Platforma de tranzacționare crypto Bitpanda, cu sediul în Viena, pregătește o listare la bursa din Frankfurt. Conform informațiilor publicate miercuri de Bloomberg, compania țintește o evaluare de până la 5 miliarde de euro și un debut în prima jumătate a anului 2026. Demersul se înscrie într-un trend în care tot mai multe companii de active digitale se pregătesc pentru piețele publice.

O evaluare de până la 5 miliarde de euro

Platforma crypto austriacă Bitpanda analizează posibilitatea unei oferte publice inițiale (IPO) în primul trimestru al anului 2026. Evaluarea vizată se situează între 4 miliarde de euro (4,7 miliarde de dolari) și 5 miliarde de euro. Surse apropiate ofertei susțin că firma lucrează cu bănci de investiții precum Citigroup, Goldman Sachs și Deutsche Bank. Planurile nu sunt definitive, iar calendarul listării ar putea suferi modificări.

Bitpanda a fost fondată în 2014 și funcționează ca o platformă europeană de fintech și tranzacționare crypto. Aceasta oferă servicii de active digitale și produse de investiții unui număr de peste 7 milioane de utilizatori regionali. O rundă de finanțare din 2021 i-a adus companiei 263 de milioane de dolari, evaluarea atingând 4,1 miliarde de dolari și statutul de unicorn în Austria.

Expansiunea europeană și contextul de reglementare

Expansiunea Bitpanda în Europa a continuat în ultimul an. Compania a obținut în ianuarie o licență MiCA (Markets in Crypto-Assets) de la autoritatea de reglementare financiară din Germania. Ulterior, în luna februarie, a primit aprobarea de la Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Regatul Unit pentru a oferi peste 500 de active crypto.

Co-fondatorul Bitpanda, Eric Demuth, a confirmat într-un interviu acordat în august publicației Financial Times că firma explorează o listare publică. El a menționat Frankfurt sau New York ca posibile locații, excluzând Londra pe fondul unor îngrijorări legate de lichiditate.

Trendul listărilor în sectorul activelor digitale

Mai multe companii de active digitale au inițiat proceduri pentru oferte publice în Statele Unite, cu ținta în 2026. tZERO a anunțat în octombrie un plan pentru un IPO în SUA în 2026, pentru a susține extinderea infrastructurii sale blockchain. Câteva săptămâni mai târziu, Grayscale Investments a depus documentația de înregistrare la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC), propunând listarea acțiunilor sale de Clasa A la New York Stock Exchange.

În noiembrie, platforma de tranzacționare crypto Kraken a depus la SEC o schiță de declarație de înregistrare pentru un IPO. Mișcarea a venit după o rundă de finanțare de 800 de milioane de dolari, care a ridicat evaluarea bursei la 20 de miliarde de dolari. Rezultatele listărilor publice din sectorul crypto în 2025 au fost mixte. Debuturi cu câștiguri inițiale puternice au fost urmate de scăderi; acțiunile unor companii ca Circle, Gemini și Bullish s-au depreciat de la maximele atinse post-IPO.