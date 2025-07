Cum să refinanțezi un credit bancar în 2025 pentru a obține rate mai mici

Refinanțarea unui credit bancar înseamnă înlocuirea creditului (sau creditelor) existent(e) cu un nou împrumut, de obicei în condiții mai avantajoase. Practic, iei un credit nou cu care îl achiți pe cel vechi, scopul fiind reducerea costurilor (dobânzi mai mici, rată lunară mai mică) sau modificarea altor termeni (monedă, perioadă, tip de dobândă etc.). O refinanțare presupune, așadar, revizuirea și înlocuirea condițiilor din contractul inițial de credit – de obicei pentru a obține o dobândă mai mică, o rată lunară redusă, ori un nou grafic de rambursare mai convenabil. În continuare vom explica când este oportună refinanțarea, care sunt diferențele între refinanțarea unui credit ipotecar și a unui credit de nevoi personale, vom prezenta un ghid pas cu pas al procesului în 2025, vom discuta avantajele și riscurile implicate, vom compara ofertele actuale ale principalelor bănci și vom oferi exemple de calcule și sfaturi practice utile.

Ce este refinanțarea unui credit și când este oportună

Refinanțarea unui credit înseamnă contractarea unui nou împrumut pentru a achita unul sau mai multe credite existente, ideal în condiții mai bune pentru debitor. De exemplu, poți refinanța un credit ipotecar sau de nevoi personale (sau chiar mai multe credite – de nevoi personale, carduri de credit, credite de la IFN-uri etc.) printr-un singur credit nou, cu costuri mai mici sau alte beneficii. După aprobarea refinanțării, vechiul contract de credit este închis și înlocuit de noul contract, cu noile condiții agreate.

Când este oportună refinanțarea? Refinanțarea poate fi făcută oricând dacă îndeplinești criteriile de creditare ale băncii – nu ești obligat să aștepți o anumită perioadă. În practică însă, refinanțarea devine oportună în două situații principale:

Situația ta financiară s-a schimbat – de exemplu ți-au scăzut veniturile sau ai acumulat datorii multiple. Refinanțarea poate restructura datoriile într-o formă mai sustenabilă (ex: rată lunară mai mică prin extinderea perioadei de creditare). Atenție: dacă dificultățile financiare sunt majore și nu te mai încadrezi pentru un nou credit, banca poate oferi soluții de restructurare internă a creditului existent (ex. perioadă de grație, reducere temporară a dobânzii, prelungirea perioadei), însă această restructurare este diferită de refinanțare și vine de obicei cu notificarea în Biroul de Credit, afectând posibilitatea de a lua alte credite.

– de exemplu ți-au scăzut veniturile sau ai acumulat datorii multiple. Refinanțarea poate într-o formă mai sustenabilă (ex: rată lunară mai mică prin extinderea perioadei de creditare). dacă dificultățile financiare sunt majore și nu te mai încadrezi pentru un nou credit, banca poate oferi soluții de a creditului existent (ex. perioadă de grație, reducere temporară a dobânzii, prelungirea perioadei), însă această restructurare este diferită de refinanțare și vine de obicei cu notificarea în Biroul de Credit, afectând posibilitatea de a lua alte credite. Condițiile din piață s-au îmbunătățit față de momentul contractării creditului inițial. Cu alte cuvinte, plătești mai mult pe creditul vechi decât ai plăti astăzi la un credit nou echivalent. Cea mai frecventă situație este scăderea semnificativă a ratelor dobânzii în economie – dacă dobânzile au scăzut substanțial față de când ai luat creditul, refinanțarea îți poate aduce o dobândă mai mică și deci o rată lunară mai mică. Chiar și dacă dobânzile nu au scăzut general, e posibil ca profilul tău de client să se fi îmbunătățit (venit mai mare, istoric de credit bun), astfel încât acum ești eligibil la o ofertă cu dobândă mai mică decât la momentul inițial.

Important: Refinanțarea nu este folosită doar ca să obții o rată lunară mai mică. Uneori, oamenii refinanțează pentru a scurta perioada de creditare – de pildă, contractează un nou credit pe termen mai scurt și cu o rată lunară puțin mai mare, cu scopul de a termina datoria mai repede și a plăti mai puțină dobândă totală. Calculează cu atenție dacă această mutare te avantajează, ținând cont de toate costurile. Refinanțarea implică anumite costuri (comisioane, asigurări, eventual notar/evaluare la ipotecar) și trebuie analizat în cât timp îți recuperezi acele costuri din economia obținută la rată. Dacă diferența de dobândă este foarte mică (ex: scazi de la 6% la 5%), avantajul lunar poate fi neglijabil și s-ar putea să nu merite efortul refinanțării după ce incluzi costurile implicate. Refinanțează doar când beneficiile sunt evidente și ai un câștig clar (rată mai mică substanțial, economie totală semnificativă, eliminarea unui risc valutar, etc.), altfel s-ar putea ca efortul și costurile să nu se justifice.

Diferențe între refinanțarea unui credit ipotecar și a unui credit de nevoi personale

Atât creditele ipotecare (imobiliare) cât și cele de nevoi personale pot fi refinanțate, însă există diferențe importante în procedură, costuri și beneficii:

Garanții și documentație: La refinanțarea unui credit ipotecar , noul credit va fi tot un credit garantat cu ipotecă pe imobil. Asta înseamnă că va trebui actualizată evaluarea locuinței , iar noua bancă își va înscrie ipoteca pe proprietate (ipoteca veche se radiază după achitarea creditului inițial). Procesul implică astfel acte suplimentare : documentele proprietății (contract vanzare-cumpărare, extras CF, etc.), evaluare autorizată a imobilului, eventual drum la notar pentru înscrierea noii ipoteci. De exemplu, la refinanțarea ipotecară se solicită toate actele proprietății în plus față de actele necesare unui credit de nevoi personale (unde de regulă e nevoie doar de buletin și documente de venit). În schimb, creditele de nevoi personale sunt în general negarantate (fără ipotecă), astfel că procesul este mai simplu ca documentație – de multe ori se poate face 100% online , fără adeverință de venit (dacă veniturile se pot verifica automat la ANAF). Refinanțarea unui credit de nevoi personale presupune practic contractarea unui nou credit de consum care va stinge creditul vechi, fără implicarea unui notar sau ipotecă .

La refinanțarea unui , noul credit va fi tot un credit garantat cu ipotecă pe imobil. Asta înseamnă că va trebui actualizată , iar noua bancă își va înscrie ipoteca pe proprietate (ipoteca veche se radiază după achitarea creditului inițial). Procesul implică astfel : documentele proprietății (contract vanzare-cumpărare, extras CF, etc.), evaluare autorizată a imobilului, eventual drum la notar pentru înscrierea noii ipoteci. De exemplu, la refinanțarea ipotecară în plus față de actele necesare unui credit de nevoi personale (unde de regulă e nevoie doar de buletin și documente de venit). În schimb, sunt în general (fără ipotecă), astfel că procesul este mai simplu ca documentație – de multe ori se poate face , fără adeverință de venit (dacă veniturile se pot verifica automat la ANAF). Refinanțarea unui credit de nevoi personale presupune practic contractarea unui nou credit de consum care va stinge creditul vechi, . Sume și durate: Creditele ipotecare implică sume mult mai mari (de obicei zeci sau sute de mii de euro) și perioade lungi (până la 30 de ani sau chiar 35 de ani). O refinanțare ipotecară poate menține perioada rămasă (dacă scopul e doar reducerea ratei) sau poate extinde perioada (dacă dorești o rată lunară semnificativ mai mică) – de exemplu, dacă ți-au rămas 20 ani, ai opțiunea să refinanțezi pe o durată mai lungă (dacă banca permite, până la max. 30-35 ani) pentru a micșora rata. În schimb, un credit de nevoi personale are sume mai mici (câteva mii până la zeci de mii de euro, echivalent) și termen de rambursare mult mai scurt (de regulă 1-5 ani, maxim 10 ani în anumite cazuri speciale). Prin urmare, marja de manevră la refinanțarea unui credit de nevoi personale este mai redusă – nu poți extinde foarte mult perioada (decât dacă banca oferă un produs special de refinanțare extinsă). Unele bănci permit totuși, doar la refinanțare , prelungirea perioadei pentru creditele vechi: de exemplu CEC Bank oferă la refinanțare de credite de nevoi personale contractate înainte de iulie 2020 posibilitatea extinderii perioadei până la 10 ani.

