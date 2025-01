O nouă mare creștere pentru Bitcoin. Ce se întâmplă înainte de investirea lui Trump

Donald Trump ar putea organiza un consiliu pentru cripto

Un articol publicat joi seară de Bloomberg sugerează că Donald Trump ar putea propune formarea unui consiliu consultativ dedicat criptomonedelor, ceea ce ar semnala o atenție sporită acordată acestora în cadrul administrației sale.

În plus, The New York Times menționează posibilitatea instituirii unui stoc național pentru criptoactive, o idee care ar putea fi inclusă într-un ordin executiv mai amplu, ce ar reglementa diverse aspecte ale politicii cripto.

Cu toate acestea, experții de pe Wall Street atrag atenția că, deși o administrație deschisă către criptomonede ar putea stimula inovația, efectele semnificative asupra pieței s-ar putea lăsa așteptate.

Ce valoare are în prezent Bitcoin

Conform datelor furnizate de Coin Metrics, valoarea Bitcoin a înregistrat o creștere de peste 4%, ajungând la 104.780,10 dolari pe unitate. În același timp, indicele CoinDesk 20, care urmărește evoluția pieței cripto mai extinse, a crescut cu încă 2%, continuând avansul de 4% observat joi.

Pe lângă aceasta, acțiunile companiilor ce operează burse cripto, precum Robinhood și Coinbase, au înregistrat creșteri de 4% și, respectiv, aproape 5%.

Un impuls semnificativ s-a remarcat și în tranzacționarea criptomonedelor cu capitalizare mică, care contribuie la veniturile platformelor de schimb. În mod deosebit, monedele considerate mai riscante, precum Litecoin, au avut o creștere spectaculoasă de 27% în ultimele două zile.

Moneda ar putea avea o rezervă națională

Monedele și proiectele cripto alternative la Bitcoin ar putea avea mai mult de câștigat de pe urma unei politici favorabile și bine definite, mai ales că acestea au fost puternic afectate de acțiunile legale ale SEC și de presupusa marginalizare bancară din timpul administrației Biden.

Pe de altă parte, unii investitori consideră că Bitcoin ar putea înregistra un avans semnificativ dacă s-ar institui un stoc sau o rezervă națională de criptomonede.

După o creștere corelată cu evoluția acțiunilor în prima parte a anului, Bitcoin a intrat într-o fază de consolidare la sfârșitul lunii decembrie, în urma avertismentelor președintelui Fed, Jerome Powell, cu privire la inflație.

Totuși, temerile legate de inflație s-au diminuat recent, datorită a două rapoarte care au evidențiat o scădere a acesteia în decembrie. În plus, fondurile ETF bazate pe Bitcoin au atras peste 1 miliard de dolari în investiții în ultimele două zile.

Prețul Bitcoin, la mâna lui Trump

Se așteaptă ca eventualele declarații venite din partea noii administrații să aibă un impact favorabil asupra prețului Bitcoin în perioada următoare. Valoarea maximă atinsă până acum este de 108.327,01 dolari, înregistrată pe 17 decembrie. De la începutul anului 2025, Bitcoin a marcat un avans de 9%.

„Noua administraţie şi un nou preşedinte SEC deschid uşa oportunităţilor pentru inovaţia în criptomonede”, a susținut, într-o notă din această săptămână, analistul JPMorgan Kenneth Worthington.

Cu toate acestea, el a mai adăugat că „nu vedem următorul val de lansări de produse financiare bazate pe criptomonede ca având un impact semnificativ asupra ecosistemului cripto, având în vedere capitalizarea de piaţă mult mai mică a altor tokenuri şi interesul mai scăzut al investitorilor”.