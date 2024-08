Conform unui raport al SVN Romania | Credit & Financial Solutions, valoarea ratelor lunare și dobânzile aferente creditelor ipotecare au revenit la nivelurile din 2019.

La ce nivel au ajuns ratele și dobânzile creditelor ipotecare

Dobânzile medii pentru creditele ipotecare acordate în București în prima jumătate a anului 2024 au fost de aproximativ 6% pe an, conform datelor furnizate de SVN Romania | Credit & Financial Solutions. Aproape toate finanțările ipotecare aprobate, peste 90%, au fost sub formă de credite cu dobândă fixă, reflectând o tendință puternică în piață pentru stabilitate pe termen lung.

Rata lunară a unui credit ipotecar de 61.500 de euro contractat în 2019 a ajuns la 1.881 de lei la mijlocul acestui an, un nivel aproape identic cu cel din 2019, când dobânzile erau de 5,93% pe an. Aceasta arată o stabilitate a costurilor de finanțare, în ciuda fluctuațiilor economice din ultimii ani.

Potrivit analizei SVN Credit, media ratelor plătite între 2019 și 2024 pentru împrumutul respectiv a fost de 1.890 de lei pe lună, cu doar 1,1% mai mare decât estimările inițiale. Mai mult, cei care au ales să își refinanțeze creditele la dobândă fixă în 2024 au reușit să reducă rata cu aproximativ 22,5% comparativ cu valorile din 2023, beneficiind de stabilizarea dobânzilor.

Ce factori cântăresc în analizarea unei finanțări ipotecare

”Unul dintre cei mai importanți factori în analizarea unei finanțări ipotecare este evoluția pe termen lung. Datele din piață arată că un credit ipotecar stă în medie în portofoliul unei bănci o perioadă de 10 – 11 ani, perioadă în care se pot înregistra atât minimuri istorice, specifice unei pandemii care apare o dată la un secol, dar și vârfuri absolute, specifice, spre exemplu, unei perioade de inflație care se întâlnește la câteva zeci de ani. În ansamblu, dobânzile urmează o traiectorie cu multiple suișuri și coborâșuri pe termen lung, tendința fiind, în general, una de scădere, pe măsura întețirii concurenței bancare”, a comentat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania | Credit & Financial Solutions.

Rata actuală a unui credit ipotecar de 61.500 de euro contractat în 2019 reprezintă aproximativ 36% din salariul mediu net la nivel național, o scădere semnificativă față de ponderea de 59% înregistrată cu cinci ani în urmă. Această reducere se datorează creșterii considerabile a salariului mediu net, care a ajuns în iunie 2024 la 5.176 de lei, cu 65% mai mare decât în 2019.

În prima jumătate a anului 2024, s-au acordat credite ipotecare totalizând 4,5 miliarde de euro, conform datelor Băncii Naționale a României, marcând o creștere de 78% față de aceeași perioadă a anului precedent. Această sumă include nu doar creditele ipotecare noi, ci și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările, reflectând o activitate intensă pe piața imobiliară.

Anul trecut, valoarea medie a unui credit ipotecar la nivel național a fost de aproximativ 62.000 de euro, iar prețul mediu al unei proprietăți achiziționate prin credit a crescut la 85.000 de euro. În 2023 s-au acordat aproximativ 48.000 de credite ipotecare noi, în comparație cu cele 55.000 de credite noi din 2022, ceea ce indică o ușoară scădere în volumul tranzacțiilor ipotecare noi.

SVN Romania | Credit & Financial Solutions, unul dintre liderii de pe piața brokerilor de credite ipotecare din România, a intermediat în 2023 credite în valoare de 91 de milioane de euro. Compania operează în 17 orașe din țară, inclusiv București, Cluj-Napoca și Timișoara, și este recunoscută ca fiind una dintre cele mai mari companii de consultanță imobiliară din România, cu un focus deosebit pe segmentul rezidențial.