Creditele implică sume mult mai mari (de obicei zeci sau sute de mii de euro) și perioade lungi (până la 30 de ani sau chiar 35 de ani). O refinanțare ipotecară poate menține perioada rămasă (dacă scopul e doar reducerea ratei) sau poate (dacă dorești o rată lunară semnificativ mai mică) – de exemplu, dacă ți-au rămas 20 ani, ai opțiunea să refinanțezi pe o durată mai lungă (dacă banca permite, până la max. 30-35 ani) pentru a micșora rata. În schimb, un are sume mai mici (câteva mii până la zeci de mii de euro, echivalent) și termen de rambursare mult mai scurt (de regulă 1-5 ani, maxim 10 ani în anumite cazuri speciale). Prin urmare, marja de manevră la refinanțarea unui credit de nevoi personale este mai redusă – nu poți extinde foarte mult perioada (decât dacă banca oferă un produs special de refinanțare extinsă). Unele bănci permit totuși, , prelungirea perioadei pentru creditele vechi: de exemplu CEC Bank oferă la refinanțare de credite de nevoi personale contractate înainte de iulie 2020 posibilitatea extinderii perioadei până la 10 ani. Dobânzi și costuri: În general, creditele ipotecare au dobânzi mai mici decât cele de nevoi personale, deoarece sunt garantate cu un bun imobil (risc mai mic pentru bancă). Astfel, refinanțările ipotecare în 2025 se pot obține cu dobânzi efective (DAE) în jur de 7-8% pe an , pe când refinanțările de nevoi personale au dobânzi fixe anuale care pot varia de la ~6-7% (minime promoționale, cu condiții speciale) până la 10-15% sau chiar ~20% în funcție de profilul clientului. Vom detalia ofertele în secțiunile următoare. Ca costuri de refinanțare , la creditele ipotecare trebuie să iei în calcul comisionul evaluatorului (câteva sute de lei), eventual taxe notariale și de înscriere a ipotecii, costul extraselor de carte funciară , etc. – acestea pot însuma în jur de aprox. 1.000 euro la un credit de 50.000 euro refinanțat. La creditele de nevoi personale, astfel de costuri nu există (fiind negarantate, nu ai costuri cu terți), iar comisioanele sunt adesea 0 sau foarte mici la acordare (de exemplu, multe bănci nu au comision de analiză sau au promoții cu zero comision).

În general, decât cele de nevoi personale, deoarece sunt garantate cu un bun imobil (risc mai mic pentru bancă). Astfel, refinanțările ipotecare în 2025 se pot obține cu dobânzi efective (DAE) în jur de , pe când refinanțările de nevoi personale au dobânzi fixe anuale care pot varia de la ~6-7% (minime promoționale, cu condiții speciale) până la 10-15% sau chiar ~20% în funcție de profilul clientului. Vom detalia ofertele în secțiunile următoare. Ca , la creditele ipotecare trebuie să iei în calcul (câteva sute de lei), eventual și de înscriere a ipotecii, costul , etc. – acestea pot însuma în jur de aprox. 1.000 euro la un credit de 50.000 euro refinanțat. La creditele de nevoi personale, astfel de costuri nu există (fiind negarantate, nu ai costuri cu terți), iar sunt adesea 0 sau foarte mici la acordare (de exemplu, multe bănci nu au comision de analiză sau au promoții cu zero comision). Flexibilitate și destinație: Refinanțarea unui credit ipotecar este de obicei făcută pentru același scop (locuința existentă rămâne garanție). În schimb, refinanțarea unui credit de nevoi personale se poate face 1 la 1 (să închizi un singur credit cu altul) sau poți consolida mai multe împrumuturi într-unul singur. De exemplu, cu un credit de refinanțare fără ipotecă poți combina într-un singur împrumut nou: un credit de nevoi personale, un credit de la un IFN și un sold pe card de credit – avantajul fiind că vei avea o singură rată lunară de gestionat și, ideal, costuri mai mici. Totodată, multe bănci îți oferă opțiunea ca la refinanțare să soliciți o sumă suplimentară (peste suma rămasă de rambursat la creditele vechi) dacă ai nevoie de bani în plus. Această opțiune există atât la creditele ipotecare (de exemplu poți mări suma dacă valoarea locuinței și veniturile permit, obținând cash suplimentar pentru renovări, alte scopuri etc.), cât și la creditele de nevoi personale (unde pur și simplu noul credit poate fi mai mare decât datoria anterioară, iar diferența îți este dată ca sumă de folosit liber).

În concluzie, refinanțarea unui credit ipotecar implică mai multă birocrație și costuri inițiale (datorită garanției imobiliare), dar și potențial de economii semnificative dată fiind suma mare și diferența de dobândă. Refinanțarea unui credit de nevoi personale este mai simplă și rapidă, se poate realiza adesea online, însă economia obținută poate fi mai modestă în valori absolute (fiind vorba de sume și perioade mai mici).

Ghid pas cu pas pentru procesul de refinanțare (2025)

Refinanțarea unui credit presupune parcurgerea unor etape similare cu obținerea unui credit nou, cu specificația că o parte din suma împrumutată va fi folosită pentru închiderea datoriilor existente. Iată un ghid pas cu pas:

Pasul 1: Analizează situația și compară ofertele din piață. Înainte de toate, e recomandat să calculezi dacă refinanțarea te avantajează cu adevărat (așa cum am detaliat mai sus, verifică economiile potențiale). Dacă decizi să mergi înainte, începe prin a compara ofertele de refinanțare disponibile. Uită-te la dobânzi (ideal DAE – Dobânda Anuală Efectivă, care include toate costurile) și la condițiile fiecărei bănci. Poți face asta online, folosind comparatoare de credite precum FinZoom, Conso ș.a.. De exemplu, pe FinZoom.ro poți filtra în secțiunile de credite de nevoi personale sau ipotecare selecția “Refinanțare” și introduci suma rămasă de rambursat și perioada, pentru a vedea ce bănci oferă dobânzi mai mici decât ai în prezent. Ideal, fă-ți o listă scurtă cu 2-3 oferte cele mai bune (de ex. băncile care ți-ar reduce DAE cel mai mult față de situația actuală). Există și calculatoare de refinanțare online care îți arată cât ai plăti la rata lunară și în total dacă refinanțezi, comparativ cu creditul actual – acestea pot fi utile pentru a confirma oportunitatea refinanțării.

Pasul 2: Solicită oferte personalizate și verifică costurile adiționale. După ce ai identificat potențialele bănci, contactează-le pentru o ofertă personalizată (poți face asta fie online, fie în sucursală, fie prin intermediul unui broker de credite – serviciu în general gratuit pentru client). Spune-le suma pe care vrei să o refinanțezi și profilul tău, și vei primi o simulare exactă (dobânda poate depinde de venitul tău, de scoring-ul de credit etc.). Întreabă explicit despre toate costurile implicate: comision de analiză (dacă există), comisioane lunare, asigurări (unele bănci cer sau recomandă asigurare de viață – de regulă opțională, dar cu reducere de dobândă dacă o iei), comision de rambursare anticipată la vechiul credit, costul scrisorii de refinanțare etc. Este important să știi încă de acum dacă banca actuală percepe un comision de rambursare anticipată – conform legii, la creditele cu dobândă variabilă acesta trebuie să fie 0%, iar la creditele cu dobândă fixă (contractate după 2010 în cazul creditelor de consum și după 2016 pentru credite imobiliare) poate fi maxim 1% (0,5% dacă mai e sub un an rămas din contract). Multe credite noi oricum nu mai au astfel de comisioane, dar dacă refinanțezi un credit mai vechi, verifică dacă vei plăti ceva la închiderea lui. De asemenea, banca veche poate percepe un comision pentru a-ți emite scrisoarea de refinanțare (denumită și adeverință de închidere de credit) – un document oficial care atestă soldul rămas de plată și pe care îl vei înmâna noii bănci. Acest comision unic la cererea clientului poate varia, de exemplu între ~100 și 500 lei în funcție de bancă. La creditul ipotecar, află și costurile cu terții (notar, evaluator) – menționate mai sus (~1000€ la ~50k€ credit). Adună toate aceste costuri și asigură-te că economiile depășesc costurile într-un timp rezonabil.

Pasul 3: Obține acordul de refinanțare de la banca actuală. După ce ai oferta concretă de la noua bancă (sau băncile alese), va trebui să notifici banca unde ai creditul curent. În mod normal, noua bancă se ocupă de plata vechiului credit, însă tu trebuie să soliciți vechii bănci documentele necesare. Cel mai important este “scrisoarea de refinanțare” menționată mai sus, în care banca actuală precizează soldul rămas de rambursat la zi și se angajează să închidă creditul la primirea acestei sume. Pentru aceasta, va trebui să depui o cerere la banca veche (unele bănci emit automat această adresă la cererea băncii noi, altele îți solicită ție să o ridici și să o predai). De asemenea, dacă refinanțezi mai multe credite (e.g. 3 credite într-unul singur), trebuie scrisori de refinanțare pentru fiecare. În această etapă, nu plătești nimic încă – se obțin doar documentele. Tot acum, asigură-te că ai adunate și celelalte acte necesare pentru dosar: acte de identitate, documente de venit (dacă este cazul – multe bănci se bazează pe verificarea ANAF și nu mai cer adeverință de salariu; dacă nu îți încasezi venitul prin bancă, poate fi necesară o adeverință sau alte documente) și, pentru creditele ipotecare, toate actele proprietății (contractul de vânzare-cumpărare/împrumut, documentația cadastrală, polița de asigurare a locuinței etc.). Practic, dosarul de refinanțare arată similar cu cel de credit nou.

