Emmanuel Macron nu renunță: vrea să negocieze cu Vladimir Putin, chiar dacă Uniunea Europeană pare să fi pierdut orice canal de comunicare cu Moscova. Claudiu Degeratu, expert în securitate, vede în insistența lui Macron un semn de leadership, exact ce-i trebuie UE pentru a relua dialogul. Președintele francez, scrie Adevărul, i-a făcut Kremlinului o nouă ofertă, arătându-se dispus să stea la masă cu omologul său rus.

Macron, salvatorul Europei?

Macron pare să forțeze nota într-un moment în care Uniunea Europeană se chinuie, fără mare succes, să se implice în negocierile de pace pentru Ucraina. Ultima dată când cei doi șefi de stat au discutat a fost pe 1 iulie 2025. Atunci, au vorbit despre războiul din Ucraina și programul nuclear al Iranului, ne-au informat cei de la Palatul Élysée. A fost o reluare a legăturilor directe între un lider vest-european și Putin, după ce majoritatea statelor NATO au tăiat orice fel de comunicare cu Kremlinul după invazia din Ucraina, pe 24 februarie 2022. Ce-i drept, discuția din iulie n-a fost urmată de altele.

Macron vrea să schimbe asta. Și, imediat ce a spus că e gata să negocieze cu Putin, Moscova a reacționat. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus, a dat de înțeles că Putin e deschis la noi discuții cu Macron. Iar la mijlocul săptămânii, la Paris, Macron a reafirmat asta într-un interviu pentru presa franceză. Ce-i de capul lui?

De ce insistă Macron cu negocierile?

Claudiu Degeratu, expert în securitate și fost șef al Secției de Apărare din cadrul Delegației Permanente a României la Sediul NATO din Bruxelles, ne explică ce vrea Macron și ce șanse are să reușească în Ucraina. Dar și cum ar trebui să interpreteze România planul liderului francez. „Putin a respins până acum planul Franței și al Coaliției de Voință pentru a pregăti o forță de menținere a păcii sau de asigurarea garanților pentru Ucraina”, spune Degeratu. Chiar dacă Parisul a lămurit că forța ar fi post-conflict și după o perioadă de încetare a focului, Rusia a zis nu.

Degeratu mai spune că Macron insistă cu soluția asta pentru că Statele Unite nu o exclud, dar nici nu o susțin direct în discuțiile cu Moscova. „Partea americană a lăsat Europa să-și promoveze contribuția la planul de pace direct la Moscova. Iar Macron vrea acum să discute direct cu Putin, să-i prezinte concluziile după întâlnirea de la Paris și să negocieze”, explică Degeratu.

Dincolo de Ucraina, Franța are și alte chestiuni pe care vrea să le discute cu Moscova. Uite, de exemplu, situația din Africa, unde Rusia a sprijinit statele africane să taie legăturile cu Franța. „Inerent la o asemenea tentativă de negociere directă franco-rusă, se aduc în discuție mai multe subiecte. Și nu putem exclude ca să existe un pachet de negociere evident cu subiectele propuse de Moscova și cu subiectele propuse de Franța. Și Franța se așteaptă să apără și această situație în care se discută un pachet de negociere”, adaugă expertul.

România, cu ochii-n patru

Degeratu crede că Macron începe să devină liderul de care Uniunea Europeană are nevoie. Spre deosebire de Ursula von Der Leyen, șefa Comisiei Europene, și de cancelarul german Friedrich Merz, Macron are o politică mai clară și mai curajoasă. „Dacă ne uităm la conjunctură, da, Emmanuel Macron rămâne liderul care chiar dă claritate strategică, orientare, a găsit un mecanism de mobilizare la nivel european și internațional și își asumă un plan de mai lungă durată pe zona asta. Nu prea există alți candidați în afară de Macron la a fi definit ca fiind liderul european în acest moment. Doamna Ursula von der Leyen și domnul Friedrich Merz au avut și ei această ocazie în ultimii ani și n-au reușit să facă acest lucru”, punctează Claudiu Degeratu.

