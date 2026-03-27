Mediul de afaceri românesc a început anul 2026 sub presiune. Un total de 1.091 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate (PFA) au intrat în insolvență în primele două luni, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). Iar cifra marchează o creștere îngrijorătoare de 13,17% față de perioada similară din 2025, când au fost raportate 964 de astfel de cazuri.

Bucureștiul conduce topul, dar cu o scădere surprinzătoare

Capitala rămâne, ca de obicei, în fruntea clasamentului negativ, cu 222 de insolvențe înregistrate în ianuarie și februarie. Numai că, la o privire mai atentă, situația este paradoxală. Acest număr reprezintă, de fapt, o scădere de 8,64% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cum vine asta, cel mai mare număr, dar în scădere?

Pe locurile următoare în ierarhia națională se plasează județul Cluj, cu 71 de insolvențe, aici fiind vorba de o creștere consistentă de 18,33%. Urmează Bihorul, cu 64 de cazuri, dar care înregistrează o scădere de 12,33%, și Timiș, cu 40 de insolvențe, marcând o creștere modestă de 2,56%.

Județele unde problemele au explodat

Dincolo de cifrele mari din polii economici, adevăratele șocuri vin din alte zone ale țării. V-ați fi gândit că în Maramureș și Arad numărul insolvențelor aproape că s-a dublat? Ambele județe au raportat câte 36 de cazuri, ceea ce înseamnă o creștere spectaculoasă de 89,47% față de primele două luni din 2025. Și județul Buzău a avut o evoluție negativă puternică, cu 33 de insolvențe, în creștere cu 37,5%. Nici Prahova (39 de cazuri, +18,18%) sau Ilfov (38 de cazuri, -17,39%) nu stau departe de plutonul fruntaș.

La polul opus, oaza de liniște

E drept că nu peste tot situația este sumbră. Există și județe unde antreprenorii par să fi găsit rețeta rezilienței. Cel mai bun exemplu este Caraș-Severin, unde numărul insolvențelor s-a înjumătățit, ajungând la doar 4 cazuri (-50%).

Scăderi semnificative s-au înregistrat și în Alba, cu doar 6 insolvențe (-53,85%), sau în Covasna, cu 5 cazuri (-16,67%). Lista județelor cu mai puțin de zece insolvențe este completată de Botoșani (8), Gorj (8), Harghita (8) și Mehedinți (8), deși în Harghita numărul s-a dublat față de anul precedent.

Comerțul și construcțiile, cele mai lovite domenii

Analiza pe sectoare de activitate arată că cele mai multe probleme se concentrează în câteva domenii cheie. Comerțul cu ridicata și amănuntul, alături de repararea autovehiculelor și motocicletelor, a generat cel mai mare număr de insolvențe: 185. Dar și aici apare un paradox. Cifra este cu 26,29% mai mică decât în aceeași perioadă din 2025.

Construcțiile urmează îndeaproape, cu 166 de firme intrate în incapacitate de plată (o scădere de 9,29%). Industria prelucrătoare a raportat 97 de cazuri (-18,49%), în timp ce sectorul de transport și depozitare a înregistrat 84 de insolvențe, marcând cea mai mare scădere procentuală dintre domeniile de top (-26,32%). Faptul că sectoarele fruntașe au, de fapt, mai puține insolvențe decât anul trecut, în timp ce totalul național a crescut, sugerează că problemele s-au răspândit și în alte nișe ale economiei.