Pasul 4: Semnează contractul nou și închide creditul vechi. După aprobarea dosarului de către noua bancă, vei semna contractul de credit de refinanțare. Banca nouă va folosi suma aprobată pentru a achita direct creditul vechi (în general transferă suma din noul credit în contul băncii inițiale, conform instrucțiunilor din scrisoarea de refinanțare). În cazul creditelor ipotecare, se va semna și un contract de ipotecă (noua ipotecă în favoarea noii bănci) – de regulă la notar. Banca veche va închide creditul automat la primirea banilor. Este recomandat ca după câteva zile să soliciți de la banca veche un document de confirmare a închiderii creditului și a contului asociat, pentru siguranță (acest lucru te asigură că nu mai figurează solduri sau dobânzi restante). Dacă era un credit ipotecar, vei obține și radierea ipotecii vechi din Cartea Funciară (uneori notarul sau banca nouă se ocupă de formalități). De acum înainte vei plăti ratele doar la noul credit, în condițiile stabilite prin noul contract.

Pasul 5: Urmărește noul credit și eventualele ajustări. Odată refinanțarea efectuată, bucură-te de rata mai mică 😊! Totuși, rămâi informat: dacă ai ales dobândă variabilă, urmărește evoluția indicilor de referință (IRCC/ROBOR) și fii pregătit pentru eventuale fluctuații de rată. Dacă ai ales dobândă fixă pe o perioadă inițială (ex. fixă 5 ani, apoi variabilă), notează-ți în calendar când expiră perioada fixă și discută cu banca atunci opțiunile (poate vei dori o nouă refinanțare sau conversie la dobândă fixă dacă condițiile vor fi mai bune peste 5 ani). De asemenea, dacă ți-ai luat angajamente pentru obținerea dobânzii reduse (ex: să îți primești salariul la noua bancă, să menții o asigurare), respectă aceste condiții pentru a nu pierde reducerile de dobândă.

Avantajele refinanțării

Refinanțarea poate aduce multiple beneficii, atâta timp cât este făcută în contextul potrivit. Printre avantajele principale se numără:

Reducerea costurilor lunare și totale: Motivul clasic pentru refinanțare este obținerea unor costuri mai mici . Prin refinanțare poți scădea rata lunară și, deseori, și suma totală de rambursat (costul total al creditului). Acest lucru se întâmplă dacă obții o dobândă mai mică și eventual renunți la unele comisioane pe care le avea creditul vechi. Chiar dacă la momentul contractării inițiale ai prins o ofertă bună, e posibil ca după câțiva ani dobânzile să fi scăzut semnificativ sau condițiile pieței să se fi îmbunătățit. Refinanțarea îți permite să beneficiezi de aceste scăderi: de pildă, mulți români au refinanțat în anii trecuți creditele luate înainte de 2020 la dobânzi ~5% cu unele noi la dobânzi ~3% când piața a atins minime istorice – economisind mii de lei. Chiar și în 2025 , dacă găsești o ofertă cu 1-2 puncte procentuale sub dobânda ta curentă, vei simți diferența în rata lunară.

Motivul clasic pentru refinanțare este obținerea unor . Prin refinanțare poți scădea și, deseori, și (costul total al creditului). Acest lucru se întâmplă dacă obții o dobândă mai mică și eventual renunți la unele comisioane pe care le avea creditul vechi. Chiar dacă la momentul contractării inițiale ai prins o ofertă bună, e posibil ca după câțiva ani sau condițiile pieței să se fi îmbunătățit. Refinanțarea îți permite să beneficiezi de aceste scăderi: de pildă, mulți români au refinanțat în anii trecuți creditele luate înainte de 2020 la dobânzi ~5% cu unele noi la dobânzi ~3% când piața a atins minime istorice – economisind mii de lei. , dacă găsești o ofertă cu 1-2 puncte procentuale sub dobânda ta curentă, vei simți diferența în rata lunară. Consolidarea datoriilor și economie de timp: Dacă ai mai multe credite (de exemplu un credit de nevoi personale, un credit de la un IFN și un card de credit), refinanțarea îți permite să le uniți într-unul singur . Avantajul este că vei gestiona mai ușor plata – o singură scadență pe lună, un singur creditor – economisind timp și stres. De asemenea, scapi de multiple comisioane (plătești un singur comision lunar de administrare în loc de mai multe, de exemplu) și de dobânzile mai mari de la datorii precum cardurile de credit sau creditele IFN, care sunt înlocuite cu o dobândă unică probabil mai mică.

Dacă ai (de exemplu un credit de nevoi personale, un credit de la un IFN și un card de credit), refinanțarea îți permite să le . Avantajul este că vei plata – o singură scadență pe lună, un singur creditor – economisind timp și stres. De asemenea, (plătești un singur comision lunar de administrare în loc de mai multe, de exemplu) și de dobânzile mai mari de la datorii precum cardurile de credit sau creditele IFN, care sunt înlocuite cu o dobândă unică probabil mai mică. Eliminarea riscului valutar: Un alt avantaj este posibilitatea de a schimba moneda creditului . Dacă ai un credit în valută (EUR, USD, CHF etc.) și te temi de fluctuațiile cursului valutar, poți refinanța într-un credit în moneda în care obții veniturile (de regulă lei). Astfel, scapi de riscul valutar – adică riscul ca rata lunară să crească din cauza devalorizării monedei în care ești plătit. În trecut, mulți români cu credite în CHF sau EUR au refinanțat în lei pentru a avea predictibilitate. De asemenea, scapi de bătăile de cap logistice – nu mai trebuie să cumperi valută în fiecare lună ca să plătești rata.

Un alt avantaj este posibilitatea de a . Dacă ai un credit în valută (EUR, USD, CHF etc.) și te temi de fluctuațiile cursului valutar, poți refinanța într-un credit în moneda în care obții veniturile (de regulă lei). Astfel, – adică riscul ca rata lunară să crească din cauza devalorizării monedei în care ești plătit. În trecut, mulți români cu credite în CHF sau EUR au refinanțat în lei pentru a avea predictibilitate. De asemenea, scapi de – nu mai trebuie să cumperi valută în fiecare lună ca să plătești rata. Obținerea unor termeni mai avantajoși sau beneficii suplimentare: Refinanțând acum, poți profita de facilități pe care creditul tău vechi nu le avea. De exemplu, banca nouă ar putea oferi o perioadă de grație (câteva luni în care poți plăti doar dobânda, amânând plata principalului), sau poate include în ofertă o asigurare de viață sau de șomaj în costuri – sporindu-ți siguranța. Uneori, chiar și simplul fapt că obții o dobândă fixă (dacă înainte aveai variabilă) poate fi considerat un beneficiu în sine, dându-ți predictibilitate . Iar toate acestea vin în condițiile în care tot plătești mai puțin decât înainte, dacă refinanțarea e reușită.

Refinanțând acum, poți profita de pe care creditul tău vechi nu le avea. De exemplu, banca nouă ar putea oferi o (câteva luni în care poți plăti doar dobânda, amânând plata principalului), sau poate include în ofertă o în costuri – sporindu-ți siguranța. Uneori, chiar și simplul fapt că obții o (dacă înainte aveai variabilă) poate fi considerat un beneficiu în sine, dându-ți . Iar toate acestea vin decât înainte, dacă refinanțarea e reușită. Posibilitatea de a obține bani în plus: Multe bănci permit ca, odată cu refinanțarea datoriilor existente, să împrumuți o sumă suplimentară pentru nevoi noi. Astfel, cu același proces, poți obține și niște lichidități în plus . De exemplu, dacă mai ai de rambursat 50.000 lei dintr-un credit vechi, ai putea lua un credit de refinanțare de 60.000 lei – din care 50.000 se duc să închidă datoria veche, iar 10.000 lei îți rămân pentru ce scopuri ai (poate renovare, achiziții, etc.). Atenție însă să nu te împrumuți mai mult decât ai nevoie, doar pentru că “se poate” – menține-te responsabil financiar.

Multe bănci permit ca, odată cu refinanțarea datoriilor existente, să pentru nevoi noi. Astfel, cu același proces, poți obține și niște . De exemplu, dacă mai ai de rambursat 50.000 lei dintr-un credit vechi, ai putea lua un credit de refinanțare de 60.000 lei – din care 50.000 se duc să închidă datoria veche, iar 10.000 lei îți rămân pentru ce scopuri ai (poate renovare, achiziții, etc.). Atenție însă să nu te împrumuți mai mult decât ai nevoie, doar pentru că “se poate” – menține-te responsabil financiar. Achitarea mai rapidă a împrumutului: Dacă situația ta financiară s-a îmbunătățit, refinanțarea îți poate oferi șansa să scurtezi durata creditului. Poți refinanța pe o perioadă mai mică (de exemplu să treci de la 15 ani rămași la 10 ani) – în acest caz rata lunară poate crește sau rămâne similară, dar vei termina de plătit mai repede și vei economisi dobândă pe termen lung. Acesta e un avantaj pentru cei care vor să iasă mai repede din datorii și își permit o rată eventual puțin mai mare temporar.