El e convins că Macron are sprijinul Bruxelles-ului, chiar dacă decizia lui de a redeschide canalele de negociere cu Rusia n-a fost urmată de Comisia Europeană. „Nu e o tentativă solitară, nu se află neapărat pe cont propriu cât eu sunt convins că Macron are și un mandat din partea Bruxelles-ului. Asta nu înseamnă că formal ar trebui să ne așteptăm să o vedem și pe doamna Von der Leyen să urmeze aceeași politică”, mai zice Degeratu.

Totuși, e greu să-l convingi pe Putin să oprească războiul. Donald Trump, singurul lider important care a încercat asta, n-a avut succes. Macron, ca și Trump și Angela Merkel, a avut o relație bună cu Putin. După invadarea Ucrainei, lucrurile s-au stricat brusc. „E greu de estimat în contextul actual în ce măsură va reuși Macron să-l convingă pe Putin. E greu pentru că s-au întâmplat multe de la momentul în care relația celor doi era funcțională. Practic, au fost adăugate multe elemente, dar amândoi sunt lideri politici care au capacitatea de a se adapta la noul context. Iar dacă încep să apară elemente de gestionare a unui plan de pace comun, atunci e posibil să se realizeze din nou o comunicare funcțională între cei doi. Și ar putea fi poate chiar acesta imboldul de care au nevoie discuțiile de pace pentru a se dinamiza”, adaugă Degeratu.

Ce ar putea ceda Macron?

Claudiu Degeratu crede că Macron are argumente pentru a încerca o negociere reușită. „Emmanuel Macron cred că este liderul de care Europa ar avea nevoie în momentul ăsta, cea mai bună soluție în acest moment. Acum, în ce privește negocierile cu Putin, Macron poate veni cu câteva concesii pentru Rusia. Sunt multe, pot fi multe în pachetul de negocieri. Franța are capacitatea să dezvolte o agendă de negociere economică consistentă cu Federația Rusă și în relație mai ales cu politica europeană privind piața europeană și accesul Federației Ruse. Ar putea fi abordate cu această ocazie problema sancțiunilor, dar și cea a mecanismelor financiare de control asupra activității economice a Moscovei”, explică Degeratu.

Iar România? Degeratu e convins că gestul lui Macron nu surprinde pe nimeni la București. Decizia lui Macron de a negocia cu Rusia e un pas spre pace, chiar dacă nu există garanții. „România trebuie să se pregătească pentru mai multe scenarii și asta sunt convins că se întâmplă. Acum, ce abordare strategică va avea România în cazul unui scenariu de negociere care avansează între, să zicem, Franța și Moscova e greu de anticipat. Probabil că vom fi tot prudenți”, susține el.

Trei scenarii pentru viitor

Claudiu Degeratu vede trei scenarii pentru viitoarele negocieri. „Un prim scenariu ar fi că aceste negocieri nu vor evolua deloc. Al doilea scenariu pe care îl văd, cel mai realist, este o negociere fragmentată care să dureze mai mult timp, nu una accelerată. Un altul ar putea să fie nu o negociere, ci un fel de mediere probabil în care să se implice americanii între Paris și Moscova sau, de fapt, între Europa și Moscova”, mai spune Degeratu.

Pentru Uniunea Europeană, lucrurile sunt destul de clare. Cel mai bine ar fi ca Bruxelles-ul să susțină acțiunile lui Macron. „Trebuie să ne uităm la această echilibrare în relația între Statele Unite, Europa și Moscova. Iar noi, europenii, trebuie să venim cu inițiativele noastre, să avem niște planuri concrete și să dezvoltăm propriile inițiative în relație cu Moscova. În ce privește România, este de anticipat că va urma calea decisă la nivelul coaliției de voință. Dar ce e cu adevărat important, acum ceea ce funcționează este coaliția de voință, precum și canalul franco-american de discuție și probabil următor va fi canalul franco-rusesc”, încheie Claudiu Degeratu. Cam asta-i povestea, pe scurt.