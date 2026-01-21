Pentagonul nu pregătește nicio invazie a Groenlandei. Punct. Președintele Donald Trump flutură constant ideea unei preluări în forță, dar oficialii militari americani confirmă: nu au primit niciun ordin să facă planuri. Informațiile, apărute în The New York Times și citate de Adevărul, sunt un duș rece pentru retorica tot mai agresivă de la Casa Albă.

Marți, la o conferință de presă, a fost întrebat direct. Cât de departe va merge pentru a lua Groenlanda? Răspunsul lui Trump a fost scurt, enigmatic: „Veți afla”. Această declarație a pus pe jar cancelariile europene și a agitat apele chiar în interiorul administrației americane.

„Pe calea ușoară sau pe calea grea”. Amenințările care au șocat aliații

Discursul președintelui a devenit tot mai dur. Rapid. Trump a spus clar că va prelua insula „fie că le place sau nu” danezilor. Avertismentul a fost direct: „dacă nu o facem pe cale ușoară, o vom face pe calea grea”. Mesajul a fost întărit, surprinzător sau nu, chiar de un membru al cabinetului său.

Duminică, la NBC, Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a turnat gaz pe foc. A sugerat că opțiunea militară nu e exclusă. Dacă diplomația cu Danemarca eșuează, forța devine o opțiune reală pe masa președintelui. O afirmație care a zguduit din temelii alianța NATO.

Pentagonul trage frâna de mână. Realitatea din spatele ușilor închise

Dar în spatele ușilor închise, povestea e alta. Total alta. Oficiali de la Pentagon, sub anonimat, spun clar că realitatea de pe teren bate discursul public. Ei insistă că armata, deși lucrează mereu la scenarii de criză, „nu a fost solicitată să pregătească un plan de invazie a Groenlandei sau un plan de administrare post-conflict”.

Comandanții de rang înalt sunt frustrați. Îngrijorați. Sunt șocați de lejeritatea cu care președintele vorbește de un atac asupra unui aliat de încredere. Pentru că Groenlanda este teritoriu danez.

Și nu orice aliat. Danemarca este membru fondator NATO. Soldații danezi au luptat și au murit alături de americani în Irak și Afganistan. Ironia sorții…

O operațiune „ușoară” cu un preț uriaș: Atacarea unui aliat NATO

Militar vorbind, operațiunea ar fi simplă. Asta spun analiștii. Groenlanda are doar 56.000 de locuitori, împrăștiați pe un teritoriu de trei ori cât Texasul. SUA au deja acolo o bază strategică, la Thule, una din cele 17 operate în Al Doilea Război Mondial.

Doar că aici se termină matematica simplă. Un atac asupra Groenlandei înseamnă un atac asupra Danemarcei. Adică un atac asupra unui membru NATO, gest care ar putea activa Articolul 5 și ar dinamita întreaga alianță ce asigură securitatea occidentală de peste 70 de ani. „Chiar și simpla amenințare de a lua Groenlanda ridică probleme profunde pentru relațiile transatlantice și pentru viitorul NATO”, avertizează Ivo Daalder, fost ambasador SUA la NATO.

Solidaritate europeană și riscul unui război comercial

Săptămâna trecută, tensiunile au explodat. Ca un gest de solidaritate cu Danemarca, mai multe țări europene au trimis militari în Groenlanda pentru exerciții comune. Reacția lui Trump? Furie. Surse spun că ar fi amenințat acele țări cu tarife comerciale dacă nu-și retrag sprijinul pentru Copenhaga.

Și așa, o idee de neimaginat devine subiect de discuție. America atacând un aliat. O realitate care poate dărâma ordinea mondială construită după război.