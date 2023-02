Multinaționalele încă operează în Rusia

Salutări de la un Kiev rece, cenușiu și sumbru unde tocmai am sosit pentru a participa la un eveniment de masă rotundă cu lideri europeni și americani pentru a discuta despre viitorul Ucrainei, la un an după invazia pe scară largă a Rusiei. Citiți astăzi blogul nostru live pentru o actualizare despre evenimente. Dar, în timp ce scriu în hotelul meu din Kiev, pot spune că orașul pare calm din milă: deoarece școlile și birourile sunt închise astăzi, principala activitate pe străzile din apropierea mea este o ceremonie solemnă de marcare a soldaților și civililor căzuți.

Iar starea de spirit dintre ucrainenii cu care am vorbit ar putea fi rezumată printr-un comentariu al lui Kira Rudik, un parlamentar ucrainean: „OMG, am făcut-o. Am supraviețuit anul acesta!” Sau pentru a cita două pancarte agățate în fața hotelului meu, lângă un afișaj de tancuri distruse: „Ajută-ne lumea” și „Toate națiunile, avem nevoie de echipamentul și personalul tău militar, te rog”.

Deci, ce înseamnă asta pentru afacerile și finanțatorii occidentali? În ultimul an, multe companii au oferit deja cantități admirabile de ajutor umanitar pentru Ucraina. Acum, unii oferă sprijin și pentru reconstrucție: săptămâna trecută, o echipă senior de la JPMorgan a călătorit la Kiev pentru a discuta despre viitoarea investiție în infrastructură cu președintele Volodymyr Zelenskyy.

Dar ajutarea Ucrainei este poate pasul ușor din punct de vedere etic; Enigma mai grea pentru companiile occidentale este cum să-și gestioneze afacerile moștenite în Rusia. Vezi mai jos povestea noastră despre asta. Și apoi luați notă de o altă poveste care este, de asemenea, o consecință indirectă a războiului din Ucraina: a apărut o campanie în Marea Britanie pentru a transforma utilitățile în corporații de interes public pentru a preveni creșterea prețurilor. Această inițiativă pare puțin probabil să zboare. Cu toate acestea, arată cum invazia Ucrainei și șocul energetic asociat schimbă normele sociale în jurul afacerilor în moduri subtile, dar importante – și alimentează apelurile la intervenția guvernamentală. Este puțin probabil să se schimbe înapoi în curând, chiar dacă pacea va veni la Kiev. Citește mai departe. (Gillian Tett)

În atenție, profiturile multinaționale din Rusia

La un an după ce tancurile rusești au pătruns în Ucraina, sute dintre cele mai mari companii din lume încă se luptă să găsească un răspuns adecvat – așa cum a fost evidențiat săptămâna aceasta de câteva remarci neobișnuit de sincere ale șefului Philip Morris International.

„Când spun că plec sau nu plec”, a spus directorul executiv Jacek Olczak pentru FT, „este complet irelevant pentru că am încercat anul trecut și realitatea este că sunt (blocat) cu toată chestia asta”.

Olczak este departe de a fi singurul care indică o obligație de a proteja valoarea acționarilor, despre care el a spus că ar fi afectată prin efectuarea unei vânzări incendiare a afacerii rusești a PMI în condiții dictate de Kremlin. În timp ce multe companii occidentale mărturisesc că nu pot renunța la operațiunile lor rusești, asta lasă încă deschisă întrebarea ce se întâmplă cu profiturile pe care le obțin acolo.

Potrivit Svitlana Romanko, avocat de mediu ucrainean și fondator al grupului de campanie Razom We Stand, există o soluție evidentă: ca banii să fie donați pentru apărarea și reconstrucția Ucrainei.

„Acești bani nu sunt morali, dar ar putea deveni morali dacă sunt folosiți într-un scop mai bun”, mi-a spus ea. În mod ideal, a spus Romanko, ea ar dori să vadă companiile să doneze aceste profituri în mod voluntar. În caz contrar, a susținut ea, guvernele ar trebui să le oblige să renunțe la banii câștigați în economia Rusiei în timpul războiului. „Nu-mi place cuvântul „confiscă”, dar mi-ar plăcea să văd acești bani deturnați pentru Ucraina”, a spus ea.

