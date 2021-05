Rusia va înăspri regulile armelor, după atacul armat de la o școală

Atacul armat de la o școală din orașul Kazan l-a determinat pe președintele Vladimir Putin să ordone înăsprirea controlului armelor din Rusia.

Un tânăr de 19 ani, Ilnaz Galyaviev, a fost reținut și este suspect. Șapte copii și doi adulți au fost uciși. Mai multe zeci de persoane au fost rănite, iar unii sunt în stare critică.

Un deputat rus spune că arma folosită a fost o pușcă semiautomată – un tip popular printre vânători. Rapoartele spun că Galyaviev avea o licență pentru aceasta. Pistolul este relativ ieftin în Rusia, costând peste 20.000 de ruble (190 GBP; 280 USD).

Același tip de armă a fost folosit de un adolescent, care a ucis 20 de persoane la un colegiu tehnic din orașul Kerch din Crimeea anexată de Rusia în 2018, apoi s-a împușcat.

Împușcăturile în școli sunt relativ rare în Rusia, parțial pentru că există reglementări stricte privind deținerea armelor. Există mult mai mulți proprietari de arme private în SUA, decât în ​​Rusia. Dar acest atac a evidențiat punctele slabe pe care politicienii ruși cer să fie abordate.

Kremlinul spune că Garda Națională Rusă, o forță paramilitară de securitate a statului, trebuie să analizeze statutul armelor care pot fi înregistrate pentru vânătoare în Rusia, dar care sunt considerate arme de asalt în altă parte.

În ianuarie 2020, Garda Națională a declarat că aproximativ patru milioane de ruși erau proprietari legali de 6,6 milioane de arme de foc.

Dar politicienii ruși spun că este necesară o mai bună colectare de date despre proprietarii de arme și despre vânzări.

Deputatul Anatoly Vyborny, specialist în acea zonă, a solicitat o bază de date centrală online pentru a alerta oficialii. El a spus că ar trebui să arate, de exemplu, dacă poliția ar fi raportat că un proprietar de arme este dependent de droguri sau alcoolic.

Există, de asemenea, apeluri pentru creșterea vârstei minime pentru deținătorii de licență – în prezent este de 18 ani.

Cel mai înalt parlamentar, președintele Dumei, Vyacheslav Volodin, a declarat că securitatea școlii din Tatarstan este mai bună decât în ​​alte regiuni ale Rusiei. Dar unii tineri de acolo au fost atrași de „grupuri extremiste”, a adăugat el.

Pentru a obține un permis de armă în Rusia, aveți nevoie de certificate de la medici, inclusiv de la un psihiatru și oftalmolog și trebuie să urmați un curs de manipulare sigură a armelor. Apoi, trebuie să obțineți un seif special pentru a stoca arma și a o inspecta de către poliție, a raportat BBC Monitoring în 2018.

Dar există o mare piață neagră a armelor – alimentată parțial de conflictul din estul Ucrainei – și armele ilegale sunt cumpărate pe web-ul întunecat, de obicei cu criptomonede.

Și obținerea unui permis de armă este mai ușor în practică decât apare pe hârtie, relatează Olga Ivshina de la BBC Russian.

Ea spune că verificările medicale nu sunt adesea foarte amănunțite.

Ea a constatat că verificarea psihologică pentru potențialii proprietari de arme a fost făcută în același loc ca și pentru cei care solicită un permis de conducere.

„Psihiatrul tocmai m-a întrebat dacă am halucinații sau am auzit voci ciudate – și am verificat baza de date. Asta a fost”, a spus ea.

„Medicii verifică doar dacă persoana respectivă nu are un istoric înregistrat de boală mintală sau dizabilitate mintală.”

Solicitanții trebuie să furnizeze, de asemenea, o probă de urină, pentru a prinde orice consumator de droguri, dar uneori există înșelăciune cu probe ascunse, spune Ivshina.

Vorbind în parlament, deputatul rus Vitaly Milonov a solicitat examinări psihiatrice regulate pentru proprietarii de arme – de mai multe ori pe an. El a mai spus că proprietarii de arme ar trebui să fie supuși unor controale periodice la fața locului pentru a detecta orice abuz de droguri.

O altă problemă este proliferarea armelor „traumatice” fabricate în Rusia – arme neletale care trag de obicei gloanțe de cauciuc – pe care bandele le transformă în arme de foc letale.

Compunând aceste riscuri, multe școli din Rusia se luptă să plătească pentru paznici din propriile bugete școlare. Adesea nu își pot permite gardieni calificați în mod adecvat.

Site-ul rus Guardinfo.online a raportat că, în cazul Kerch, omul înarmat a trecut cu ușurință pe lângă un îngrijitor în vârstă și a intrat în colegiu, purtând arma de foc în rucsac.