În rezumat, refinanțarea merită atunci când îți aduce beneficii concrete: rate mai mici, cost total mai mic, eliminarea unor riscuri sau complicatii, simplificarea gestionării datoriilor și chiar un plus de bani dacă ai nevoie. Vezi în secțiunea de Exemple concrete mai jos cât de mult se pot reduce ratele.

Riscurile și dezavantajele refinanțării

Deși refinanțarea sună atractiv, trebuie să fii atent și la posibilele dezavantaje sau riscuri. Iată câteva aspecte de care să ții cont:

Costurile ascunse și perioada de recuperare a investiției: Refinanțarea implică de obicei costuri inițiale (comision de analiză, comision de rambursare anticipată la vechea bancă – dacă e cazul, comisionul pentru scrisoarea de refinanțare, costuri notariale/evaluare la ipotecă etc.). Este esențial să calculezi în cât timp vei recupera aceste costuri din economia realizată la rata lunară. Dacă noile rate îți aduc o economie de, să zicem, 100 lei pe lună, iar costurile totale de refinanțare sunt 1.200 lei, abia după un an ai ajuns la break-even, apoi începe adevăratul câștig. Dacă economia lunară e foarte mică, s-ar putea să treacă mulți ani până amortizezi costurile – deci nu merită efortul . Mereu compară DAE (dobânda anuală efectivă) a creditului vechi vs nou pe perioada rămasă din vechiul credit, nu doar rata lunară. O rată lunară mai mică poate fi obținută și doar prin prelungirea perioadei (împarți soldul pe mai multe luni), dar în acel caz s-ar putea să plătești mai mult în total la dobânzi și comisioane. Așadar, fii atent la costul total efectiv.

Refinanțarea implică de obicei (comision de analiză, comision de rambursare anticipată la vechea bancă – dacă e cazul, comisionul pentru scrisoarea de refinanțare, costuri notariale/evaluare la ipotecă etc.). Este esențial să din economia realizată la rata lunară. Dacă noile rate îți aduc o economie de, să zicem, 100 lei pe lună, iar costurile totale de refinanțare sunt 1.200 lei, abia după un an ai ajuns la break-even, apoi începe adevăratul câștig. Dacă economia lunară e foarte mică, s-ar putea să treacă mulți ani până amortizezi costurile – deci . Mereu compară (dobânda anuală efectivă) a creditului vechi vs nou pe din vechiul credit, nu doar rata lunară. O rată lunară mai mică poate fi obținută și (împarți soldul pe mai multe luni), dar în acel caz s-ar putea să plătești mai mult în total la dobânzi și comisioane. Așadar, fii atent la costul total efectiv. Supraîndatorarea prin extinderea perioadei: Dacă pentru a obține rata dorit de mică alegi să prelungești foarte mult perioada de creditare , riști să ajungi să plătești mai mult în final decât dacă ai fi rămas cu creditul original. De exemplu, poți scădea rata lunară considerabil trecând de la 5 ani rămași la 10 ani, dar vei plăti dobândă încă 5 ani în plus. De aceea, asigură-te că refinanțarea pe termen mai lung are sens – uneori este necesară (pentru a reduce povara lunară și a evita probleme de plată), dar dacă poți, încearcă să nu prelungești inutil datoria. Comparația corectă este: aceeași sumă rămasă, aceeași perioadă – vezi dacă noul credit are DAE mai mic. Dacă noul credit e mai ieftin, dar doar pentru că ai întins anii, atunci nu ai un beneficiu real, ci doar “iei o gură de aer” pe termen scurt.

Dacă pentru a obține rata dorit de mică alegi să , riști să ajungi să decât dacă ai fi rămas cu creditul original. De exemplu, poți scădea rata lunară considerabil trecând de la 5 ani rămași la 10 ani, dar vei plăti dobândă încă 5 ani în plus. De aceea, asigură-te că refinanțarea pe termen mai lung are sens – uneori este necesară (pentru a reduce povara lunară și a evita probleme de plată), dar dacă poți, încearcă să nu prelungești inutil datoria. este: aceeași sumă rămasă, aceeași perioadă – vezi dacă noul credit are DAE mai mic. Dacă noul credit e mai ieftin, dar doar pentru că ai întins anii, atunci nu ai un beneficiu real, ci doar “iei o gură de aer” pe termen scurt. Fluctuația dobânzilor variabile: Dacă refinanțezi la o dobândă variabilă (legată de IRCC sau ROBOR), ține cont că aceasta poate crește sau scădea pe viitor . În ultimii ani, dobânzile interbancare din România au avut oscilații mari (ROBOR a urcat de la ~2% la peste 7%, IRCC la peste 5%, apoi au început să scadă ușor). Un risc este să refinanțezi acum la o dobândă variabilă ce pare bună, dar dacă inflația și dobânzile reîncep să crească, rata ta ar putea crește din nou. Dacă vrei să elimini acest risc , poți opta pentru refinanțare la dobândă fixă (măcar pe primii ani) – astfel plățile devin predictibile și nu ești afectat de variațiile pieței. Desigur, dobânda fixă e adesea puțin mai mare inițial decât variabila, dar oferă siguranță. Recomandarea specialiștilor este ca în perioade de incertitudine să înclini spre fixarea dobânzii pe termen cât mai lung, ca să nu ai surprize neplăcute.

Dacă refinanțezi la o (legată de IRCC sau ROBOR), ține cont că aceasta poate . În ultimii ani, dobânzile interbancare din România au avut oscilații mari (ROBOR a urcat de la ~2% la peste 7%, IRCC la peste 5%, apoi au început să scadă ușor). Un risc este să refinanțezi acum la o dobândă variabilă ce pare bună, dar dacă inflația și dobânzile reîncep să crească, rata ta ar putea crește din nou. Dacă , poți opta pentru refinanțare la (măcar pe primii ani) – astfel plățile devin și nu ești afectat de variațiile pieței. Desigur, dobânda fixă e adesea puțin mai mare inițial decât variabila, dar oferă siguranță. Recomandarea specialiștilor este ca în perioade de incertitudine să înclini spre pe termen cât mai lung, ca să nu ai surprize neplăcute. Riscul valutar (dacă nu schimbi moneda): Dacă creditul inițial e în altă monedă și decizi să nu schimbi moneda la refinanțare, rămâi expus la variația de curs. De exemplu, dacă ai credit în euro dar veniturile în lei, o creștere a cursului EUR/RON îți va scumpi rata. În general, este recomandat ca noul credit să fie în moneda în care obții veniturile (sau predomină veniturile tale). În caz contrar, apare riscul valutar – și s-ar putea ca într-o zi rata ta să crească doar din curs, chiar dacă dobânda rămâne la fel. Refinanțarea e momentul oportun să scape de acest risc trecând la moneda potrivită. Dacă totuși alegi să rămâi în valută, asigură-te că ai o marjă în buget pentru eventuale creșteri de curs.

Dacă creditul inițial e în altă monedă și decizi să la refinanțare, rămâi expus la variația de curs. De exemplu, dacă ai credit în euro dar veniturile în lei, o creștere a cursului EUR/RON îți va scumpi rata. În general, este ca noul credit să fie în moneda în care obții veniturile (sau predomină veniturile tale). În caz contrar, – și s-ar putea ca într-o zi rata ta să crească doar din curs, chiar dacă dobânda rămâne la fel. Refinanțarea e momentul oportun să trecând la moneda potrivită. Dacă totuși alegi să rămâi în valută, asigură-te că ai o pentru eventuale creșteri de curs. Valoarea garanției (pentru credite ipotecare): Un element important la refinanțarea ipotecară este reevaluarea imobilului . Dacă prețurile proprietăților au scăzut sau imobilul tău s-a depreciat, există riscul ca valoarea de piață a locuinței să fie mai mică decât atunci când ai luat creditul. În această situație, banca nouă poate cere una din două: fie aduci o garanție suplimentară (alt imobil, cod debitor etc.), fie suplinești diferența printr-un avans/plată suplimentară ca să reduci suma creditului la un nivel acceptabil raportat la valoarea actuală a garanției. De exemplu, dacă inițial ai luat 80.000 € pe un apartament de 100.000 € (80% din valoare), iar acum apartamentul valorează doar 90.000 €, banca s-ar putea să-ți refinanțeze doar ~72.000 € (80% din 90k) – va trebui să acoperi restul din surse proprii ca să închizi creditul vechi. Așadar, verifică evaluarea și pregătește-te pentru acest scenariu dacă bănuiești că valoarea a scăzut.

