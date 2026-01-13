Iranul se confruntă cu proteste ample, declanșate inițial de dificultăți economice. Manifestațiile au escaladat, iar Statele Unite au avertizat cu privire la posibile acțiuni, dacă violențele împotriva civililor continuă.

Proteste și potențiale schimbări de regim în Iran

Demonstrațiile, generate de criza valutară și de problemele economice, au evoluat în proteste de amploare, cu revendicări privind schimbarea regimului. Căderea Republicii Islamice ar putea avea implicații majore asupra geopoliticii globale și a piețelor energetice, potrivit unor analiști.

În ciuda reacției autorităților, sute de mii de persoane au protestat în Teheran și în alte orașe. Unele surse indică faptul că peste 500 de protestatari au fost uciși și aproximativ 10.000 au fost arestați.

Regimul ayatollahului Ali Khamenei a încercat să limiteze protestele prin restricționarea accesului la internet și la comunicațiile telefonice, însă manifestațiile continuă.

Reacția SUA și posibile scenarii

Președintele SUA, Donald Trump, a exprimat susținere pentru protestatari și a avertizat cu acțiuni militare, în cazul în care Iranul continuă să ucidă civili. O schimbare de regim ar reprezenta cea mai mare transformare din 1979 până în prezent.

O astfel de schimbare ar putea avea consecințe precum:

Pierderea unui aliat important pentru Rusia, după evenimente similare din Venezuela și Siria;

O reconfigurare a echilibrului de putere în Orientul Mijlociu;

Incertitudine pentru Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, care ar putea prefera menținerea status quo-ului.

Prețul țițeiului Brent a crescut, pe fondul tensiunilor din provincia Khuzestan, producătoare de petrol. Fiul fostului șah, Reza Pahlavi, a solicitat lucrătorilor din industria petrolieră să intre în grevă, similar cu evenimentele din 1978.

Administrația Trump ar putea considera o oportunitate pentru o schimbare de regim, având în vedere evoluțiile din Venezuela și atacurile asupra instalațiilor nucleare iraniene. Totuși, există riscul unui vid de putere, similar cu situația din Irak după intervenția împotriva lui Saddam Hussein.

Reacția autorităților iraniene

Președintele Masoud Pezeshkian a încercat să calmeze populația, propunând dialog. Protestatarii, însă, nu par convinși de aceste demersuri. Forțele de securitate au amenințat cu măsuri dure împotriva protestatarilor.

Iranul se confruntă cu dificultăți economice accentuate de sancțiunile internaționale impuse din cauza programului nuclear. Deși aceste sancțiuni sunt prezentate ca instrumente de presiune asupra conducerii politice, ele au afectat clasa de mijloc, considerată un motor al reformelor.

Poziția regională a Iranului a fost afectată de atacuri asupra grupărilor aliate, precum Hamas și Hezbollah, și de lovituri asupra infrastructurii nucleare iraniene. Căderea regimului lui Bashar al-Assad în Siria, la sfârșitul anului 2024, a reprezentat o pierdere importantă pentru Iran.

Posibile scenarii pentru viitorul Iranului

Analiștii de la Bloomberg Economics consideră că este puțin probabil ca Republica Islamică să supraviețuiască în forma actuală până la sfârșitul anului 2026. Scenariile luate în calcul includ:

O lovitură de stat militară a Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), care ar putea aduce mai multe libertăți sociale, dar mai puține drepturi politice;

Dezintegrarea țării, cu riscul apariției facționalismului și al revendicărilor de autonomie din partea minorităților etnice și a provinciilor;

Haos similar cu cel din timpul „Primăverii Arabe”.

Protestele au început luna trecută și s-au extins în toate provinciile țării. Amploarea lor este considerată cea mai mare de la protestele din 2009 sau chiar de la răsturnarea șahului, în 1979.

Numărul persoanelor ucise în timpul protestelor variază, conform diferitelor surse, între 116 și aproape 500. H.A. Hellyer, analist la Royal United Services Institute, a declarat că „regimul este fragil, dar aparatul său coercitiv rămâne funcțional. Schimbarea este dificilă fără fisuri majore în rândul elitelor sau al forțelor de securitate”.

Eforturile regimului de a menține controlul

Conducerea iraniană a încercat să obțină sprijin intern. Președintele Masoud Pezeshkian a făcut apel la calm și a descris o parte dintre protestatari drept „huligani” sau „teroriști” susținuți din exterior, afirmând că statul are datoria de a menține ordinea publică.

Autoritățile au organizat manifestații de susținere a regimului, difuzate de televiziunea de stat, și au promis măsuri economice, inclusiv ajutoare financiare directe. Nemulțumirea, însă, persistă, iar protestele continuă în multe regiuni.

Situația din Iran este una critică, marcată de dificultăți economice, probleme climatice, tensiuni regionale, sancțiuni și diviziuni interne. Nu este clar dacă regimul va reuși să gestioneze criza prin represiune sau dacă se apropie de un punct de inflexiune.