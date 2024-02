Votul europarlamentarilor privind noile OMG-uri, ar putea fi un cadou pentru corporații

În ziua de miercuri 7 februarie 2024, deputații europeni vor vota în plenul de la Strasbourg o propunere care ar elimina orice control de siguranță pentru OMG-uri (NGT-uri), precum și cerințele de etichetare și trasabilitate. Bănuiesc că mulți dintre acești eurodeputați se vor scărpina în cap de câteva ori în legătură cu implicațiile acestei propuneri de dereglementare.

Astfel, drepturile consumatorilor și drepturile sectorului nemodificat genetic se vor deteriora. Textul parlamentului spune că va interzice brevetarea OMG-urilor – totuși, acest regulament nu poate realiza acest lucru din punct de vedere legal.

Dar, în cele din urmă, factorii de decizie din cadrul instituțiilor UE se trezesc în sfârșit la faptul că dereglementarea culturilor NGT și a plantelor sălbatice va face ca UE să nu respecte în totalitate Protocolul ONU privind biosecuritatea, care face parte din Convenția ONU privind diversitatea biologică.

Deci, cum am ajuns aici?

NGT-urile sunt culturi realizate prin noi tehnici modificate genetic, cum ar fi CRISPR-Cas. Acestea sunt OMG-uri și sunt reglementate de normele UE privind OMG-urile, după cum a confirmat Curtea Europeană de Justiție (2018), care a motivat că ridicarea normelor de siguranță pentru NGT-uri ar duce la riscuri inacceptabile pentru mediu și sănătate.

Dar, sub presiunea imensă a industriei biotehnologice, Comisia Europeană a elaborat o propunere de dereglementare – în cadrul unui proces considerat foarte părtinitor, care a dus chiar la o plângere la Ombudsmanul UE.

Propunerea Comisiei a fost aproape universal condamnată pentru că nu avea niciun fel de bază științifică (lucru pe care Comisia nu l-a negat în mod categoric).

Pentru a adăuga un plus de jignire la prejudiciu, conform ultimului text, microbii editați genetic și chiar animalele vor fi următoarele care vor fi supuse dereglementării. Acest lucru provoacă mari îngrijorări în rândul organizațiilor pentru protecția animalelor.

Dar raportul lui Polfjärd a înrăutățit propunerea într-un mod esențial: pe baza sfatului unui singur profesor, care a fost invitat la unele reuniuni ale comisiei, raportorul a extins și mai mult domeniul de dereglementare.

Acum are și mai puțin sens din punct de vedere al riscurilor. De la un anumit număr de modificări genetice per organism, s-a ajuns la mai multe modificări genetice per genă și la un singur tip de genă.

Nici o agenție guvernamentală, nici EFSA, nici altcineva nu a revizuit și cu atât mai puțin nu a garantat acest lucru. Este halucinant să realizezi: nimic din propunerea lui Polfjärd nu garantează vreun nivel de siguranță].

Concret, o nouă cultură modificată genetic – care produce propriul insecticid, de exemplu – ar putea fi implementată fără niciun control de siguranță pe mii de hectare de terenuri agricole, ceea ce ar putea dăuna grav polenizatorilor.

Culturile NGT vor fi, de asemenea, brevetate. Consecințele pentru fermieri ale culturilor brevetate sunt bine cunoscute. În vremuri în care mii de fermieri ies în stradă pentru a cere venituri mai bune, dependența de firmele producătoare de pesticide și semințe precum Bayer și BASF este o problemă sensibilă.

În consiliu, aici este blocat în prezent, deoarece guvernele au devenit îngrijorate de creșterea puterii de piață a unor corporații precum Bayer, Syngenta sau BASF.

Președinția belgiană, cu această problemă condusă de ministrul liberal al agriculturii David Clarinval, pare să aibă intenția de a determina Polonia, una dintre țările care au mari îndoieli cu privire la ceea ce va însemna propunerea NGT pentru agricultori, să își schimbe punctul de vedere.

Acesta este motivul pentru care, în prezent, corporațiile de biotehnologie sunt foarte ocupate să se adreseze guvernelor UE și personalului ambasadelor lor de la Bruxelles cu propuneri cu pungi goale pentru a atenua aceste îngrijorări.

Cu toate acestea, brevetele sunt acordate în temeiul Convenției privind brevetul european, care nu este un tratat al UE. Oficiul European de Brevete din München a confirmat deja recent că NGT-urile sunt OMG-uri și, prin urmare, sunt brevetabile.

Factorii de decizie din UE se confruntă acum cu o altă problemă, subestimată până în prezent. De îndată ce culturile NGT sunt comercializate la nivel transfrontalier, absența oricărei evaluări a riscurilor și a etichetării NGT face ca UE și fiecare stat membru să încalce pe deplin Protocolul de la Cartagena al ONU privind biosecuritatea.

Chiar și atunci când NGT sau OMG-urile sunt greu de detectat, acestea sunt în continuare obligate să respecte acordurile din cadrul Protocolului de la Cartagena. Acest protocol este unul dintre pilonii Convenției ONU privind diversitatea biologică, iar nerespectarea lui ar afecta foarte mult credibilitatea UE în forurile internaționale privind biodiversitatea.

În consecință, exportul de produse agricole ale UE ar putea fi îngreunat, deoarece siguranța culturilor NGT nu a fost demonstrată, iar normele de etichetare și de trasabilitate nu sunt în vigoare. Acest lucru poate crea dispute, deoarece partenerii comerciali nu vor fi notificați și nici nu vor primi informații suficiente cu privire la ceea ce exportă UE, așa cum prevede protocolul.

Practic, această propunere este un cadou pentru acele corporații care doresc să își mărească cota de piață pentru semințele comerciale. Și să nu fim naivi: companii precum Bayer și BASF nu sunt susceptibile de a transforma agricultura fără pesticide cu ajutorul noilor culturi.

Aşadar, deputații europeni ar face bine să ia în considerare aceste aspecte atunci când decid cum să voteze în această săptămână, deoarece raportul Polfjärd este grăbit, nu este bine gândit și, în mod clar, nu servește publicului.

Sursa: euobserver.com