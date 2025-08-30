ANAF lovește puternic: Ce trebuie să știe românii care fac nunți sau botezuri în toamna 2025, surpriza pentru „darul la plic”

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) implementează o măsură prin care urmărește să prevină evaziunea fiscală în domeniul organizării de evenimente private. Astfel, furnizorii de servicii (localuri, organizatori, restaurante, saloane de evenimente etc.) care administrează sau exploatează spații pentru evenimente precum nunţi, botezuri, tăieri de moț, aniversări sau petreceri corporate, sunt obligați să raporteze detalii specifice atunci când sunt solicitați. Concret, ANAF a transmis că aceste informații trebuie furnizate într-un interval de maximum cinci zile de la primirea solicitării, iar perioada vizată pentru evenimente este între august și noiembrie/decembrie 2025. Acest demers are scopul de a crește transparența și de a elimina posibilitățile prin care statul ar putea fi „fentat” la nivelul taxelor aferente serviciilor prestate.

Ce presupune „lovitura” fiscală

Prin această măsură, ANAF își propune să urmărească cu atenție fluxul actual de organizare și încasări al petrecerilor private. Detaliile colectate permit evaluarea corectă a serviciilor prestate și, implicit, aplicarea corectă a obligațiilor fiscale aferente, contribuind la reducerea evaziunii și la respectarea legislației fiscale. Astfel, organizatorii de nunţi, botezuri sau alte evenimente trebuie să fie pregătiți pentru solicitările ANAF, iar eventuala omitere a acestor informații poate atrage sancțiuni.

Darul primit „la plic”: impozitare sau nu?

Dacă se specula anterior că ANAF ar impozita darurile în bani la nunţi sau botezuri, instituţia a clarificat recent că aceste sume nu sunt considerate venituri impozabile. Fondurile primite ocazional din partea rudelor sau invitaților, în scop personal și familial, nu intră în categoria veniturilor supuse taxelor și nu necesită a fi declarate. Această decizie este consolidată de prevederi din Codul Fiscal (Legea nr. 227/2015, art. 61–62), care menționează expres că darurile primite de la rude sau în context familial sunt considerate neimpozabile.

Când poate aplica ANAF impozitul de 70 %

În pofida prevederilor favorabile, există o excepție importantă: dacă sursa fondurilor nu poate fi justificată în cadrul unei eventuale inspecții fiscale, ANAF poate considera suma drept venit cu proveniență necunoscută și poate aplica o cotă de impozit de 70 % asupra bazei impozabile ajustate. În acest caz, obligația de justificare revine contribuabilului — iar documentele justificative (de exemplu, transferuri bancare sau declarații notarial) pot face diferența între corectitudine fiscală și sancțiune substanțială.

Cine este vizat de noile reguli?

Organizatori de evenimente (săli, restaurante, firme specializate): trebuie să raporteze informații detaliate despre nunțile și botezurile pe care le găzduiesc în perioada menționată.

Persoanele fizice (miri, părinți, nași, invitați) : cei care oferă sau primesc bani „la plic” ar trebui să păstreze dovezi privind proveniența acestor sume — în special dacă există suspiciuni în fața ANAF.

Comunitatea fiscală și publicul larg: informarea clară privind natura neimpozabilă a darurilor este esențială pentru evitarea panicii sau a interpretărilor eronate.

Recomandări pentru conformare fiscală