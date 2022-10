Educația financiară, temă de dezbatere pe agenda Conferinței GEBA 2022 a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași

Institutul de Studii Financiare (ISF) organizează, în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în data de 20 octombrie 2022, între orele 14:00 și 16:00, un panel de educație financiară – Accesibilitate și Implicare – Elemente de bază ale educaţiei financiare, ce se va desfășura în cadrul celei de a XIV-a ediții a Conferinței Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration (GEBA) 2022 ce va fi găzduită de universitatea ieșeană.

Sesiunea urmărește să ofere participanților (cadre didactice, studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri local) o abordare cât mai completă asupra metodelor practice de promovare a demersurilor de educație financiară în rândul studenților, al angajaților sau al familiei în scopul creșterii impactului campaniilor/proiectelor implementate.

Din partea ISF vor participa, ca speakeri, Valentin Ionescu (foto), Președinte, Marian Siminică, Director executiv și Cătălin Câmpeanu, Director adjunct, iar temele care vor fi abordate vizează subiecte precum: