Donald Trump agită din nou apele internaționale. Liderul de la Casa Albă vrea o nouă organizație globală. Un „consiliu de pace”, condus chiar de el. A invitat deja zeci de lideri. Taxa de intrare pentru un loc permanent este clară: un miliard de dolari.

La Londra, sirenele de alarmă au pornit deja. Dailymail scrie că oficialii britanici văd în acest plan un potențial cal troian pentru Argentina. De ce? Se tem că argentinienii, profitând de prietenia dintre președintele Javier Milei și Trump, ar putea folosi noua platformă pentru a redeschide vechea dispută legată de Insulele Falkland (Malvine).

Un „monstru” creat pentru a înlocui ONU

La început, totul părea un proiect nobil. Un organism care să oprească războiul din Gaza și să ajute la guvernarea zonei. O iluzie. Acum, oficiali de la Londra, vorbind sub protecția anonimatului, spun că planul s-a transformat într-un „monstru”. Scopul real? Să „submineze” direct Națiunile Unite.

Miza pentru Marea Britanie este colosală. Dacă ONU devine irelevantă, Londra pierde enorm. De la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, britanicii au un loc permanent în Consiliul de Securitate, iar o astfel de schimbare le-ar pulveriza influența pe scena globală. Hugh Lovatt, analist la European Council on Foreign Relations, a pus punctul pe i pentru Telegraph: „Marea Britanie ar fi un partener junior în acest consiliu de pace. Nu ar avea mai multă putere decât oricare altă țară. Trump ar fi arbitrul.”

Contrastul este total.

Putin, invitat special pe o listă controversată

Și asta nu e tot. Controversa de-abia acum se aprinde. Trump a trimis 60 de invitații. Pe listă apar nume grele, dar și figuri de-a dreptul problematice. Printre cei poftiți se numără Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, alături de aliatul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko.

Reacția guvernului britanic a fost imediată și publică: refuză participarea dacă Putin este membru. Punct. Yvette Cooper, secretar de stat pentru afaceri externe, a sugerat că liderul rus nu are ce căuta într-un asemenea for, în timp ce Darren Jones, secretar șef al prim-ministrului, a catalogat ideea drept „absurdă”.

Confirmarea a venit chiar luni, de la Kremlin. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a anunțat că Moscova „studiază toate detaliile acestei oferte”. Ca să nu existe dubii, întrebat direct de jurnaliști dacă l-a invitat pe Putin, Trump a răspuns din Florida, fără nicio ezitare: „Răspunsul este da, l-am invitat.”

Taxă de intrare: 1 miliard de dolari

Evident, un loc permanent nu e gratis. Fiecare lider invitat trebuie să pună pe masă un miliard de dolari (cam 740 de milioane de lire sterline) pentru a-și securiza scaunul. Asta spun mai multe surse din presă.

Suma nu a speriat pe toată lumea, se pare. Câteva țări – Albania, Canada, Uzbekistan – și-au arătat deja interesul să se alăture proiectului. Între timp, premierul britanic se consultă cu aliații pentru a formula un răspuns comun la invitația primită.

Amenințări cu taxe și dilema britanică

Stilul lui Trump? Inconfundabil. Președintele francez Emmanuel Macron a refuzat invitația. Răspunsul a venit imediat, ca o amenințare economică directă. „Voi pune o taxă de 200% pe vinurile și șampaniile lui. Și se va alătura. Dar nu trebuie să se alăture”, a spus Trump.

Pentru Londra, pericolul nu e doar de imagine, ci e strategic. Cu un aliat de-al lui Trump la cârma Argentinei, scenariul devine sumbru. Posibilitatea ca președintele Milei să folosească noua platformă pentru a forța „revendicarea nefondată” a țării sale asupra Insulelor Falkland pare mai reală ca oricând. O dispută înghețată, gata să fie reaprinsă într-un club unde regulile le face un singur om.