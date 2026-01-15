O prezență militară NATO „mai permanentă” în Groenlanda este probabilă, conform informațiilor publicate de Ft. Mai multe țări europene se alătură Danemarcei și trimit soldați pentru a consolida securitatea pe insula arctică, un teritoriu dorit de președintele american Donald Trump. Mișcarea strategică reflectă interesul sporit pentru regiunea arctică și marchează o nouă dinamică în cadrul alianței.

O prezență daneză consolidată și rotația aliaților

Ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a anunțat joi intenția de a staționa mai multe trupe daneze în Groenlanda. Alți aliați NATO vor fi invitați să participe prin rotație. „Intenția este de a crea o prezență militară mai permanentă”, a declarat oficialul pentru postul public danez DR. Inițiativa reprezintă o nouă abordare a securității în regiune, cu accent pe o prezență constantă a forțelor aliate. Prin modelul de rotație, mai multe națiuni vor putea participa, aducând expertiză diversă și consolidând interoperabilitatea forțelor NATO în condițiile arctice.

Contribuțiile aliaților europeni

Germania, Regatul Unit, Franța și Finlanda se numără printre statele europene care și-au anunțat participarea prin trimiterea unor contingente modeste. Potrivit unor diplomați europeni, scopul nu este un răspuns la intențiile lui Trump de a prelua controlul Groenlandei. Măsura este menită să demonstreze Statelor Unite că Danemarca și aliații săi tratează cu seriozitate securitatea arctică. Franța și Canada vor deschide consulate în Groenlanda în săptămânile următoare, un semnal al importanței diplomatice a teritoriului. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că aproximativ 15 soldați francezi vor fi în curând întăriți cu resurse terestre, aeriene și navale. El a adăugat că Europa este „zguduită în unele dintre certitudinile sale”, inclusiv prin faptul că are „rivali pe care nu se aștepta să-i vadă”. Germania a confirmat că va trimite 13 trupe de recunoaștere, Regatul Unit un singur ofițer, Norvegia doi soldați, iar Suedia mai mulți. Un oficial finlandez a indicat că Helsinki va anunța probabil propria contribuție mai târziu, joi.

Un mesaj subtil pentru Statele Unite

O întâlnire desfășurată miercuri la Washington a scos la iveală tensiuni diplomatice. Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei s-au întâlnit cu vicepreședintele american JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio, convenind să înființeze un grup de lucru la nivel înalt care se va reuni în câteva săptămâni. Premierul danez, Mette Frederiksen, a calificat întâlnirea ca nefiind „ușoară” și a recunoscut existența unui „dezacord fundamental” cu SUA. Ea a mulțumit partenerilor Danemarcei pentru trimiterea de trupe, adăugând: „Apărarea și protecția Groenlandei reprezintă o preocupare comună pentru întreaga alianță NATO”. Un diplomat senior dintr-una dintre țările participante a explicat strategia: „Aceste trupe nu ar putea opri o invazie americană. În niciun caz. Așadar, mesajul trebuie să fie subtil. Acesta este pentru a arăta că ne intensificăm eforturile în ceea ce privește securitatea arctică și că se pot face mai multe”.

Preocupări privind Rusia și China în Arctica

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a afirmat că Rusia și China folosesc tot mai mult Arctica în scopuri militare, un lucru pe care NATO nu îl va permite. Cei 13 soldați germani urmau să plece joi spre Danemarca, iar vineri spre Groenlanda. „Ceea ce este decisiv pentru mine este că, în activitățile noastre comune de recunoaștere din Groenlanda, sub conducere daneză în cadrul NATO, ne coordonăm foarte strâns, în special cu partenerii noștri americani”, a adăugat Pistorius. Cooperarea cu SUA rămâne o componentă esențială a strategiei NATO în regiune, în ciuda divergențelor. Prezența militară sporită are rolul de a descuraja tentativele altor puteri globale de a-și extinde influența militară în această zonă strategică.

Natura și obiectivele misiunii

Ministrul danez Troels Lund Poulsen a explicat că trupele vor funcționa printr-un sistem de „rotație”. Militari din diferite țări vor veni pentru perioade determinate pentru a participa la exerciții. Potrivit Ministerului Apărării, exercițiile ar putea include protejarea infrastructurii critice și sprijinirea desfășurării de avioane de luptă și nave în Groenlanda. Misiunea urmărește consolidarea apărării colective, demonstrarea unității aliate și dezvoltarea capacităților de operare în condiții climatice extreme. Prezența constantă va permite forțelor NATO să se familiarizeze cu terenul și să testeze echipamente specializate pentru mediul arctic.