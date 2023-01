Un record meteo mai vechi de 100 de ani a fost depășit de două ori în două zile

+15,4 C pe 18 ianuarie 2007

+15,2 C pe 28 ianuarie 1983

În mod normal maximele ar fi în jurul a +1 C

În contextul meterologic, un alt record vechi a „picat” de două ori săptămâna aceasta. Concret, în comuna Joseni din Harghita, un „pol al frigului” unde media lunii ianuarie este -7,1 C, au fost +12,6 C miercuri și +13,4 C în ziua de joi. Recordul vechi era de +12 C și data din 4 ianuarie 1925.

De obicei, maximele sunt în mod normal în această perioadă negative la Joseni.

Un alt record de demult era stabilit la stația meteo din orașul Târgu Ocna (jud Bacău). Acolo au fost +18,4 C pe 18 ianuarie 1939, iar pe 1 ianuarie 2023 au fost +20,1 C. Ei bine, pe 19 ianuarie s-a înregistrat o nouă maximă absolută: +20,5 C.