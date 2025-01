Alukönigstahl și partenerii săi au avut un început de an impresionant la BAU 2025

În aceste vremuri de mari provocări și incertitudini în industria construcțiilor, BAU – cel mai important târg din lume pentru arhitectură, materiale și sisteme – se dovedește a fi o rază de speranță pentru acest sector. Peste 180 000 de vizitatori au venit la expoziția de la Messe München pentru a afla despre inovațiile celor 2 230 de expozanți, printre care s-au regăsit și partenerii Alukönigstahl: Schüco International, Jansen și Warema.

Pentru Schüco, BAU 2025 a fost un început de an excelent, marcat de lansarea noului concept complex Schüco Value Up, dezvoltat pentru a oferi clienților soluții complete și durabile pentru clădirile existente, ceea ce însumează sarcina construcțiilor în viitor. Standul de 1640 mp a fost realizat ca o vitrină pentru prezentarea unei serii de produse și servicii bazate pe inovație pentru întregul ciclu de viață al anvelopei clădirii, gândite pentru a valorifica potențialul de creștere aferent.

Conform estimărilor Comisiei Europene, între 85 și 95% din clădirile existente astăzi vor mai fi în picioare în 2050. Prin urmare, gestionarea responsabilă a clădirilor existente, precum și menținerea și creșterea valorii acestora reprezintă provocări-cheie pentru industria construcțiilor. Impulsionată de Green Deal-ul european, cu obiectivul de a atinge neutralitatea climatică în Europa până în 2050, renovarea eficientă din punct de vedere energetic este, de asemenea, în centrul atenției. Aceasta trebuie să fie armonizată cu cerințele de rentabilitate, confort și estetică pentru a crea clădiri care să își păstreze valoarea pe termen lung. Cu Schüco Value Up, compania oferă tuturor celor implicați în procesul de construcție produse și servicii fiabile în toate fazele procesului de renovare. Schüco a definit patru faze de lucru: analiza pentru modernizare, proiectarea pentru modernizare, reconstrucția pentru modernizare și întreținerea pentru modernizare.

La începutul proiectului de renovare, este necesară o evaluare cât mai corectă a stării inițiale, pentru a lua decizia corectă și profitabilă pe termen lung cu privire la investițiile în măsurile de renovare. În faza de proiectare se stabilește modul de implementare și, în special, pentru exploatarea și funcționalitatea pe termen lung a clădirii. Obiectivul principal este acela de a reduce complexitatea în faza de proiectare pentru a armoniza toți parametrii posibili. În timpul implementării, pregătirile din primele două faze dau roade și contribuie la asigurarea unei mai mari siguranțe și eficiențe pentru cei care execută lucrările. Cu toate acestea, durabilitatea se reflectă mai ales în durata de viață îndelungată și în funcționalitatea unei clădiri. Prin urmare, în faza de exploatare, este esențială întreținerea și repararea continuă, în funcție de necesități, a elementelor anvelopei.

Dintre soluțiile de modernizare prezentate, amintim înlocuirea cercevelei ferestrelor din seriile Schüco Royal S (care s-au construit până în 2005 – 2006) cu cercevele din seriile actuale Schüco AWS, echipate cu noile garnituri mediane și de vitrare, și noua feronerie. Desigur, există soluții și pentru renovarea pereților cortină tip montant-traversă. Schüco AOC 50 / 60 Reno permite renovarea fațadei în timp ce clădirea este în funcțiune, fără întreruperi îndelungate și fără a fi nevoie de lucrări de renovare la interior.

Efectele pozitive de modernizare în ceea ce privește fiabilitatea funcțională și eficiența energetică sunt obținute prin înlocuirea vitrajelor, a panourilor de umplutură și a izolatorilor, acolo unde este necesar, ceea ce duce la o îmbunătățire semnificativă a valorilor U CW ale fațadei.