Problema prezenței continue a companiilor în Rusia a făcut obiectul unei dezbateri academice aprinse în ultimele săptămâni. Luna trecută, cercetătorii de la Universitatea din St Gallen și IMD Business School au publicat cercetări care arată că din 1.404 companii cu sediul central în țările UE sau G7 și cu filiale în Rusia la momentul invaziei, doar 8,5% părăsiseră complet țara până la sfârșit. din noiembrie.

Într-o lucrare ulterioară, Jeffrey Sonnenfeld de la Yale a pus sub semnul întrebării decizia de a include companiile din UE cu proprietate rusă, argumentând că acest lucru a denaturat rezultatele studiului elvețian. Sonnenfeld și echipa susțin că este important să subliniem măsura în care companiile se retrag din Rusia – și să menținem presiunea asupra celor care pur și simplu își continuă activitatea mai mult sau mai puțin ca de obicei.

O bază de date gestionată de Sonnenfeld și colegii săi arată că peste 1.000 de companii au promis public că vor reduce operațiunile din Rusia dincolo de măsura impusă de sancțiunile internaționale. Acest lucru contrastează cu alții care „sapă” în afacerile rusești de lungă durată, potrivit cercetătorilor de la Yale. Acest grup include BT Group, cu sediul în Marea Britanie, care și-a continuat parteneriatul cu Rostelecom din Rusia, și mari grupuri listate de la Reliance Industries din India până la Yamaha din Japonia și UniCredit din Italia.

Dar chiar și cea mai recentă lucrare a lui Sonnenfeld, scrisă împreună cu colegii de la Yale și de la Kyiv School of Economics, arată că doar o mică minoritate de companii multinaționale au finalizat o ieșire completă din Rusia – 12,7%, doar puțin mai mare decât estimarea elvețiană.

O declarație recentă a Unilever a dat un sentiment al logicii care ține atât de multe companii în Rusia. Compania, care a făcut mult în ultimii ani din acreditările sale etice, a susținut că nu ar fi „drept să-și abandoneze” cei 3.000 de angajați din țară. Unilever a spus că dacă și-ar vinde activele la prețurile reduse oferite – sau pur și simplu ar pleca – principalul beneficiar ar fi regimul președintelui rus Vladimir Putin.

După cum recunoaște echipa Sonnenfeld, „pentru multe companii cu investiții în active fixe în Rusia, este imposibil să incendiezi clădirile și să pleci peste noapte”. Dar atâta timp cât multinaționalele mai câștigă bani din relațiile cu economia rusă, oameni ca Romanko vor continua să le facă viața inconfortabilă. (Simon Mundy)

Pentru ce sunt companiile de utilități?

Pe măsură ce prețurile la energie au crescut anul trecut, utilitățile din Marea Britanie au fost examinate pentru profiturile în creștere pe care mulți le obțin pe cheltuiala gospodăriilor. Dacă funcția socială de bază a acestor companii este să furnizeze energie cât mai ieftin și cât mai fiabil posibil, atunci este timpul să explicăm acest lucru în statutul lor?

Acesta este argumentul prezentat într-un nou raport al companiei non-profit Purposeful, care solicită ca utilitățile reglementate din Marea Britanie să fie reconstituite ca corporații de beneficiu public – cu datoria oficială de a promova interesele societății mai largi.

Aceasta este o idee care a prins în Franța, unde „entreprise à mission” a fost consacrată prin lege în 2019, și în SUA, unde majoritatea statelor au adoptat acum legi care prevăd formarea de corporații de beneficii.

Drumul a fost mai stâncos în Marea Britanie. În aprilie anul trecut, am evidențiat campania Better Business Act, care a făcut presiuni pentru o reformă a Legii companiilor pentru a forța companiile să pună alte părți interesate pe picior de egalitate cu acționarii. Guvernul prim-ministrului Rishi Sunak nu dă niciun semn că va urma această idee.

Dar copreședintele Purposeful Company, Will Hutton, consideră că utilitățile – având în vedere importanța lor vitală pentru viața cetățenilor și barierele mari la intrarea în industria lor – ar trebui tratate ca un caz special. Înființarea conceptului de corporații de utilitate publică pe teritoriul britanic, mi-a spus el, ar „crea o nouă clasă de active de companii orientate spre scop” – o paradigmă care s-ar putea răspândi apoi cu mult dincolo de sectorul utilităților.

Sursa – www.ft.com