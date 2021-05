Valentin Ionescu (ASF): Undeva la sfârșitul acestui an vom avea un raport final privind o strategie națională a pieței de capital

Valentin Ionescu, director general al Direcției Generale Asigurări din cadrul ASF și Președinte al Institutului de Studii Financiare, a declarat la Conferința digitală LIVE ”SMART INVESTMENT – Piața de Capital din România – nivelul următor”, organizată de Gândul.ro, că undeva spre sfârșitul acestui an vom avea un raport final privind o strategie națională a pieței de capital.

Există un proiect finanțat din fonduri europene, în acest sens, iar Autoritatea de Supraveghere Financiară este lider de proiect, în parteneriat cu Ministerul de Finanțe, în timp ce Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) este consultant.

Undeva la sfarsitul anului vom avea raportul final, deja este postat pe site-ul Autorității și al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică un prim raport al OECD – Valentin Ionescu, director general al Direcției Generale Asigurări din cadrul ASF și Președinte al Institutului de Studii Financiare.

Legat de dezvoltarea pietei de capital, Valentin Ionescu spune că ceea ce s-a întâmplat în ultimul an a scos în evidență o serie de provocări structurale pe termen lung în sectorul corporativ pe piețele de capital.

„Faza de tranziție, redresare și evoluția pe termen lung a sistemului corporativ românesc, cred eu, sunt dependente de acccesul la o gamă mai largă de opțiuni de finanțare, precum clasicele acțiuni, obligațiuni corporative, dar și o piață de capital mai dinamică. Este nevoie, în special, de un echilibru între creditarea tradițională și accesul acestor companii la surse de finațare prin Bursa de Valori”, a precizat Valentin Ionescu.

Toate aceste aspecte vor contribui la avansarea integrării României în sistemul financiar european, arată reprezentantul ASF.

Lichiditatea pe bursă

Un element important pentru piața de capital din România este nivelul de lichiditate de pe bursă, factor care influentează cererea investitorilor pentru acțiuni, pentru că o lichiditate mai mare reduce prima de risc a deținerii acțiunilor și crește eficiența mecanismului de formare a prețului, adaugă Valentin Ionescu.

În același timp, o piață lichidă poate contribui la atragerea ma multor emitenți. Pe de altă parte, nivelul scăzut de lichditate poate crește costul companiilor care vor să ridice capital, deoarece investitorii doresc o rentabilitate mai mare pentru a comspensa riscul de lichiditate redusă.

Deosebit de important este, însă, și gradul de înțelegere a mecanismelor de finanțare, care se pot îmbunătăți prin programe de educație financiară, și nu în ultimul rând, diversitatea instrumentelor de finanțare.

„Este foarte important ca piața de capital să se sprijine pe mai mulți piloni: pilon de retail, adică să avem investitori persoane fizice prezente la bursă, pilonul instituțional, fondurile de investiții, dar și fondurile de pensii private”, a adăugat Valentin Ionescu.

Piața de capital din România evoluează încă sub semnul multor necunoscute pentru publicul larg, deși numărul investitorilor a crescut constant, de la an la an. Prin urmare, sunt absolut necesare acțiuni în scopul educației financiare, cel puțin.