Un element important la refinanțarea ipotecară este . Dacă prețurile proprietăților au scăzut sau imobilul tău s-a depreciat, există riscul ca decât atunci când ai luat creditul. În această situație, banca nouă poate cere una din două: fie (alt imobil, cod debitor etc.), fie ca să reduci suma creditului la un nivel acceptabil raportat la valoarea actuală a garanției. De exemplu, dacă inițial ai luat 80.000 € pe un apartament de 100.000 € (80% din valoare), iar acum apartamentul valorează doar 90.000 €, banca s-ar putea să-ți refinanțeze doar ~72.000 € (80% din 90k) – va trebui să acoperi restul din surse proprii ca să închizi creditul vechi. Așadar, și pregătește-te pentru acest scenariu dacă bănuiești că valoarea a scăzut. Eligibilitatea pentru noul credit: Nu toți cei care vor să refinanțeze se și califică automat pentru un nou împrumut. Dacă între timp ai devenit supraîndatorat (rata/venitul foarte mare ca procent) sau ai avut incidente de plată, e posibil ca banca să refuze refinanțarea . Vestea bună este că, potrivit reglementărilor BNR, refinanțarea creditelor existente nu este supusă în mod strict limitelor de îndatorare (acele procente de 40% din venit, etc.), atâta timp cât nu se acordă sumă suplimentară – deci băncile au o flexibilitate mai mare să refinanțeze credite pentru a-ți scădea povara, chiar dacă ești la limită. Totuși, banca va analiza veniturile și istoricul tău. Dacă nu te încadrezi sau ai avut restanțe mari, s-ar putea ca refinanțarea să nu fie posibilă. Alternativ, banca îți poate oferi refinanțare dar cu o dobândă mai mare (pentru risc crescut) sau solicitând un codebitor (coplătitor) pentru a-ți întări cererea. De aceea, verifică-ți scorul de credit și istoricul (Biroul de Credit) înainte și rezolvă eventualele probleme (datorii mici restante, corectează erori din raport etc.). În plus, evită să aplici la alte credite noi sau să faci schimbări majore financiare exact înainte de refinanțare.

Nu toți cei care vor să refinanțeze se și califică automat pentru un nou împrumut. Dacă între timp ai devenit (rata/venitul foarte mare ca procent) sau ai avut incidente de plată, e posibil ca banca să . Vestea bună este că, potrivit reglementărilor BNR, refinanțarea creditelor existente nu este supusă în mod strict limitelor de îndatorare (acele procente de 40% din venit, etc.), atâta timp cât nu se acordă sumă suplimentară – deci băncile au o flexibilitate mai mare să refinanțeze credite pentru a-ți scădea povara, chiar dacă ești la limită. Totuși, banca va analiza veniturile și istoricul tău. Dacă sau ai avut restanțe mari, s-ar putea ca refinanțarea să nu fie posibilă. Alternativ, banca îți poate oferi refinanțare dar cu o (pentru risc crescut) sau solicitând un (coplătitor) pentru a-ți întări cererea. De aceea, și istoricul (Biroul de Credit) înainte și (datorii mici restante, corectează erori din raport etc.). În plus, evită să aplici la alte credite noi sau să faci schimbări majore financiare exact înainte de refinanțare. Condițiile speciale și pierderea beneficiilor existente: Dacă creditul tău actual avea anumite beneficii (o asigurare inclusă gratuit, perioadă de grație, o dobândă subvenționată de stat cum e cazul programelor gen Noua Casă etc.), refinanțând vei ieși din acele scheme. De exemplu, creditele Noua Casă au marje de dobândă plafonate de stat (ex. marjă 2%) – refinanțând într-un credit ipotecar standard s-ar putea să nu obții o marjă mult mai bună, plus că vei pierde garanția statului și vei avea toată suma garantată de ipoteca proprie. Aceste aspecte nu sunt neapărat “riscuri”, dar trebuie cântărite: uneori, chiar dacă rata scade, poți renunța la unele avantaje ale vechiului împrumut. Asigură-te că noul credit compensează pierderea acelor beneficii.

Pe scurt, principalul “risc” al refinanțării este să nu obții de fapt un avantaj real și să te alegi doar cu birocrație și costuri. De aceea, planificarea și calculele atente sunt esențiale înainte de a lua decizia refinanțării. În finalul articolului vei găsi și recomandări practice pentru a evita capcanele refinanțării.

Oferte de refinanțare în 2025 la principalele bănci din România

Dobânzile la credite au fluctuat semnificativ în ultimii ani, însă în 2025 asistăm la o stabilizare și chiar ușoare scăderi față de maximele atinse în 2022-2023. Vom trece în revistă, pe scurt, ofertele actuale de refinanțare – atât pentru credite ipotecare, cât și pentru credite de nevoi personale – la câteva dintre băncile majore din România.

Refinanțare credite ipotecare (credite imobiliare)

O caracteristică a ofertelor de refinanțare ipotecară din 2025 este că majoritatea băncilor promovează dobânzi fixe pe o perioadă inițială (de ex. 3 sau 5 ani), urmate de dobândă variabilă legată de indicele de referință IRCC. Dobânda variabilă se exprimă de regulă ca IRCC + marjă fixă. IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) la 1 iulie 2025 este 5,55%, în scădere față de valorile de peste 6% din 2023. În tabelul de mai jos sunt prezentate câteva oferte reprezentative de refinanțare ipotecară la bănci cunoscute:

Banca Dobândă fixă inițială Dobândă ulterioară (variabilă) DAE (aprox.) Banca Transilvania – Credit imobiliar verde (ofertă de top) 5,60% pe an fixă primul 5 ani ~7,95% variabilă (IRCC + 2,40%) ~7,13% BCR – Creditul Casa Mea NaturA (pentru locuințe verzi) 5,59% pe an fixă primul 5 ani ~7,65% variabilă (IRCC + 2,10%) ~7,22% BRD – Credit Habitat ReStart 4,90% pe an fixă primii 3 ani ~7,83% variabilă (IRCC + 2,28%) ~7,57% Raiffeisen Bank – Credit Casa Ta Verde 5,09% pe an fixă primii 3 ani ~7,85% variabilă (IRCC + 2,30%) ~7,23% CEC Bank – Credit ipotecar (ofertă standard) 4,99% pe an fixă primii 3 ani ~7,85% variabilă (IRCC + 2,30%) ~7,70% ING Bank – Credit ipotecar (refinanțare) 6,59% pe an fixă primii 5 ani ~8,14% variabilă (IRCC + 2,59%) ~7,73%

Observații: Ofertele de mai sus includ deja eventualele reduceri (de ex. virarea venitului în contul băncii, asigurare de viață opțională ș.a.). DAE este Dobânda Anuală Efectivă și include și eventuale comisioane – valorile aproximative citate sunt pentru un credit standard în lei pe 30 de ani (pentru o comparație uniformă). Se observă că dobânzile fixe introductive se situează în intervalul 4,9% – 6,6%, în funcție de bancă și durata fixă, iar după acea perioadă dobânzile variabile ajung în jur de 7,8% – 8,2% pe an (în concordanță cu IRCC actual ~5,55% + marje de ~2 – 2,6%). În termeni de DAE (care ia în calcul întreg costul și perioada fixă vs variabilă), ofertele prezentate sunt în jur de 7,1% – 7,7% pe an.

De exemplu, Banca Transilvania are o ofertă verde (pentru locuințe eficiente energetic) cu DAE ~7,13% și dobândă fixă 5,60% în primii 5 ani. La BCR, creditul “Casa Mea NaturA” are dobândă fixă 5,59% pe 5 ani, apoi variabilă IRCC + 2,1% (deci ~7,65% pe an în prezent). BRD oferă doar 3 ani fixa la 4,90%, apoi IRCC + 2,28% (deci ~7,83%), DAE ~7,57%. Observăm că unele bănci (BRD, CEC) promovează un nivel fix ceva mai jos pe 3 ani (sub 5%), pe când altele (BT, BCR) fixează pe 5 ani la ~5,6%. Alegerea între dobândă fixă 3 ani vs 5 ani ține de preferința clientului: 3 ani fixa vine adesea cu o valoare mai mică, dar te expune mai repede la variațiile de dobândă; 5 ani oferă siguranță pe un orizont mai lung, la o rată fixă puțin mai mare. Totodată, unele bănci pun accent pe anumite segmente – de pildă, ofertele “verzi” (BT Verde, Raiffeisen Casa Ta Verde, BCR NaturA) pot avea condiții speciale (locuința să fie eficientă energetic clasa A sau certificată verde).

Pentru cei interesați de refinanțarea creditelor “Noua Casă” (program guvernamental), trebuie menționat că aceste credite pot fi refinanțate într-un credit ipotecar standard, însă există proceduri suplimentare (de obținut acordul Fondului de Garantare, etc.) și faptul că pierzi avantajul garanției de stat. În plus, la Noua Casă marja era deja mică (2%), deci câștigul din refinanțare depinde mult de evoluția IRCC vs noua ofertă. În 2025, dacă ai un Noua Casă cu IRCC + 2% (adică ~7,55% variabil acum), ai putea trece la o ofertă cu IRCC + ~2,3% dar cu o perioadă fixă inițială – deci avantajul nu e foarte mare decât dacă îți dorești fixarea dobânzii sau vrei o sumă suplimentară.

