Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis să mențină rata dobânzii de politică monetară la 6,5% pe an. De asemenea, s-a hotărât păstrarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,5% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,5% pe an. Totodată, nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit rămân neschimbate.

BNR a decis rata dobânzii. Ce se întâmplă cu creditele

Decizia de a menține dobânda cheie la 6,5% vine într-un context economic marcat de presiuni inflaționiste și încetinirea creșterii economice. Politica de menținere a ratelor dobânzilor are rolul de a asigura stabilitatea prețurilor și de a încuraja o ajustare graduală a economiei, în condițiile în care incertitudinile la nivel global continuă să influențeze evoluția economică a României.

Rata inflației în creștere

Rata anuală a inflaţiei a crescut în iulie la 5,42%, de la 4,94% în luna iunie, iar în august a scăzut ușor la 5,10%. Această evoluție reflectă o creștere a prețurilor la alimente și energie, cauzată în principal de seceta severă și de creșterea tarifelor de distribuție pentru gazele naturale. Impactul acestor creșteri a fost mai puternic decât scăderile dinamicii prețurilor administrate și ale prețului combustibililor, datorate efectelor de bază și scăderii cotației petrolului.

În același timp, rata anuală a inflației CORE2 ajustat a întrerupt trendul descendent, urcând la 5,8% în august, față de 5,7% în iunie. Rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a rămas constantă la 5,3% în august, același nivel ca în iunie 2024. Rata medie anuală a inflației IPC a scăzut la 6,5% în august, de la 7,2% în iunie 2024, iar cea calculată pe baza IAPC a scăzut la 6,7%, de la 7,3% în aceeași perioadă.

Creșterea PIB-ului și încetinirea activității economice

BNR a raportat o încetinire a activității economice în trimestrul II, cu o creștere de doar 0,1%, față de 0,5% în trimestrul precedent (variație trimestrială). Cu toate acestea, față de aceeași perioadă a anului trecut, avansul PIB a crescut în trimestrul II 2024 la 0,8%, de la 0,5% în trimestrul precedent. Această creștere s-a datorat în principal unei dinamici pozitive a consumului gospodăriilor populației și unei mențineri robuste a formării brute de capital fix, chiar dacă aceasta a înregistrat o ușoară încetinire comparativ cu trimestrul anterior.

În schimb, evoluția exportului net a continuat să influențeze negativ creșterea economică, întrucât volumul importurilor de bunuri și servicii a crescut, iar cel al exporturilor a continuat să scadă în termeni anuali. Deficitul balanței comerciale și al contului curent au înregistrat o creștere semnificativă în această perioadă.

Reducerea ratei dobânzii cheie în 2024

În anul 2024, BNR a decis de două ori să reducă rata dobânzii cheie. Prima scădere a avut loc în luna iulie, de la 7% pe an la 6,75% pe an, iar a doua scădere a fost în luna august, la 6,5% pe an. Aceasta a fost prima modificare a ratei dobânzii cheie din ianuarie 2023. Scăderea dobânzii cheie a fost o măsură menită să sprijine economia în fața încetinirii creșterii economice și a presiunilor inflaționiste.

Deciziile recente ale BNR reflectă o abordare prudentă în fața provocărilor economice interne și externe. Menținerea ratelor dobânzilor și reducerea progresivă a dobânzii cheie au rolul de a stabiliza economia și de a controla inflația, într-un context economic dificil. Cu toate acestea, evoluția prețurilor la alimente și energie, precum și dinamica exporturilor și importurilor, vor continua să influențeze perspectivele economice ale României în următoarele luni.