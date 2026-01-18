Iranul este un butoi cu pulbere. Liderul suprem, Ali Khamenei, a detonat o bombă verbală. Acuză direct SUA și Israelul că ar fi orchestrat protestele sângeroase care au măcinat țara, lăsând în urmă, conform spuselor sale, mii de morți. O escaladare periculoasă. Tensiunile din Orientul Mijlociu, deja la cote maxime, ating un nou nivel.

Într-un discurs televizat, citat de Dailymail, Khamenei a fost tranșant: „cei legati de Israel si SUA au provocat daune masive si au ucis cateva mii” de oameni. Acuzațiile sale vin pe fondul unor proteste anti-guvernamentale care au cuprins întregul Iran, pornite de la probleme economice, dar care s-au transformat rapid într-un strigăt pentru înlăturarea regimului cleric.

„Moarte Americii!” – furia lui Khamenei

Discursul a fost punctat de scandările susținătorilor săi: „Moarte Americii, moarte Angliei”. Apoi, ținta a devenit Donald Trump, pe care Khamenei l-a acuzat direct de implicare și l-a numit „criminal”. Fără ocolișuri. „Consideram presedintele SUA vinovat, atat pentru victime, pentru daune, cat si pentru calomniile pe care le-a adus natiunii iraniene”, a tunat liderul iranian. Mesajul e clar.

Raspunsul lui Trump: „E timpul pentru o noua conducere in Iran!”

Surprinzător sau nu, reacția lui Donald Trump a venit imediat. A vorbit pentru Politico și a cerut direct sfârșitul domniei de aproape 40 de ani a Ayatollahului. „Omul este bolnav si ar trebui sa-si conduca tara in mod corespunzator si sa nu mai ucida oameni”, a spus Trump, adăugând tăios: „Tara lui este cel mai rau loc in care sa traiesti oriunde in lume din cauza conducerii proaste.” Simplu. Direct.

Proteste la Londra, tensiuni in Golf

Ecourile conflictului se simt departe de Teheran. La Londra, un protest anti-guvernamental în fața ambasadei iraniene s-a lăsat cu patru ofițeri de poliție răniți și 14 arestări, după ce un protestatar s-a cățărat pe clădire pentru a smulge steagul iranian. În același timp, tensiunile din Golf explodează. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a transmis o amenințare directă forțelor americane, susținând că a localizat un hotel din Qatar unde ar fi cazați comandanți de rang înalt. Avertismentul, lansat pe un canal Telegram afiliat IRGC, a fost scurt și sinistru: „Aveti grija la capetele voastre!”

Exilatul Pahlavi cere lovitura chirurgicala

Pe scenă intră și Reza Pahlavi, prințul moștenitor exilat. Într-un apel direct către Trump, el a cerut o „lovitura chirurgicala” împotriva forțelor de securitate iraniene. Pahlavi insistă că e nevoie de o acțiune internațională care să slăbească structura de comandă a regimului, vizând în special Gardienii Revoluției. Coincidență? Greu de crezut. A mai menționat și că a fost stabilit un canal de comunicare sigur pentru oricine dorește să dezerteze din rândul guvernului sau al forțelor de securitate.