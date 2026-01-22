O singură regulă, schimbată. Atât a fost nevoie pentru ca șoferii britanici să poată economisi până la 1.100 de lire sterline în fiecare an. O sumă serioasă. Totul se datorează unei decizii care taie un munte de birocrație pentru posesorii de mașini electrice.

Mișcarea, confirmată încă de vara trecută, este un impuls clar pentru tranziția la mobilitatea verde. Publicația Mirror, citând oficiali, arată că Guvernul Laburist a simplificat drastic procedura de instalare a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (EV). S-a renunțat la autorizația de construire. Un pas care, înainte, însemna luni de așteptare și costuri inutile.

Adio, hârtii! Cum se instalează acum stațiile

Înainte de asta, orice proprietar trebuia să obțină o autorizație de construire ca să-și monteze un încărcător în curte. Un proces anevoios. Și costisitor. Acum, lucrurile stau complet diferit. Noile reguli permit oricui să-și monteze un singur încărcător de perete sau pe un piedestal în propria alee fără să mai ceară voie nimănui, atâta timp cât respectă câteva condiții simple de siguranță și amplasare. Birocrația a pierdut.

Această relaxare a fost gândită special pentru a-i convinge pe șoferii care încă stau pe gânduri să facă trecerea de la mașinile pe combustibili clasici. Calculul oficialilor este direct: eliminând obstacolele administrative, costurile de instalare scad, iar acele economii anuale de până la 1.100 de lire devin mult mai concrete și atractive.

O gură de aer proaspăt pentru industrie. Reacțiile confirmă

Decizia a fost primită cu entuziasm de jucătorii din piață. Lewis Gardiner, Director de Operațiuni la Osprey Charging Network, a lăudat schimbarea legislativă, subliniind impactul său imediat. Un simplu act normativ poate schimba totul? Se pare că da.

„Aceasta este o schimbare extrem de binevenită și practică, ce va face o diferență reală pe teren. Eliminarea nevoii de autorizație de construire pentru infrastructura electrică esențială, precum substațiile din majoritatea locațiilor, va economisi luni de întârzieri, va reduce costurile și va accelera livrarea hub-urilor de încărcare rapidă de care șoferii au nevoie”, a declarat Gardiner, citat de Express. Acesta a adăugat: „Este rezultatul a luni de colaborare între industrie și guvern și suntem mândri că am jucat un rol cheie în realizarea acestui lucru.”

Nu totul e perfect. Cine se lovește încă de obstacole?

Modificările nu sunt, totuși, un cec în alb. Există condiții clare. Încărcătoarele nu trebuie să depășească 0,2 metri cubi ca volum și trebuie amplasate la cel puțin doi metri distanță de drumurile publice. Dar adevăratele probleme apar în altă parte.

Chiriașii, de pildă, depind total de bunăvoința proprietarilor, care au ultimul cuvânt de spus. Apoi, sunt cartierele rezidențiale noi. Aici, dezvoltatorii impun adesea reguli stricte care interzic orice modificare exterioară, inclusiv montarea unui încărcător. Aleile comune pot crea și ele complicații, unde vecinii s-ar putea certa pe dreptul de instalare.

Piața electricelor explodează, dar provocările nu dispar

Cifrele arată o tendință limpede. Marea Britanie are deja pe șosele aproximativ 1,75 milioane de vehicule pur electrice, iar cererea crește într-un ritm alert. Datele SMMT indică 47.000 de mașini electrice noi înmatriculate în 2025, o creștere de 8% față de cifrele din 2024. Simplificarea instalării stațiilor la domiciliu este un pas logic pentru a susține această expansiune, asigurând că infrastructura privată ține pasul cu vânzările de mașini.