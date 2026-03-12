Insula de 45 km² pe care China o vrea: Bătălia pentru baza militară secretă

Un atol izolat, de mai puțin de 45 de kilometri pătrați, a devenit un punct fierbinte în competiția globală dintre China și Statele Unite. Diego Garcia, o fâșie de corali situată în centrul Oceanului Indian, găzduiește o bază militară vitală pentru Occident, iar Beijingul a observat cu atenție vulnerabilitățile politice ale acesteia.

Aflat la aproximativ 1.600 de kilometri de cea mai apropiată masă continentală, Sri Lanka, atolul nu are industrie locală sau infrastructură turistică. Cu toate acestea, importanța sa strategică este considerată aproape unică, scrie Newsweek, într-o analiză preluată de Adevărul. Baza militară comună a Marii Britanii și a Statelor Unite, instalată acolo din anii 1970, permite bombardierelor cu rază lungă de acțiune să ajungă rapid în zone critice precum Marea Roșie sau Strâmtoarea Malacca.

O poziție strategică rară

Analiștii subliniază că Diego Garcia dispune de resurse de apă dulce, un avantaj logistic major într-o regiune unde aprovizionarea este dificilă. Pe lângă rolul său pentru aviație, baza servește ca punct de operare pentru submarine nucleare și este un element important al infrastructurii americane de urmărire spațială. Poziția sa lângă cele mai importante rute comerciale ale lumii îi conferă o valoare imensă. „Cine controlează Diego Garcia controlează rutele comerciale din Oceanul Indian”, afirmă Sam Olsen, analist principal la compania de consultanță strategică Sibylline.

Interesul discret al Chinei

Interesul Beijingului pentru această zonă a crescut constant. China a dezvoltat o relație tot mai strânsă cu Mauritius, statul care revendică suveranitatea asupra Arhipelagului Chagos, din care face parte și Diego Garcia. În 2019, Mauritius a devenit primul stat african care a semnat un acord de liber schimb cu China. Mai mult, între anii 2000 și 2023, finanțarea chineză acordată acestei țări, sub formă de împrumuturi și granturi, a depășit 1,4 miliarde de dolari, conform cercetătorilor de la William & Mary. Strategia Chinei nu vizează o confruntare militară directă, ci extinderea influenței prin investiții, infrastructură și parteneriate politice.

Istoria controversată și disputa juridică

Istoria modernă a insulei este marcată de controverse. Între 1968 și 1973, aproximativ 1.500-2.000 de locuitori ai arhipelagului au fost strămutați forțat în Mauritius și Seychelles pentru a face loc bazei militare. În 2019, Curtea Internațională de Justiție a decis că administrarea britanică a arhipelagului este ilegală, recomandând transferul suveranității către Mauritius, o poziție susținută ulterior și de Adunarea Generală a ONU. În 2025, premierul britanic Keir Starmer a acceptat transferul, dar a negociat un contract de închiriere pe 99 de ani care permite menținerea bazei militare occidentale.

Un nou „mare joc” geopolitic

Experții occidentali se tem că apropierea economică dintre Mauritius și China ar putea crea vulnerabilități. Riscul principal nu este o prezență militară chineză directă, ci dezvoltarea treptată a unor rețele de influență prin infrastructură digitală și cooperare economică. Acest lucru ar putea oferi Beijingului acces indirect la informații și influență asupra unui punct strategic crucial. În contextul în care competiția dintre SUA și China se mută tot mai mult asupra geografiei, controlul unor locuri precum Diego Garcia poate influența echilibrul de putere al secolului XXI.

Sursa: Adevarul