Refinanțare credite de nevoi personale (credite de consum)

La creditele de nevoi personale (negarantate) băncile practică de obicei dobânzi fixe pe toată durata creditului. Aceste dobânzi sunt personalizate în funcție de profilul clientului (scoring, venit, istoricul cu banca) și de condițiile acceptate (dacă îți duci salariul la banca respectivă, dacă iei o asigurare de protecție etc., primești reduceri). Astfel, băncile comunică în general o plajă de dobândă “de la minim la maxim”. În 2025, datorită concurenței, multe bănci au introdus dobânzi minime promoționale, chiar sub 7%, însă dobânda efectivă oferită fiecărui client va depinde de situația sa.

Iată câteva exemple de dobânzi la refinanțarea unui credit de nevoi personale, comunicate de băncile mari (valorile includ deja reducerile pentru salariu la bancă și eventual asigurare, acolo unde este cazul):

BCR – prin oferta George Credit de refinanțare online, dobânda fixă standard este între 7,99% și 19,99% pe an (DAE între 8,59% și 24,74%). Cu toate reducerile incluse (salariul la BCR și asigurare opțională), poți obține o dobândă fixă între 6,29% și 18,29% pe an. Practic, dobânda minimă posibilă este 6,29% (pentru clienții cu profil excelent, nivel de loialitate ridicat în George, care își încasează venitul la BCR și optează și pentru asigurarea de protecție). La polul opus, dobânda maximă poate ajunge la ~19,99% pentru profilurile mai riscante. BCR menționează ca exemplu reprezentativ o dobândă medie de ~11,49% și una minimă de 6,29% (fixă) pentru refinanțare 5 ani, 30.000 lei.

– prin oferta George Credit de refinanțare online, dobânda fixă standard este între pe an (DAE între 8,59% și 24,74%). Cu toate reducerile incluse (salariul la BCR și asigurare opțională), poți obține o dobândă fixă între pe an. Practic, (pentru clienții cu profil excelent, nivel de loialitate ridicat în George, care își încasează venitul la BCR și optează și pentru asigurarea de protecție). La polul opus, dobânda maximă poate ajunge la ~19,99% pentru profilurile mai riscante. BCR menționează ca exemplu reprezentativ o dobândă medie de ~11,49% și una minimă de 6,29% (fixă) pentru refinanțare 5 ani, 30.000 lei. Banca Transilvania (BT) – are o ofertă de refinanțare denumită sugestiv “Refinanțează COOL”. Pentru creditele cu dobândă fixă , dobânda pornește de la 6,49% pe an și poate urca până la 17,20% dacă alegi opțiunile de reducere (venit încasat la BT și încheierea unei asigurări de viață și șomaj). Dacă nu îndeplinești aceste condiții, dobânda fixă standard este cuprinsă între 10,25% și 18,50% pe an, în funcție de profil. Cu alte cuvinte, 6,49% e minimul realizabil (cu toate beneficiile), iar fără beneficii vei primi o rată undeva în intervalul 10-18,5%. În plus, BT menționează o condiție specială: dacă refinanțezi sold pe sold un credit luat înainte de 8 iulie 2020, fără sumă în plus, la dobândă variabilă, îți pot oferi o rată lunară mai mică (BT sugerează că pentru creditele vechi, probabil cu ROBOR ridicat, se pot obține reduceri).

– are o ofertă de refinanțare denumită sugestiv “Refinanțează COOL”. Pentru creditele cu dobândă , dobânda pornește de la pe an și poate urca până la 17,20% dacă alegi opțiunile de reducere (venit încasat la BT și încheierea unei asigurări de viață și șomaj). Dacă nu îndeplinești aceste condiții, dobânda fixă standard este cuprinsă între pe an, în funcție de profil. Cu alte cuvinte, e minimul realizabil (cu toate beneficiile), iar fără beneficii vei primi o rată undeva în intervalul 10-18,5%. În plus, BT menționează o condiție specială: dacă refinanțezi sold pe sold un credit luat înainte de 8 iulie 2020, fără sumă în plus, la dobândă variabilă, îți pot oferi o rată lunară mai mică (BT sugerează că pentru creditele vechi, probabil cu ROBOR ridicat, se pot obține reduceri). BRD – prin Expresso Refinanțare (100% online disponibil), comunică dobânzi fixe între 5,95% și 19,84% pe an. Acel 5,95% este remarcabil de jos, însă este o rată minimală care probabil se aplică unui număr restrâns de clienți cu scoring excelent și anumite condiții (posibil angajați la firme partenere sau cu cont la BRD etc.). Plaja superioară urcă aproape de 20%. Așadar, la BRD te poți aștepta, realist, la o dobândă undeva la 8-12% dacă ai scor bun, sau mai mare dacă scorul e mai slab, dar cu șansa unei dobânzi promo de sub 6% în cazuri ideale.

– prin Expresso Refinanțare (100% online disponibil), comunică pe an. Acel este remarcabil de jos, însă este care probabil se aplică unui număr restrâns de clienți cu scoring excelent și anumite condiții (posibil angajați la firme partenere sau cu cont la BRD etc.). Plaja superioară urcă aproape de 20%. Așadar, la BRD te poți aștepta, realist, la o dobândă undeva la 8-12% dacă ai scor bun, sau mai mare dacă scorul e mai slab, dar cu șansa unei dobânzi promo de sub 6% în cazuri ideale. Raiffeisen Bank – are produsul Flexicredit Refinanțare. Dobânda pornește de la 6,75% pe an (fixă) pentru clienții cu risc scăzut. Raiffeisen nu își divulgă în materialul promo gama superioară, dar probabil poate ajunge spre ~15-17% în funcție de scoring. Ideea principală este că, dacă te încadrezi bine, poți obține sub 7% dobândă fixă la refinanțare fără ipotecă la Raiffeisen.

– are produsul Flexicredit Refinanțare. Dobânda pornește de la pe an (fixă) pentru clienții cu risc scăzut. Raiffeisen nu își divulgă în materialul promo gama superioară, dar probabil poate ajunge spre ~15-17% în funcție de scoring. Ideea principală este că, dacă te încadrezi bine, poți obține dobândă fixă la refinanțare fără ipotecă la Raiffeisen. ING Bank – promovează refinanțarea cu un mesaj inedit: “18 rate fără dobândă” pentru creditele de consum aduse la ING. Practic, ING derulează o campanie unde, dacă îți refinanțezi creditele la ei, primele 18 luni sunt fără dobândă , apoi se aplică dobânda standard. Aceasta echivalează cu o reducere semnificativă a costului în primul an și jumătate. Dobânda standard la ING pentru credite de nevoi personale poate porni și ea de la ~8% în sus (cu reducere dacă încasezi venit la ING și iei asigurare). Campania cu 0% pe 18 luni este însă unică pe piață în 2025, destinată probabil atragerii clienților noi – merită luată în calcul dacă vrei să reduci masiv costul pe termen scurt (dar ai grijă să vezi ce dobândă vei avea după cele 18 luni).

– promovează refinanțarea cu un mesaj inedit: “18 rate fără dobândă” pentru creditele de consum aduse la ING. Practic, ING derulează o campanie unde, dacă îți refinanțezi creditele la ei, , apoi se aplică dobânda standard. Aceasta echivalează cu o reducere semnificativă a costului în primul an și jumătate. Dobânda standard la ING pentru credite de nevoi personale poate porni și ea de la ~8% în sus (cu reducere dacă încasezi venit la ING și iei asigurare). Campania cu 0% pe 18 luni este însă unică pe piață în 2025, destinată probabil atragerii clienților noi – merită luată în calcul dacă vrei să reduci masiv costul pe termen scurt (dar ai grijă să vezi ce dobândă vei avea după cele 18 luni). CEC Bank – oferă refinanțare de nevoi personale 100% online până la 90.000 lei, cu dobândă fixă începând de la 11,00% pe an (dacă îți încasezi salariul la CEC). Dobânda standard la CEC este ceva mai ridicată față de ofertele altor bănci – acel 11% este de fapt un nivel promoțional minim. Fiind bancă de stat, CEC pune accent probabil pe clienți cu venituri medii, iar dacă ai un profil excelent, poate nu e neapărat cea mai ieftină ofertă comparativ cu BCR/BT. Avantajul CEC este că acceptă venituri variate și oferă posibilitatea extinderii până la 10 ani pentru credite mai vechi refinanțate (cum menționam mai sus). Dar ca dobândă, așteaptă-te la ~11-15% în majoritatea cazurilor la CEC (dacă nu ai scor foarte slab).

Notă: Ofertele de mai sus sunt actualizate la mijlocul anului 2025. Dobânzile pot suferi modificări (mai ales cele variabile în funcție de IRCC). De asemenea, multe bănci au campanii promoționale temporare (de exemplu reduceri de dobândă cu 1pp pentru clienți noi, vouchere, 0 comisioane etc.) – este bine să consulți site-urile oficiale sau să discuți cu un ofițer de credit pentru a afla oferta completă la zi.

