.

Totodată, unul dintre respondenți a sintetizat pragmatic sentimentul din piață: „Tratez jurisdicția ca orice alt furnizor. Dacă România crește prețul pentru serviciile ei, e posibil să aleg alt furnizor în 2026”.

2025 – un an instabil pentru antreprenori

Întrebați cum resimt anul 2025 până acum, antreprenorii au răspuns astfel:

53% – „În continuă tensiune – totul pare instabil și imprevizibil”

– „În continuă tensiune – totul pare instabil și imprevizibil” 23% – „Un an tumultuos – m-a pus serios la încercare”

– „Un an tumultuos – m-a pus serios la încercare” 12% – „Paradoxal, a fost mai bun decât 2024 – am reușit să cresc”

– „Paradoxal, a fost mai bun decât 2024 – am reușit să cresc” 4% – „Plin de surprize fiscale – greu de făcut planuri clare”

– „Plin de surprize fiscale – greu de făcut planuri clare” 3% – „M-a dat complet peste cap – schimbări peste schimbări”

– „M-a dat complet peste cap – schimbări peste schimbări” 3% – „Încă rezist, dar fără mari speranțe de creștere”

– „Încă rezist, dar fără mari speranțe de creștere” 2% – Altceva (răspunsuri personalizate)

Unii antreprenori privesc cu prudență, dar și cu adaptabilitate. „Așteptam aceste modificări din 2024. Am pus bani deoparte pentru zile negre. Deocamdată sunt cu 15% peste cifra de afaceri de anul trecut, dar vedem ce urmează”, a spus o antreprenoare.

Alții, mai radicali, au găsit soluția în relocare: „Pentru mine, 2025 e cel mai bun an – în 2024 am mutat afacerile în Dubai”, a spus unul dintre antreprenori.

Presiunea fiscală accentuează lipsa de claritate și luarea de decizii greșite

Pe măsură ce presiunea fiscală crește, tot mai mulți antreprenori se confruntă nu doar cu probleme financiare, ci și cu un blocaj intern profund, de ordin operațional și decizional. În spatele cifrelor se ascunde o realitate apăsătoare: dezechilibru, lipsă de viziune și haos în gestionarea afacerii.

“În acest context sub presiune, antreprenorii se confruntă frecvent cu lipsa clarității și suprasolicitare. Mulți nu au o direcție strategică pe termen mediu si lung, lucrează haotic, fără indicatori clari și nu știu să-și gestioneze eficient timpul sau resursele. Joacă toate rolurile în firmă și evită delegarea, ceea ce duce la epuizare și stagnare.

De altfel, mai ales când mediul fiscal vine cu constrângere, tot mai mulți antreprenori își dau seama că nu pot naviga singuri prin schimbări și caută sprijin pentru a lua decizii mai bune, a-și reorganiza afacerea și a-și recăpăta claritatea. Interesul lor pentru consultanță și coaching a crescut clar în acest context instabil. Se simte o nevoie reală de ghidaj și structură. Ei au nevoie de un plan acționabil și implementează metoda ACE – o soluție completă pentru ghidarea antreprenorilor, prin care sunt ajutați să redreseze afacerea. În urma unui astfel de plan care necesită o implementare de câteva luni, afacerile încep să scaleze, având creșteri remarcabile în primul an de schimbări. Multe afaceri mici pot crește de până la 5 ori în aceeași perioadă”, explică Mona Bardos.

Ce greșeli pot face antreprenorii, mai ales într-un context fiscal sub presiune

Firmele mici, în special, devin extrem de vulnerabile atunci când mediul fiscal devine impredictibil. Mulți antreprenori nu au o direcție strategică pe termen mediu și lung. Acționează „din instinct”, fără obiective clare, fără urmărirea unor indicatori de performanță și fără un plan concret pentru adaptare sau dezvoltare.

Astfel, când apelează la pentru consultanță în business, mulți antreprenori sunt deja epuizați, debusolați, uneori în pragul renunțării. Lipsa clarității strategice este vizibilă la toate nivelurile – de la decizii financiare până la felul în care își organizează ziua. O altă greșeală majoră este confuzia între vânzare și profit – lipsa de control financiar, absența rezervelor și marketingul făcut „după ureche” care afectează serios stabilitatea unei firmei și, bineînțeles, și scalarea ei, subliniază consultantul de business.

În lipsa unei structuri clare, antreprenorul își asumă toate rolurile în firmă: vânzător, contabil, logistician, marketer și manager. Această multitasking forțată devine rapid sursă de epuizare, iar firma ajunge să depindă de o singură persoană care nu mai are resurse să crească sau să inoveze.

Antreprenorii care conștientizează nevoia de redresare a afacerii și solicită un plan acționabil pe metoda ACE au afacerii în domenii ca IT, producție de mobilă, jocuri digitale, servicii de call center, florărie, cursuri pentru copii, auto, avocatură. Deși în România mulți antreprenori încă fac business în mod intuitiv, crește numărul celor care apelează la ajutorul unui specialist, având în vedere că de la an la an tot mai multe firme intră în insolvență. Spre exemplu, în 2024, numărul insolvențelor a crescut cu aproape 10% față de 2023, conform datelor ONRC.

Monasi Cursuri și Consultanță, firmă specializată în traininguri de abilități de la comunicare eficientă și asertivă sau vânzări până la negociere, tehnici de influență etică sau antreprenoriat și coaching de business, oferă una dintre cele mai eficiente metode de creștere a afacerilor, metoda ACE, dezvoltată de Mona Bardos. Trainer și Master Coach de Business cu peste 20 de ani de experiență. Mona Bardos ajută afacerile să devină profitabile, scalabile și de succes. Până în prezent a oferit suport pentru 250 de firme mici și medii și continuă să ofere suport, resurse și consultanță pentru comunitatea de peste 51000 de membri antreprenori. Mona Bardos a lucrat 15 ani în corporații în SUA, Polonia, Marea Britanie și România, are 26 de ani de experiență în roluri de leadership, 18 ani de experiență în training-uri de abilități soft, 24 de ani de experiență în învățare și dezvoltare și 12 ani de antreprenoriat. De asemenea, a creat comunitatea Grupul micilor antreprenori din România, cu peste 60.000 de membri.