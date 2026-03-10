Erdogan, mesaj pentru Zelenski: Turcia e gata să găzduiască noi negocieri cu Rusia

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a purtat marți o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în care a subliniat că actualul conflict din Orientul Mijlociu nu trebuie să umbrească eforturile diplomatice pentru Ucraina. Liderul de la Ankara a insistat că negocierile de pace trebuie reluate rapid.

Într-un comunicat al președinției turce, citat de Stiripesurse, se arată că Erdogan a transmis un mesaj clar. Războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”, a afirmat președintele turc. Discuția vine în contextul în care Statele Unite au propus organizarea unei noi runde de negocieri între Kiev și Moscova.

Pace fără întârziere pentru Ucraina

Liderul de la Ankara a accentuat urgența reluării dialogului pentru a pune capăt conflictului. Potrivit președinției turce, Erdogan a insistat asupra necesității de a vindeca rănile provocate de război. „Ar fi benefic ca negocierile să continue fără întârziere şi ca rănile Ucrainei să fie vindecate”, a precizat șeful statului turc.

Securitatea Mării Negre, o prioritate

Un alt punct important atins în discuția dintre cei doi lideri a fost securitatea navigației în Marea Neagră. Președintele turc a menționat că protejarea infrastructurii portuare și energetice este un pas esențial pentru a construi încredere între părțile implicate în conflict. El a reafirmat angajamentul Turciei de a sprijini aceste demersuri.

„Securitatea navigaţiei în Marea Neagră este de o importanţă capitală pentru Turcia. O încetare a focului care să protejeze infrastructura energetică şi portuară poate contribui la consolidarea încrederii între părţi, iar Turcia îşi va oferi sprijinul deplin în acest sens”, a adăugat Erdogan.

Reacția Kievului și propunerea SUA

Președintele Volodimir Zelenski a salutat inițiativa Turciei de a se implica activ în procesul de pace. Într-o postare pe platforma X, liderul ucrainean a confirmat disponibilitatea Ankarei de a media o nouă rundă de discuții. „Turcia este pregătită să găzduiască următoarea rundă de discuţii trilaterale. Salutăm această iniţiativă şi sperăm că va da roade”, a declarat Zelenski.

Anterior, președintele ucrainean anunțase, în cadrul unei conferințe de presă online, că SUA au propus organizarea unei noi runde de negocieri între Kiev și Moscova, sub mediere americană. Potrivit acestuia, discuțiile ar putea avea loc fie în Elveția, fie în Turcia.