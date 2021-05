George Soros cumpără acțiuni legate de prăbușirea Archegos a lui Bill Hwang

Firma de investiții a miliardarului George Soros, Soros Fund Management a cumpărat acțiuni ale ViacomCBS Inc , Discovery Inc și Baidu Inc, deoarece acestea erau vândute în timpul prăbușirii Archegos Capital a lui Bill Hwang Management, a raportat Bloomberg News sâmbătă.

Fondul a cumpărat 194 milioane de dolari ViacomCBS, acțiuni Baidu evaluate la 77 milioane dolari, precum și 46 milioane dolari Vipshop Holdings Ltd și 34 milioane dolari Tencent Music Entertainment Group în primul trimestru, se arată în raport, citând un dosar de reglementare lansat vineri.

Compania nu deținea acțiunile înainte de implozia lui Archegos, a declarat pentru Bloomberg o persoană familiarizată cu tranzacționarea fondului.

Archegos, un birou de familie condus de fostul manager Tiger Asia, Bill Hwang, a fost extrem de expus ViacomCBS, ale cărui acțiuni s-au prăbușit în martie, lăsând fondul speculativ să se confrunte cu un apel masiv în marjă de la băncile sale principale broker. Archegos nu a reușit să răspundă cererii de asigurare a tranzacțiilor de schimb pe acțiuni pe care băncile le finanțaseră parțial.

Băncile globale au pierdut aproape 10 miliarde de dolari din urma impactului Archegos. Credit Suisse, Nomura Holdings și Morgan Stanley au fost unele dintre băncile afectate.