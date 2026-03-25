OpenAI a anunțat marți că închide Sora, aplicația socială asemănătoare cu TikTok, la doar șase luni de la lansare. Compania nu a oferit un motiv oficial pentru această decizie bruscă și nici nu a comunicat o dată exactă la care serviciul va fi oprit definitiv. Totul, în ciuda unui start care părea promițător.

Un TikTok al deepfake-urilor

La început, când Sora s-a lansat ca o rețea socială exclusiv pe bază de invitație, toată lumea părea că se luptă pentru un loc. Numai că, la fel ca Horizon Worlds de la Meta, platforma nu a avut priză la public pe termen lung. Deși modelul de generare video și audio Sora 2 din spatele aplicației este înfricoșător de puternic, interesul pentru un feed social exclusiv cu conținut AI pur și simplu nu a fost sustenabil.

Într-o postare oficială, echipa a transmis: „Ne luăm la revedere de la aplicația Sora. Tuturor celor care au creat cu Sora, au distribuit-o și au construit o comunitate în jurul ei: vă mulțumim. Ceea ce ați creat cu Sora a contat și știm că această veste este dezamăgitoare. Vom oferi mai multe detalii în curând, inclusiv termenele pentru aplicație și API și detalii despre…”.

Sora trebuia să funcționeze ca un TikTok bazat pe inteligență artificială, clonând interfața familiară cu videoclipuri verticale. Funcția sa de bază, denumită „cameos”, le permitea utilizatorilor să-și scaneze fețele pentru a crea deepfake-uri realiste cu ei înșiși. Aceste clone digitale, numite ulterior „characters” (după ce compania Cameo a dat în judecată OpenAI pentru nume și a câștigat), puteau fi făcute publice, permițând oricui să creeze videoclipuri cu ele.

Deriva spre conținut bizar

Într-o întorsătură de situație care, hai să fim serioși, n-a surprins pe nimeni, această aplicație de deepfake-uri a devenit un loc extrem de ciudat. La lansare, Sora părea un câmp minat, slab moderat, plin de videoclipuri bizare cu Sam Altman. Un exemplu? O clonă realistă a CEO-ului OpenAI plimbându-se printr-un abator de porci și întrebând: „Purcelușii mei se bucură de lături?”.

Deși Sora nu ar fi trebuit să permită generarea de videoclipuri cu persoane publice care nu și-au dat acordul explicit, utilizatorii au ocolit cu ușurință aceste bariere. Au apărut rapid deepfake-uri cu personalități precum liderul pentru drepturile civile Martin Luther King, Jr. și actorul Robin Williams, ceea ce le-a determinat pe fiicele ambilor să ceară public pe Instagram oprirea acestor creații. Iar după zeci de videoclipuri în care Sam Altman fura cipuri Nvidia dintr-un magazin Target, utilizatorii au schimbat tactica. Au început să creeze intenționat conținut cu personaje protejate de drepturi de autor, sperând să-i creeze probleme legale: l-am văzut pe Mario fumând iarbă, pe Naruto comandând Krabby Patties și pe Pikachu făcând ASMR.

Afacerea de 1 miliard de dolari cu Disney, anulată

Lucrurile nu au decurs deloc conform planului. În loc să dea în judecată OpenAI, Disney, o companie cunoscută pentru litigiozitatea sa, a oferit o investiție de 1 miliard de dolari și un acord de licențiere. Acest parteneriat i-ar fi permis aplicației Sora să genereze videoclipuri cu personaje din universurile Disney, Marvel, Pixar și Star Wars. Părea un moment de cotitură pentru industria AI.

Dar, odată cu dispariția aplicației Sora, a dispărut și înțelegerea. E drept că se pare că niciun ban nu a fost transferat înainte de prăbușirea acordului. Disney a oferit marți o declarație politicoasă pentru Hollywood Reporter, afirmând că va „continua să colaboreze cu platformele AI” pe viitor.

Cifrele din spatele eșecului

Entuziasmul inițial a fost real. Aplicația a atins un vârf în noiembrie, cu aproximativ 3.332.200 de descărcări pe iOS App Store și Google Play, conform datelor de la firma de analiză mobilă Appfigures. Dacă ar fi continuat să crească, poate că OpenAI ar fi menținut-o în viață.

Numai că n-a fost să fie.

Până în februarie, numărul de descărcări a scăzut la 1.128.700. Pare mult, dar v-ați gândit vreodată cum se compară asta cu ChatGPT, care are 900 de milioane de utilizatori activi săptămânal? Pe parcursul existenței sale, Appfigures estimează că Sora a generat venituri de aproximativ 2,1 milioane de dolari din achiziții în aplicație, care permiteau utilizatorilor să cumpere mai multe credite pentru generarea de videoclipuri.

Tehnologia nu a dispărut

Chiar dacă aplicația Sora dispare, asta nu înseamnă că amenințarea a plecat odată cu ea. Modelul AI Sora 2 este încă disponibil, doar că acum este ascuns în spatele abonamentului plătit ChatGPT. Și OpenAI nu este singura companie care face această tehnologie accesibilă.

Este doar o chestiune de timp până când următoarea aplicație socială video bazată pe AI va ajunge pe piață și vom fi inundați cu un nou tsunami de clipuri în care Albă ca Zăpada ia cu asalt Capitoliul.