Groenlanda a fost doar începutul. Acum, Donald Trump are o nouă țintă în nord. Canada. În spatele ușilor închise, președintele american se plânge fără oprire consilierilor, spunând că vecinul său este total nepregătit pentru amenințările Rusiei și Chinei în Arctica. Informația vine de la foști și actuali oficiali, citați de NBC News și preluați de Adevărul.

Frustrările sunt profunde. Liderul de la Casa Albă insistă că Ottawa trebuie să bage mult mai mulți bani în apărare, pentru că o slăbiciune a Canadei este, de fapt, o slăbiciune a Americii. Punct. Iar aceste discuții private deja au pus pe roate planurile administrației pentru o nouă strategie în regiune.

„O gaură în zidul de nord”. De ce s-a aprins brusc Trump

Să fim clari: grijile lui Trump nu sunt de ieri, de azi. Dar acum s-au intensificat. De ce? Protejarea graniței nordice a Canadei a devenit piesa centrală în planul său de a transforma emisfera vestică într-o adevărată fortăreață. Un oficial citat a pus degetul pe rană: „Trump este foarte îngrijorat de deriva continuă a SUA în emisfera vestică și se concentrează asupra acestui aspect”. Iar viziunea asta, surprinzător sau nu, presupune o graniță canadiană de nord betonată.

Miza finală este limpede. „În cele din urmă, scopul este să împiedice Rusia și China să aibă o prezență suplimentară în Arctica”, a spus un oficial de rang înalt. Și, ironia sorții, aceeași sursă a adăugat că, în acest joc, „Canada ar putea beneficia de pe urma prezenței Groenlandei de către SUA”. O săgeată directă către Danemarca și oferta ei refuzată.

Canada nu bagă bani în armată. „Lumea nu îi vede ca pe o forță”

Critica principală a lui Trump lovește direct în portofelul Canadei. Țara își tot mărește cheltuielile militare, dar nici vorbă să atingă ținta NATO de 2% din PIB. E un subiect pe care Trump îl tot rumegă în privat. Un oficial de la Washington a sintetizat perfect frustrarea: „Lumea nu vede Canada ca pe o forță majoră când vine vorba de apărare”. Mesajul e tăios. Un alt oficial a completat: „Cu siguranță trebuie să își îmbunătățească capacitățile arctice”. Starea actuală a lucrurilor? „Nu este acceptabil, având în vedere amenințările actuale” și, pe scurt, „nu este suficientă”.

Ce vrea America să facă. Discuții secrete pentru întărirea graniței

În spatele nemulțumirilor lui Trump, diplomații deja s-au pus pe treabă. Sursele confirmă că oficialii americani au demarat discuții cu omologii canadieni pentru a întări cooperarea militară în Arctica. Pe masă se află mai multe opțiuni de acțiune comună:

Actualizarea sistemelor de avertizare timpurie din Canada.

Antrenamente și operațiuni militare comune.

Creșterea numărului de patrule aeriene și maritime comune.

Intensificarea patrulelor navelor americane în Arctica.

Totuși, sursele NBC News au ținut să clarifice ceva. Nu se pune problema de trupe americane la granița de nord a Canadei. Și, spre deosebire de episodul Groenlanda, nimeni nu vorbește de cumpărarea țării sau de forță militară. Cel puțin, nu încă.

Miza reală: bătălia pentru Arctica și amintirea „celui de-al 51-lea stat”

Noua presiune nu vine din senin. Relațiile au fost extrem de tensionate. Să ne amintim. Trump a pornit un război comercial cu Ottawa. S-a certat public cu guvernul canadian. A amenințat chiar că va folosi „forța economică” pentru a transforma Canada în al 51-lea stat. Deși tensiunile s-au mai calmat, nemulțumirile mocnesc. În tot acest timp, Trump vrea să cumpere mai multe spărgătoare de gheață pentru marina SUA, o investiție care ar putea fi inclusă în bugetul apărării de anul viitor și care arată un singur lucru: Washingtonul vrea să fie stăpânul apelor înghețate din nord.