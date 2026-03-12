Externe

Întâlnire surpriză în Florida: Trimisul lui Putin a discutat cu negociatorii lui Trump

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Întâlnire surpriză în Florida: Trimisul lui Putin a discutat cu negociatorii lui Trump

Un trimis al președintelui rus Vladimir Putin s-a întâlnit miercuri în Florida cu o echipă de negociatori americani, marcând primele discuții directe de la declanșarea războiului americano-israelian împotriva Iranului. Întâlnirea a avut loc într-un context tensionat, la scurt timp după ce SUA au relaxat o parte din sancțiunile impuse Moscovei.

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Potrivit Digi24, care citează News.ro, negociatorul rus Kirill Dmitriev s-a întâlnit cu o delegație americană formată din Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, Jared Kushner, ginerele președintelui american, și Josh Gruenbaum, consilier la Casa Albă. Discuțiile au avut loc după ce SUA au ridicat recent unele sancțiuni impuse petrolului rusesc, instituite după invazia din Ucraina din 2022.

Ce au convenit cele două părți

Discuțiile au fost confirmate de partea americană printr-o declarație scurtă, publicată pe platforma de socializare X. Steve Witkoff a precizat natura generală a dialogului, fără a oferi detalii specifice despre agenda întâlnirii. „Echipele au discutat o serie de subiecte şi au convenit să rămână în contact”, a declarat Witkoff.

Contextul discuțiilor: Criza din Orientul Mijlociu

Această întâlnire vine la scurt timp după o decizie strategică a Washingtonului de a relaxa sancțiunile pentru a reduce prețurile la energie pe fondul conflictului cu Iranul. În acest context, președintele Donald Trump a menționat săptămâna aceasta că a vorbit luni cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a afirmat că președintele rus doreşte să fie „de ajutor” în ceea ce privește războiul din Orientul Mijlociu.

Reacția negociatorului rus

La rândul său, Kirill Dmitriev a confirmat tonul pozitiv al discuțiilor. Într-o postare pe aceeași rețea de socializare, trimisul lui Putin le-a mulțumit gazdelor americane, Witkoff, Kushner și Gruenbaum. Acesta a descris întâlnirea drept „productivă”.

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