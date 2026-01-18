Toată lumea se aștepta la dezastru. S-au trezit într-o zi normală. La 1 ianuarie, Bulgaria a adoptat moneda Euro. Toate acele temeri despre scumpiri uriașe și colaps economic s-au dovedit a fi, până acum, simple exagerări. Tranziția a venit însă la pachet cu câteva surprize.

Jurnalistul bulgar Vladimir Mitev, citat de Adevărul, vorbește despre o trecere mult mai calmă decât anticipa oricine. Populația părea pregătită. Autoritățile, vigilente. Dar cum a fost, de fapt, la firul ierbii? Ce ar trebui să învețe România din experiența vecinilor de la sud?

Goana după „albirea” banilor: ce s-a întâmplat în 2025

Un lucru ciudat s-a întâmplat chiar cu un an înainte. În 2025. Într-o Bulgarie unde cash-ul era rege, a început brusc o „mare curățenie” a banilor lichizi. Vladimir Mitev explică fenomenul: „Mi se pare că marea pregătire pentru aderare a avut loc înainte de aderarea însăși. Adică în 2025, mulți dintre banii care erau deținuți în numerar de bulgari au fost fie puși în bănci, fie investiți în imobiliare, fie în mașini, fie în aur sau în bursa de valori de la Sofia”.

Motivul? Foarte simplu. Zilele banilor ținuți „la saltea” erau numărate. Bulgarii au înțeles că trebuie să-și scoată economiile la lumină și să le pună la treabă înainte să fie prea târziu. O simplă coincidență? Puțin probabil.

Mitul exploziei prețurilor: realitate sau exagerare?

Cea mai mare frică, și la noi, și la ei: comercianții vor umfla prețurile peste noapte. Pur și simplu le vor „rotunji” în sus. Autoritățile bulgare au luat însă taurul de coarne. „Au fost plângeri din partea unor oameni că unele prețuri au crescut, dar economiștii au explicat că acest lucru se datorează mai degrabă faptului simplu că banii în circulație sunt mai mulți sau că veniturile sunt mai mari, nu neapărat unui efect al aderării”, punctează Mitev. Să fie oare așa simplu?

Statul a reacționat prin agenția fiscală (NAB). Oamenii au fost încurajați să raporteze orice abuz. „Din ce știu, sunt peste o mie de rapoarte sau semnalări de la cetățeni”, adaugă jurnalistul. Aparent, sistemul merge. Încălcări majore nu s-au găsit. Cel puțin nu oficial.

Taximetristul și restul „uitat”: micile abuzuri de zi cu zi

Evident, nicio trecere nu e lipsită de probleme. Mai ales în Balcani. Vladimir Mitev are o poveste relevantă cu un taximetrist care a ocolit legea. Legea spunea clar că restul trebuie dat în Euro. „Am călătorit cu un taxi și nu am plătit în leva. Legea spune că, dacă plătești în leva, trebuie să primești rest în Euro. (…) Eu aveam Euro, dar șoferul nu a vrut să-mi dea rest în Euro, ci doar în leva.”

Care e explicația? Micii comercianți nu vor să se complice. Nu vor să adune leva pe care apoi să le schimbe la bancă. E o portiță legală, dar de care unii profită din plin. Detaliile fac diferența.

Surpriza pensionarilor: un calcul simplu, dar eficient

Exista o grijă reală legată de pensionari. Cum se vor descurca cu noile bancnote? Realitatea a contrazis temerile. Cursul fix de 1,95 leva pentru un Euro a fost cheia. Mitev explică de ce: „Sumele pot chiar să pară mai mari, pentru că leva nu este exact doi leva pentru un Euro, ci 1,95”.

„Știu povești în care oamenii bătrâni se așteptau ca pensia să fie pur și simplu împărțită în doi, dar nu primesc exact rezultatul acelei împărțiri. Primesc mai mult decât o simplă divizie la doi, așa că poate, și aici, paharul este mai degrabă pe jumătate plin.” O surpriză plăcută. O mică victorie, până la urmă.