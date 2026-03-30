Creditorii FTX se pregătesc să primească 2,2 miliarde de dolari marți, într-o săptămână care se anunță extrem de volatilă pentru piețele crypto. Iar vineri, datele cheie privind locurile de muncă din SUA vor adăuga și mai multă presiune, deși multe burse vor fi închise de Vinerea Mare.

Plăți de 2,2 miliarde de dolari de la FTX

FTX Recovery Trust va distribui marți, 31 martie, suma de aproximativ 2,2 miliarde de dolari către creditorii păgubiți în urma prăbușirii exchange-ului. Evenimentul este unul dintre cele mai așteptate din industrie, iar impactul asupra lichidității pieței ar putea fi mare.

Tensiunile geopolitice dictează sentimentul pieței

Dincolo de evenimentele punctuale, forțele macroeconomice globale rămân principalii factori de decizie. Luke Deans, senior research associate la Bitwise, a explicat cum conflictul din Orientul Mijlociu, aflat acum în a cincea săptămână, a perturbat infrastructura energetică și transportul, ducând la așteptări inflaționiste mai mari.

„Bitcoin, un activ extrem de reflexiv și sensibil la lichiditate, răspunde de obicei mai devreme la schimbările apetitului pentru risc și s-a depreciat încă din octombrie 2025”, a declarat Deans. Acesta a continuat: „Acest lucru sugerează că activele digitale au început să reflecte condiții financiare mai stricte înaintea multor active de risc tradiționale.”

Deans a adăugat că „forțele macro globale… rămân principalii factori ai sentimentului de risc. Deși lichiditatea va juca cu siguranță un rol, contextul pieței rămâne fragil, având în vedere incertitudinea geopolitică actuală.” Până la urmă, cum ar putea fi altfel când inflația dă semne de revenire?

Calendarul macro aglomerat

Dar nu e totul despre geopolitică. Investitorii vor urmări cu atenție o serie de date din SUA: cererile inițiale de șomaj pe 2 aprilie și, mai ales, raportul Nonfarm Payrolls de vineri, 3 aprilie. Estimările indică o creștere de 48.000 de locuri de muncă în martie, după o scădere de 92.000 în luna precedentă, în timp ce rata șomajului este estimată la 4,5%.

Cifrele pot schimba totul.

Deblocări masive de tokenuri

Pe plan strict crypto, săptămâna aduce și alte evenimente notabile. Luni, 30 martie, BNP Paribas introduce șase noi ETN-uri (exchange-traded notes) pe criptomonede, un semn al interesului instituțional.

Numai că adevărata presiune pe prețuri ar putea veni din deblocările de tokenuri. Pe 1 aprilie, SUI va debloca 1,10% din oferta sa circulantă, adică 38,29 milioane de dolari. Urmează Ethena (ENA) pe 2 aprilie cu 2,18% (16,05 milioane de dolari) și, piesa de rezistență, Hyperliquid (HYPE) pe 6 aprilie, cu o deblocare de 2,66% din ofertă, echivalentul a nu mai puțin de 379,31 milioane de dolari. BGDLabs părăsește oficial Aave DAO pe 1 aprilie, marcând o altă schimbare importantă în peisajul DeFi.