Fostul premier ucrainean Iulia Timoșenko se află în mijlocul unei anchete delicate, fiind acuzată de fapte de corupție: ar fi mituit deputați neafiliați din Rada Supremă. Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție Specializată au confirmat oficial demararea investigației, iar informația a fost preluată rapid de publicații importante precum BBC Ucraina și Ukrainska Pravda. Potrivit Romanialibera, Timoșenko ar fi oferit avantaje materiale unor aleși care nu făceau parte din partidul său, cu scopul clar de a influența voturile din Parlament.

Acuzații grave, anchetă complexă

Mai exact, șefa formațiunii de opoziție Batkivșcina este suspectată că s-a implicat într-un mecanism de corupere a unor deputați, manevră prin care ar fi urmărit să obțină sprijin sau, dimpotrivă, să blocheze anumite proiecte legislative. Deși comunicatul oficial al NABU și SAP nu menționează direct numele lui Timoșenko, autoritățile anticorupție au promis că vor oferi detalii pe măsură ce ancheta avansează. E greu de crezut că nu se va afla cine e vizat, având în vedere amploarea anchetei.

Ce au descoperit anchetatorii până acum

Într-un mesaj scurt, publicat pe Telegram, NABU a precizat că au fost documentate fapte concrete de oferire de beneficii necuvenite în schimbul unor voturi decisive în Rada Supremă. Până în acest moment, nici Iulia Timoșenko, nici reprezentanții partidului Batkivșcina nu au reacționat public la acuzații, deși presa ucraineană a solicitat insistent un punct de vedere. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile.

Percheziții la sediul partidului și declarații incendiare

Conform surselor Ukrainska Pravda, în noaptea de marți spre miercuri au avut loc percheziții la sediul partidului Batkivșcina din Kiev. În același timp, deputatul Oleksii Goncearenko a afirmat că investigația o vizează direct pe Timoșenko, susținând că aceasta ar fi negociat, contra cost, atragerea unor parlamentari prin transfer formal sau afiliere informală. Mai mult, discuțiile ar fi fost înregistrate și puse la dispoziția anchetatorilor. E o situație complicată, ce-i drept.

Ar putea fi implicați și alți politicieni de prim rang?

Publicația Obozrevatel scrie că în dosar ar apărea și numele liderului grupului parlamentar al partidului prezidențial „Slujitorul Poporului”, David Arakhamia, informație preluată și de Meduza. Dacă se confirmă, ar fi un scandal de proporții. Infracțiunile cercetate de procurorii anticorupție pot fi sancționate, potrivit legislației ucrainene, cu amenzi sau pedepse cu închisoarea de până la patru ani.

Contextul anchetei: Ucraina și lupta anticorupție

Această anchetă vine într-un context mai amplu, în care Ucraina încearcă să își intensifice eforturile anticorupție. Spre exemplu, la finalul lunii decembrie 2025, NABU și SAP au anunțat destructurarea unui grup infracțional organizat, format inclusiv din deputați în funcție, care ar fi obținut foloase ilegale în schimbul voturilor exprimate în Parlament. Presa ucraineană a relatat atunci că printre suspecți se numără și membri ai partidului pro-prezidențial „Slujitorul Poporului”. Parcă nu se mai opresc nicio clipă.