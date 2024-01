Horoscop de weekend 27 – 29 ianuarie 2024. Cine va avea un weekend cu încercări

Vrei să începi din nou de la zero. Sinele tău interior țipă. Nu te sperie, pentru că mentalitatea ta, Vărsător, aproape sută la sută din timp, este pregătită. Cine se sperie este o persoană de care îți place, care îți dorește tot ce este mai bun și, anterior, te-a avertizat asupra căilor pe care mergi. O vei lua in calcul, dar este calea și in final, decizia ta.

Te vei simti plin de energie, cu mici afectiuni in partea de jos a corpului, dar fara griji.

Numerele norocoase 3 și 5.