Una dintre cele mai atractive soluții expuse a fost sistemul modular all-in-one Schüco Perfect, care poate fi folosit pentru renovări și pentru construcții noi.

Schüco Perfect este format dintr-o fereastră sau o ușă glisantă și un „modul Perfect” din aluminiu, așezat în fața acesteia. Disponibil cu adâncimi de 130 mm și 190 mm, include șine de ghidare laterale și permite instalarea simplă a unor elemente suplimentare, în funcție de cerințele individuale. Printre altele, sunt disponibile trei variante de umbrire solară: jaluzele venețiene exterioare, obloane rulante, sau protecția solară textilă Zip Design Screen. În plus față de umbrirea solară, pot fi instalate plase contra insectelor sub formă de jaluzele verticale sau jaluzele orizontale plisate. Modulul poate fi echipat cu un pervaz de fereastră de design, balustrade din sticlă integrată pentru protecție împotriva căderilor sau chiar un prag zero.

Standul Jansen care a prezentat sisteme din profile de oțel a impresionat, ca de obicei, prin dimensiunile generoase ale elementelor vitrate, precum pereți cortină cu profile extrem de zvelte, ferestre care evocă vechi clădiri industriale sau elemente elegante pentru compartimentări interioare.

Viss Fire EI 430 RC 2/3 este o soluție de perete cortină multifuncțional rezistent la foc și la efracție. O altă noutate o reprezintă echiparea ușilor antipanică cu feronerie optimizată care, prin regândirea unor componente ale feroneriei, are ca rezultat reducerea costurilor. În egală măsură, noile soluții pentru pereți cortină Jansen Tecline, cu profile cu lățime vizibilă de 40, 50 sau 60 mm, deschid noi posibilități de design pentru proiectanții de fațade.

„Where sun meets tomorrow” a fost sloganul standulului Warema, specializat în soluții de umbrire. Aici au fost prezentate în special soluții pentru renovare și pentru construcții modulare – teme centrale pentru arhitectura viitorului. Cu noul sistem de protecție solară pentru pereții cortină montant/traversă, soluții pentru jaluzele venețiene exterioare și copertine ZIP, Warema a răspuns provocării de a combina eficiența și designul elegant. Acest sistem avangardist a fost special dezvoltat pentru a simplifica procesele de proiectare și montaj și pentru a crea o fațadă cu estetică atrăgătoare. Unitatea de control manuală WAREMA SecuKit a fost distinsă cu premiul Gold pentru inovație la cel mai important târg din lume pentru obloane, porți și sisteme de protecție solară. Cu unitatea de comandă manuală WAREMA SecuKit, o rută de urgență poate fi deschisă în doar câteva secunde, chiar și în cazul unei pene de curent – o soluție rapidă, ușoară și fiabilă.

Pentru noi, BAU München nu este doar un târg comercial, ci o platformă care ne dă un nou impuls și ne stimulează spiritul inovator. Târgul ne arată cât de important este obiectivul nostru comun: să dezvoltăm soluții durabile, orientate spre viitor pentru industrie și să ne sprijinim clienții în realizarea proiectelor lor cu maximă eficiență și calitate, spune Attila Beer, CEO Alukönigstahl România și Republica Moldova.

Alukönigstahl, de 30 de ani pe piața din România, este reprezentant unic și distribuitor de sisteme arhitecturale din aluminiu & PVC Schüco și de sisteme arhitecturale din oțel Jansen, fabricate în Germania și Elveția. Avem soluții eficiente din punct de vedere energetic pentru ferestre, uși glisante sau uși de intrare, care impresionează prin eleganța designului și prin fiabilitate. Nivelul de expertiză al companiei și atenția pentru eficiența soluțiilor și sistemelor pe care le propune transformă Alukönigstahl într-un partener de încredere atât pentru investitori, cât și pentru arhitecții care doresc să implementeze soluții inovatoare pentru uși, ferestre sau pereți cortină.