India și Africa de Sud conduc reacția OMC față de taxa pe carbon a UE

India și Africa de Sud urmează să protesteze oficial împotriva noii taxe la frontiera de carbon a Uniunii Europene în cadrul conferinței ministeriale a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) de la sfârșitul acestei luni.

Astfel, „Orice măsură unilaterală luată pentru a combate schimbările climatice nu ar trebui să constituie un mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificată sau o restricție mascată asupra comerțului mondial”, a declarat miercuri (7 februarie) un oficial al guvernului indian în fața reporterilor.

Se așteaptă ca, în cadrul unei dezbateri care va avea loc joi dimineață în Parlamentul European, Comisia Europeană să își prezinte propriile priorități înaintea conferinței OMC care va avea loc la Abu Dhabi între 26 și 29 februarie.

Concret, parte a programului ambițios al UE de trecere la emisii nete zero, mecanismul de ajustare la frontiera de carbon (CBAM) este o taxă pe carbon care se va aplica inițial importurilor de aluminiu, ciment, electricitate, îngrășăminte, hidrogen, fier și oțel.

Importatorii acestor produse din UE vor plăti o taxă pe carbon, cu excepția cazului în care produsele provin din regiuni cu legi privind emisiile similare cu cele din UE.

Iar, India și Africa de Sud au condus opoziția internațională față de CBAM, argumentând că aceasta ar putea încălca principiul nediscriminării din cadrul OMC, iar noua taxă a provocat consternare în rândul statelor africane, care se numără printre cei mai mici contribuabili la emisiile globale de carbon.

Practic, Africa de Sud a fost prima țară din regiunea sa care a stabilit o taxă pe carbon: 120 de Rand sud-africani (6 euro) pe tona de CO2 și negociază în prezent un Parteneriat pentru o tranziție energetică echitabilă (JETP) în valoare de 7,7 miliarde de euro cu UE, Regatul Unit și SUA pentru a accelera decarbonizarea economiei sale.

Cercetările efectuate anul trecut de Fundația africană pentru climă (ACF) au estimat că „economia Africii va fi afectată negativ de CBAM, exporturile către UE scăzând cu patru procente”.

Mecanismul plasează o responsabilitate disproporționată pe un continent „… care este printre cele mai puțin responsabile pentru emisiile de gaze cu efect de seră, dar printre cele mai afectate de schimbările climatice”, a declarat Grupul african la OMC.

Grupul african din cadrul OMC a declarat că normele sale permit măsuri comerciale care contribuie la punerea în aplicare a politicilor interne de mediu, dar urmăresc să împiedice ca astfel de măsuri să creeze obstacole în calea comerțului.

În plus, „Orice măsuri justificate din punct de vedere climatic [such as levies] care restricționează în mod direct accesul pe piață al țărilor în curs de dezvoltare și al țărilor LDC (țări mai puțin dezvoltate), în cazul în care cercetările arată că reducerea emisiilor de carbon este minimă, ar trebui evitate”, adaugă acesta.

Legea a intrat oficial în vigoare anul trecut, dar punerea în aplicare a fost deja amânată. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a anunțat o prelungire de 30 de zile pentru întreprinderile care trebuiau inițial să se înregistreze și să transmită primele rapoarte trimestriale CBAM până la 31 ianuarie.

Există puține perspective ca CBAM să fie modificat, iar OMC nu are puterea de a obliga UE să renunțe la el sau să îl rescrie. Oficialii UE susțin că planurile din legislația CBAM de eliminare treptată a cotelor gratuite pentru emisiile de carbon acordate firmelor din UE înseamnă că aceasta este conformă cu normele OMC.

Sursa: euobserver.com