Refinanțarea unui credit de nevoi personale în 2025 îți poate aduce o dobândă fixă sub 7% dacă ai un profil foarte bun și alegi o bancă cu ofertă promoțională (ex. 6,29% la BCR, 6,49% la BT, ~6% la BRD, 6,75% la Raiffeisen în cele mai fericite cazuri). Majoritatea clienților vor obține însă dobânzi în jur de 8-12%, iar cei cu risc mai mare pot vedea oferte și de 15-18%. Cheia este să compari DAE și să valorifici reducerile (încasarea venitului la noua bancă de obicei scade dobânda cu ~0,5 – 1,0 puncte procentuale, iar o asigurare de viață mai aduce o reducere de ~0,3 – 0,5 pp la unele bănci). Foarte important, la refinanțare de consum, aproape toate băncile oferă zero comision de analiză și administrare și posibilitatea de rambursare anticipată fără comision (conform legii, oricum la credite de consum comisionul de rambursare e max 1%, dar multe îl elimină complet ca argument de marketing). Așadar, costul principal rămâne dobânda.

Exemple de calcul: cum se pot obține rate mai mici prin refinanțare

Pentru a ilustra concret impactul unei refinanțări, vom prezenta două scenarii simplificate: unul pentru un credit ipotecar și unul pentru un credit de nevoi personale, arătând cum scade rata lunară și cât se economisește la dobândă.

Exemplu 1: Refinanțare credit ipotecar – Să presupunem că în 2018 ai contractat un credit ipotecar pe 25 de ani, iar în 2025 mai ai de rambursat 200.000 lei pe o perioadă rămasă de 20 de ani. Dobânda actuală (variabilă) a ajuns la 7,5% pe an (situație posibilă dacă ai avut inițial ROBOR ~3% + marjă 4,5%, iar după creșterile din ultimii ani plătești ~7,5%). Refinanțând în 2025, banca nouă îți oferă o dobândă fixă de 5,5% pe an (sau variabilă echivalentă) pe 20 de ani, fără comisioane lunare. Iată comparația:

Detalii Situația veche (fără refinanțare) Situația nouă (după refinanțare) Sold rămas (principal) 200.000 lei 200.000 lei Perioadă rămasă 20 ani (240 luni) 20 ani (240 luni) Dobânda anuală 7,5% variabilă 5,5% fixă (sau echiv. variabilă) Rata lunară ~1.611 lei【26†】 ~1.376 lei【26†】 Total de rambursat de acum înainte ~386.700 lei【26†】 (principal + dobânzi pe 20 ani rămași) ~330.200 lei【26†】 (principal + dobânzi pe 20 ani) Economie la rată – ≈235 lei pe lună (aprox. -15%)* Economie totală la dobânzi – ~56.500 lei pe toată perioada rămasă

*Nota: Prin refinanțare, rata lunară scade cu ~15% (economisind ~235 lei în fiecare lună). Pe toată perioada rămasă de 20 de ani, economia de dobândă este de peste 50.000 lei în acest exemplu ipotetic, adică circa 14.000 €. Desigur, trebuie considerat că în practică se vor plăti și niște costuri inițiale (evaluare, eventual comision la vechea bancă dacă a fost dobândă fixă etc.), dar chiar și așa, avantajul net rămâne major. Refinanțarea este așadar extrem de utilă în scenariul în care diferența de dobândă este semnificativă (aici 7,5% -> 5,5%). O diferență mai mică (de exemplu 0,5-1%) ar fi adus economii mult mai modeste.

Exemplu 2: Refinanțare credit de nevoi personale – Să luăm cazul unui credit de nevoi personale contractat în 2022, pe 5 ani, în valoare de 30.000 lei, cu dobândă fixă 12% pe an (DAE ~13%). În 2025, după 2 ani de plată, clientul mai are de rambursat aproximativ 30.000 lei (principal rămas) și 3 ani până la scadență. Decide să refinanțeze soldul rămas într-un credit nou pe 5 ani (extinde deci perioada față de cei 3 ani rămași, pentru a reduce rata) la o dobândă fixă de 8% pe an (DAE ~8,5%). Comparația:

Detalii Creditul vechi (rămas 3 ani din 5 inițiali) După refinanțare (perioadă 5 ani) Sold rămas (principal) ~30.000 lei 30.000 lei (noul credit) Perioadă rămasă ~3 ani (36 luni) – inițial erau 5 ani 5 ani (60 luni) – refinanțare extinsă Dobânda 12% fixă (pe contractul vechi) 8% fixă (noul contract) Rata lunară ~1.110 lei (la 12%, pe 3 ani rămași)** ~608 lei (la 8%, pe 5 ani)【27†】 DAE (aprox.) ~13,5% (vechiul credit)** ~8,5% (noul credit) Total de rambursat de acum înainte ~39.960 lei (în 3 ani rămași)** ~36.500 lei (în 5 ani)【27†】 Economie la rată – ≈502 lei pe lună (rata scade ~45%)* Diferență în total plătit – Se plătește cu ~2.500 lei mai puțin în total (în ciuda perioadei mai lungi)

Explicație: Prin refinanțare, rata lunară scade dramatic, de la ~1.110 lei la ~608 lei, adică cu peste 45%. Acest lucru se datorează în principal prelungirii perioadei de la 3 ani rămași la 5 ani – practic datoria se împarte la mai multe luni – și, secundar, scăderii dobânzii de la 12% la 8%. Atenție: dacă ne uităm la suma totală plătită, în varianta fără refinanțare ar fi rămas de plătit ~40 mii lei în 3 ani, pe când cu refinanțare se plătesc ~36,5 mii lei în 5 ani. Astfel, chiar extinzând perioada, datorită dobânzii mult mai mici, clientul tot plătește cu ~2.500 lei mai puțin în total. Acesta este scenariul ideal (dobânda nouă mult mai mică). Dacă dobânda nouă ar fi fost doar puțin mai mică, extinderea perioadei ar fi dus la plăți totale mai mari. De aceea, repetăm, trebuie analizat cazul la caz. În acest exemplu, refinanțarea este avantajoasă atât ca rată lunară (mult redusă), cât și ca sumă totală. Clientul obține o gură de oxigen în buget (502 lei mai puțin de plată lunar) și totuși termină de plătit cu 2.500 lei mai puțin în ansamblu.

Notă: Calculele de mai sus sunt aproximative și au scop ilustrativ. Ele nu includ eventuale comisioane inițiale. Ratele lunare au fost calculate folosind formula standard a anuităților. Situațiile individuale pot varia, dar ideea de bază rămâne: o diferență de dobândă de câteva puncte procentuale poate aduce economii substanțiale, mai ales la creditele ipotecare pe termen lung. La creditele de consum, refinanțarea poate fi folosită și pentru a reduce povara lunară (prin extinderea duratei), uneori chiar reușind să micșoreze și costul total dacă noua dobândă e suficient de scăzută.

Recomandări practice pentru cei care doresc să refinanțeze

În încheiere, iată câteva sfaturi utile și bune practici atunci când intenționezi să apelezi la refinanțare:

Evaluează realist oportunitatea: Nu refinanța doar de dragul de a o face. Compară costul total (DAE) al creditului actual cu cel al creditului nou, pe perioada rămasă. Asigură-te că beneficiile sunt substanțiale : o reducere mică a ratei lunare obținută prin prelungirea perioadei nu este un câștig real, ci doar amânarea plăților. Refinanțarea are sens dacă reduci dobânda și costul efectiv sau dacă ai cu adevărat nevoie să-ți micșorezi rata pentru a evita probleme financiare.

Nu refinanța doar de dragul de a o face. al creditului actual cu cel al creditului nou, pe perioada rămasă. Asigură-te că : o reducere mică a ratei lunare obținută prin prelungirea perioadei nu este un câștig real, ci doar amânarea plăților. Refinanțarea are sens dacă reduci dobânda și costul efectiv sau dacă ai cu adevărat nevoie să-ți micșorezi rata pentru a evita probleme financiare. Ține cont de toate costurile implicate: Întreabă la banca veche de eventualul comision de rambursare anticipată (0% dacă e dobândă variabilă, max 1% dacă e fixă – și chiar și acela, doar la credite mai vechi). Află cât te costă scrisoarea de refinanțare (poate fi câteva sute de lei). La ipotecă, întreabă de costul evaluării , al notarului și orice alte taxe (uneori băncile au promoții și suportă ele aceste costuri – vezi dacă există oferte). Fă un mic buget al refinanțării și vezi cum se amortizează în timp din economia la rată.

