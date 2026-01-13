Groenlanda preferă să rămână parte a Regatului Danemarcei și nu dorește să fie deținută sau guvernată de Statele Unite, a declarat premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen, citat de The Guardian. Acesta a subliniat că Groenlanda „nu este de vânzare”, mesaj pe care îl va transmite și oficialilor americani în cadrul discuțiilor viitoare.

Groenlanda respinge ideea de a fi parte a SUA

Premierul Nielsen a reiterat poziția clară a teritoriului față de o potențială achiziție de către Statele Unite. „Un lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea: Groenlanda nu vrea să fie deținută de SUA, Groenlanda nu vrea să fie guvernată de SUA, Groenlanda nu vrea să facă parte din SUA… Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi, care face parte din Regatul Danemarcei”, a declarat Nielsen.

Afirmațiile premierului groenlandez vin după ce oficiali americani, inclusiv Președintele american Donald Trump, și-au exprimat în trecut interesul pentru achiziționarea Groenlandei. Această declarație fermă are scopul de a elimina orice speculație cu privire la viitorul teritoriului și de a reafirma legăturile sale strânse cu Danemarca.

Reacția Danemarcei la presiunile SUA

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a menționat că țara sa a trebuit să facă față unor presiuni din partea SUA. „Nu a fost ușor pentru Danemarca să reziste la presiuni complet inacceptabile din partea celui mai apropiat aliat al nostru de o generație”, a afirmat Frederiksen. Ea a avertizat că tensiunile legate de Groenlanda ar putea continua să crească.

Frederiksen a subliniat că sunt în joc principii fundamentale, precum inviolabilitatea granițelor și dreptul țărilor mici de a nu se teme de cele mari. „Ceva mai fundamental este în joc, deoarece Danemarca se confruntă cu necesitatea de a apăra principiile de a nu putea schimba granițele prin forță… sau de a cumpăra un alt popor, iar țările mici să nu se teamă de țările mari”, a adăugat premierul danez.

Rolul NATO în securitatea Groenlandei

Frederiksen a mai declarat că NATO trebuie să apere Groenlanda la fel ca orice alt teritoriu al alianței. „NATO trebuie să apere Groenlanda la fel de mult ca fiecare alt milimetru de teritoriu NATO”, a subliniat ea, reafirmând importanța strategică a Groenlandei în contextul securității regionale.

Premierul danez a precizat că Danemarca nu caută conflict, dar mesajul este clar: Groenlanda nu este de vânzare. Danemarca va face tot ce este necesar pentru a asigura securitatea în regiunea arctică, colaborând cu aliații din NATO.

Întâlnirea cu oficialii americani

Discuțiile dintre oficialii danezi, groenlandezi și americani sunt programate pentru miercuri. Vicepreședintele SUA, JD Vance, se va alătura întâlnirii, a anunțat ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen. Scopul întâlnirii este de a discuta direct despre situația din Groenlanda, în urma declarațiilor oficialilor americani cu privire la ambiția de a controla teritoriul.

Rasmussen a precizat că Danemarca și Groenlanda au solicitat această întâlnire pentru a clarifica pozițiile și a discuta despre importanța securității în regiunea arctică. Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, se va întâlni și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a discuta despre aspecte legate de securitatea în zona arctică.

Reacția opoziției groenlandeze

Liderul partidului de opoziție Naleraq din Groenlanda, Pele Broberg, a declarat că rezultatul preferabil ar fi încheierea unui acord cu SUA. „Ei vor să facă o afacere pe calea ușoară sau pe calea grea: cine vrea calea grea? Nu înțeleg de ce este un subiect. Dacă există o afacere de făcut, grozav, dar nu am auzit despre asta, nu avem nicio idee despre ce vorbește. Așa că va fi interesant după miercuri”, a spus Broberg.

Broberg a criticat decizia guvernului groenlandez de a publica o declarație în care se afirmă că își va intensifica eforturile pentru a se asigura că apărarea sa are loc „în cadrul NATO” cu puțin timp înainte de întâlnirea de miercuri. El a pus la îndoială și includerea ministrului danez de externe în discuții, argumentând că problema are legătură cu viitorul poporului groenlandez și nu cu politica externă daneză.

Alte evenimente politice

În Ungaria, alegerile parlamentare au fost confirmate pentru 12 aprilie. Premierul Viktor Orbán se așteaptă să se confrunte cu cea mai dificilă provocare din ultimii 16 ani. Orbán, un aliat al fostului președinte american Donald Trump, a menținut legături strânse cu Moscova, în ciuda războiului din Ucraina.

Orbán se va confrunta cu Péter Magyar, un fost membru al guvernului, al cărui partid de centru-dreapta, Tisza, a intrat pe scena politică din Ungaria în 2024. Sondajele îl plasează pe liderul opoziției într-un avantaj restrâns.

Probleme meteo și avertismente UE

Mai multe aeroporturi din Europa Centrală s-au confruntat cu întârzieri și perturbări din cauza condițiilor meteorologice dificile. Aeroportul din Budapesta a fost închis temporar din cauza poleiului și a înghețului extrem. Aeroporturile din Bratislava, Praga și Viena au fost, de asemenea, afectate.

Uniunea Europeană a avertizat compania X a lui Elon Musk să remedieze urgent instrumentul AI care permite utilizatorilor să „dezbrace” femei și copii sau să se confrunte cu acțiuni urgente. Comisia Europeană a prelungit un ordin de reținere trimis companiei X anul trecut pentru a păstra toate documentele și datele interne legate de Grok până la sfârșitul anului 2026.