Un nou studiu realizat de cercetători de la Departamentul de Biologie al Universității Oxford sugerează că ejacularea regulată ar putea oferi fertilității masculine „un impuls mic, dar important”. Se pare că și o întârziere de câteva zile ar putea conta enorm pentru succesul fertilizării in vitro (FIV).

Sperma imbatraneste in corp

Calitatea spermei scade rapid atunci când este stocată, fie la bărbați, fie la femei. Aceasta este concluzia unei meta-analize ample, care a cuprins 115 studii umane cu aproape 55.000 de bărbați și alte 56 de studii pe 30 de specii non-umane. Cercetătorii au descoperit că spermatozoizii maturi se deteriorează în timpul stocării, indiferent de vârsta bărbatului, un proces denumit senescență post-meiotică a spermei.

La oameni, perioadele mai lungi de abstinență sexuală au fost asociate cu daune crescute ale ADN-ului spermatic și cu stres oxidativ. Mai mult, s-a observat o motilitate și o viabilitate reduse ale spermatozoizilor. E drept că, la prima vedere, pare contraintuitiv. Numai că lucrurile stau putin diferit.

„Deoarece spermatozoizii sunt foarte mobili și au citoplasmă minimă, își epuizează rapid rezervele de energie stocate și au o capacitate limitată de reparare. Acest lucru face ca stocarea să fie deosebit de dăunătoare în comparație cu alte tipuri de celule”, a explicat co-autoarea principală, Dr. Rebecca Dean de la Departamentul de Biologie al Universității din Oxford. „Studiul nostru subliniază modul în care ejacularea regulată poate oferi un impuls mic, dar semnificativ, fertilității masculine”, a adăugat ea.

Diferentele dintre sexe

Atât masculii, cât și femelele pot stoca sperma ca strategie de reproducere. La oameni, spermatozoizii pot supraviețui în corpul femeii timp de câteva zile, dar efectele acestei stocări au fost mai puțin clare până acum. Studiul a constatat că femelele sunt, în general, mai bune decât masculii la conservarea calității spermei pe termen lung.

Iar acest lucru, spune autorul senior Dr. Irem Sepil, tot de la Oxford, „reflectă probabil evoluția adaptărilor specifice feminine, cum ar fi organele de stocare specializate care furnizează antioxidanți pentru a prelungi viabilitatea spermei. Aceste organe secretă adesea fluide reproductive pentru a hrăni sperma și ar putea oferi căi neexplorate pentru tehnologia de biomimetică pentru a îmbunătăți stocarea artificială a spermei în viitor.”

Autorul principal, Dr. Krish Sanghvi, completează tabloul. „Ejaculatele ar trebui privite ca populații de spermatozoizi individuali care trec prin naștere, moarte, îmbătrânire și mortalitate selectivă. Ratele acestor procese demografice pot diferi la masculi și femele, mediind structura ‘demografică’ a populațiilor de spermatozoizi și diferențele specifice sexului în efectele stocării spermei.”

Recomandarile OMS, puse sub semnul intrebarii

Dar ce înseamnă asta, concret, pentru cuplurile care încearcă să aibă un copil? Studiul arată că sperma poate „îmbătrâni” atât la bărbați, cât și la femei, indiferent de vârsta lor reală – un detaliu adesea trecut cu vederea în medicina reproductivă. În prezent, ghidurile Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) spun că este acceptabil să se aștepte până la șapte zile înainte de a furniza o probă de spermă. Noile descoperiri sugerează însă că ar putea fi prea mult.

Alte cercetări susțin ideea, arătând că ejacularea în decurs de 48 de ore de la furnizarea unei probe ar putea îmbunătăți succesul FIV.

Cifrele par să încline balanța.

Un beneficiu adaptativ

Până la urmă, cum vine asta? Se pare că există o explicație evolutivă. Masturbarea masculină ar putea avea un rol clar în acest proces de reîmprospătare a stocului de material seminal.

Si cercetătorii studiului (publicat in The Conversation) au o teorie clară în acest sens. „Știm că la primate, ejacularea frecventă prin masturbare îmbunătățește calitatea ejaculatelor. Combinat cu rezultatele noastre, acest lucru sugerează că masturbarea masculină ar putea avea un beneficiu adaptativ: elimină spermatozoizii deteriorați, stocați.”