Întreabă la banca veche de eventualul (0% dacă e dobândă variabilă, max 1% dacă e fixă – și chiar și acela, doar la credite mai vechi). Află cât te costă (poate fi câteva sute de lei). La ipotecă, întreabă de , al notarului și orice alte taxe (uneori băncile au promoții și suportă ele aceste costuri – vezi dacă există oferte). Fă un mic și vezi cum se amortizează în timp din economia la rată. Verifică-ți eligibilitatea și istoricul de credit: Înainte de a aplica, ar fi bine să știi ce scor de credit ai. Poți solicita gratuit raportul de la Biroul de Credit. Dacă ai avut întârzieri la plata ratelor, fii pregătit să explici situația sau ia în calcul că unele bănci ar putea să te refuze sau să îți ofere o dobândă mai mare din acest motiv. Dacă ești foarte aproape de limita de îndatorare, încearcă să nu iei alte credite sau să nu faci noi datorii înainte de refinanțare – orice nou credit îți scade șansele să fii aprobat la refinanțare. Vești bune: la refinanțare, normele BNR permit depășirea gradului de îndatorare de 40% dacă nu iei bani în plus, deci băncile îți pot aproba creditul și cu un grad mai ridicat, tocmai ca să îți scadă povara lunară. Totuși, nu te supraîndatora – dacă extinzi perioada și ai rată mai mică, încearcă să nu umpli acel loc eliberat în buget cu alte datorii inutile.

Înainte de a aplica, ar fi bine să știi ce ai. Poți solicita gratuit raportul de la Biroul de Credit. Dacă ai avut întârzieri la plata ratelor, fii pregătit să explici situația sau ia în calcul că unele bănci ar putea să te refuze sau să îți ofere o dobândă mai mare din acest motiv. Dacă ești foarte aproape de limita de îndatorare, încearcă să sau să nu faci noi datorii înainte de refinanțare – orice nou credit îți scade șansele să fii aprobat la refinanțare. Vești bune: la refinanțare, normele BNR permit depășirea gradului de îndatorare de 40% dacă nu iei bani în plus, deci băncile îți pot aproba creditul și cu un grad mai ridicat, tocmai ca să îți scadă povara lunară. Totuși, – dacă extinzi perioada și ai rată mai mică, încearcă să nu umpli acel loc eliberat în buget cu alte datorii inutile. Negociază cu banca actuală: Un aspect adesea uitat – poți încerca mai întâi să discuți cu banca la care ai creditul dacă îți poate oferi o reducere sau o restructurare comercială a creditului (practic, o refinanțare internă ). Băncile au început să fie deschise la a-și păstra clienții buni, oferindu-le uneori ei direct o dobândă mai bună dacă văd că altfel ar pleca la concurență. Nu toate băncile fac asta proactiv, dar merită să încerci: cere o întâlnire și spune-le ce ofertă ai primit în piață, întreabă dacă pot alinia dobânda sau elimina anumite comisioane. Dacă răspunsul nu e favorabil, măcar știi că ai încercat – și mergi înainte cu refinanțarea la altă bancă.

Un aspect adesea uitat – poți încerca mai întâi să discuți cu dacă îți poate oferi o sau o a creditului (practic, o ). Băncile au început să fie deschise la a-și păstra clienții buni, oferindu-le uneori ei direct o dobândă mai bună dacă văd că altfel ar pleca la concurență. Nu toate băncile fac asta proactiv, dar merită să încerci: cere o întâlnire și spune-le ce ofertă ai primit în piață, întreabă dacă pot sau elimina anumite comisioane. Dacă răspunsul nu e favorabil, măcar știi că ai încercat – și mergi înainte cu refinanțarea la altă bancă. Alege perioada și moneda potrivită: Dacă dobânzile sunt într-un trend descendent și crezi că vei putea refinanța iar peste câțiva ani la ceva și mai bun, nu te angaja neapărat la costuri fixe (poți merge pe o variantă variabilă sau fixă pe termen scurt ca apoi să refinanțezi din nou). Dacă invers, dobânzile ar putea crește, poate e momentul să blochezi o dobândă fixă pe termen mai lung acum. Cu privire la monedă, repetăm sfatul esențial : ia creditul în moneda în care primești veniturile, ca să elimini riscul valutar. În 2025, majoritatea creditelor noi sunt oricum în lei (ROBOR/IRCC) – doar dacă ai credit mai vechi în euro s-ar pune problema refinanțării în lei sau viceversa.

Dacă dobânzile sunt într-un trend descendent și crezi că vei putea refinanța iar peste câțiva ani la ceva și mai bun, nu te angaja neapărat la costuri fixe (poți merge pe o variantă variabilă sau fixă pe termen scurt ca apoi să refinanțezi din nou). Dacă invers, dobânzile ar putea crește, poate e momentul să blochezi o acum. Cu privire la monedă, repetăm : ia creditul în moneda în care primești veniturile, ca să elimini riscul valutar. În 2025, majoritatea creditelor noi sunt oricum în lei (ROBOR/IRCC) – doar dacă ai credit mai vechi în euro s-ar pune problema refinanțării în lei sau viceversa. Folosește simulatoare și oferte online: Înainte de a bate drumul pe la bănci, încearcă simulatoarele online de pe site-urile băncilor și vezi cam ce rată și dobândă ți-ar da pe baza informațiilor tale. Multe bănci mari (BCR, BT, BRD, ING, CEC etc.) permit acum procesarea 100% online a creditelor de refinanțare de nevoi personale – profită de asta pentru a economisi timp. De asemenea, nu uita de brokerii de credite : companii precum 123Credit, Kiwi Finance, AVBS ș.a. oferă consultanță gratuită și pot veni cu oferte de la mai multe bănci, ajutându-te să alegi. Un broker bun știe și unde se negociază dobânda sau ce bancă are apetit pentru un anumit profil – te poate ghida spre cea mai bună opțiune.

Înainte de a bate drumul pe la bănci, încearcă simulatoarele online de pe site-urile băncilor și vezi cam ce rată și dobândă ți-ar da pe baza informațiilor tale. Multe bănci mari (BCR, BT, BRD, ING, CEC etc.) permit acum a creditelor de refinanțare de nevoi personale – profită de asta pentru a economisi timp. De asemenea, nu uita de : companii precum 123Credit, Kiwi Finance, AVBS ș.a. oferă consultanță gratuită și pot veni cu oferte de la mai multe bănci, ajutându-te să alegi. Un broker bun știe și unde se negociază dobânda sau ce bancă are apetit pentru un anumit profil – te poate ghida spre cea mai bună opțiune. Nu neglija aspectele administrative: După ce ai finalizat refinanțarea, ocupă-te de închiderea formală a vechiului credit. Asigură-te că ai primit adeverința de lichidare /închidere de cont de la vechea bancă. Dacă apar sume mici reziduale (ex. dobândă calculată între data emiterii scrisorii și data plății efective), achită-le imediat ca să nu rămâi cu restanțe. Verifică peste o lună Biroul de Credit – creditul vechi ar trebui să apară ca închis . Iar dacă a fost ipotecă, verifică la câteva săptămâni că s-a radiat ipoteca veche din Cartea Funciară (ar trebui să primești adresă de radiere).

După ce ai finalizat refinanțarea, ocupă-te de a vechiului credit. Asigură-te că ai primit /închidere de cont de la vechea bancă. Dacă apar sume mici reziduale (ex. dobândă calculată între data emiterii scrisorii și data plății efective), achită-le imediat ca să nu rămâi cu restanțe. Verifică peste o lună Biroul de Credit – creditul vechi ar trebui să apară ca . Iar dacă a fost ipotecă, verifică la câteva săptămâni că s-a din Cartea Funciară (ar trebui să primești adresă de radiere). Citește cu atenție noul contract: Chiar dacă e tentant să semnezi repede din entuziasm pentru rata mai mică, alocă timp să citești contractul nou de credit. Uită-te la clauze precum: dreptul băncii de a modifica dobânda (dacă e variabilă, trebuie să fie legată de IRCC plus marjă fixă), comisioane (de exemplu comision de gestiune cont curent – unele bănci îl practică dacă nu încasezi venit la ei), condiții de menținere a reducerilor (dacă ai dobândă redusă cu salariu la ei, ce se întâmplă dacă nu mai vii cu salariul?) etc. Fiind refinanțare, probabil ești deja obișnuit cu contractele bancare – dar nu strică vigilență pentru a ști exact în ce te bagi.

Refinanțarea poate fi o unealtă excelentă pentru a-ți optimiza finanțele personale, mai ales într-un context de dobânzi în scădere. Urmărind sfaturile de mai sus și făcându-ți temele (cercetare, calcule, comparare oferte), poți ajunge să economisești sume importante și să îți reduci stresul financiar lunar. Fii mereu proactiv: chiar dacă acum ești mulțumit de rata obținută, păstrează-ți ochii pe piață – peste câțiva ani poate apărea o oportunitate și mai bună de refinanțare. Iar dacă ai vreodată dubii, nu ezita să ceri sfatul unui specialist financiar sau să discuți direct cu banca – până la urmă, e vorba de banii tăi și merită să faci tot posibilul să plătești cât mai puțin pentru împrumuturile pe care le ai!