Cum te poate ajuta un avocat din Iasi cu obtinerea ordinului de protectie?

Uneori, se intampla ca viata si siguranta ta sau a unei persoane dragi sa fie puse in pericol chiar de catre cei care in mod normal ar trebui sa te protejeze: membrii propriei familii. Atunci cand ajungi intr-o astfel de situatie nedorita si tu sau cineva apropiat sunteti victima efectiva sau potentiala a violentei domestice, exista posibilitatea de a obtine un ordin de protectie.

Prima masura de aparare: ordinul de protectie provizoriu

In cazul in care se constata o amenintare imediata din partea unui membru al familiei, exista posibilitatea de a obtine, cu ajutorul unui avocat din Iasi, un ordin de protectie provizoriu. Tocmai datorita urgentei cu care trebuie aplicata aceasta masura, ea poate fi decisa chiar de catre un politist. In acest scop, trebuie indeplinite o serie de conditii, dupa cum urmeaza:

sa existe o sesizare sau o autosesizare cu privire la violenta domestica;

sa se constate existenta unui risc iminent la adresa vietii, sanatatii sau libertatii unei persoane din familie;

in cazul in care s-au produs deja manifestari de violenta intre membrii familiei;

in cazul in care necesitatea acestei masuri este constatata pe baza formularului de evaluare a riscului.

Dupa cum te poate informa un avocat din Iasi, ordinul este emis initial pentru o perioada de 5 zile, timp in care trebuie sa fie confirmat de un procuror. In cazul in care se constata indeplinirea conditiilor legale, acesta va sesiza instanta de judecata in vederea emiterii unui ordin definitiv.

O alta situatie in care se poate renunta la ordinul provizoriu este cea in care victima solicita in mod explicit acest lucru, deoarece nu mai considera ca se afla in pericol.

In ce fel esti protejat: masurile impotriva agresorului

Cu ajutorul unui avocat din Iasi, poti fi protejat prin mai multe masuri luate impotriva agresorului potential. Iata-le pe care le mai importante dintre acestea:

evacuarea lui temporara din locuinta comuna, chiar si in situatia in care este titularul dreptului de proprietate;

reintegrarea in locuinta comuna a victimei si, daca este cazul, a copiilor acesteia;

impunerea unei distante minime pe care agresorul trebuie sa o pastreze fata de victima, de membrii familiei sau fata de resedinta, de locul de munca sau de scoala in care invata persoanele protejate;

obligarea agresorului sa predea catre politie eventualele arme pe care le detine;

obligarea agresorului sa poarte permanent un sistem electronic de supraveghere.

Ordinul de protectie definitiv

Acesta poate fi obtinut ca urmare a unei proceduri mai complexe, care se desfasoara in instanta. In astfel de conditii, este evident ca vei avea nevoie de serviciile unui avocat din Iasi specializat in astfel de cauze.

Acest tip de actiune in justitie se incheie in numai 72 de ore de la depunerea cererii. In ceea ce priveste durata maxima pentru care se pot lua masuri restrictive, aceasta este de o jumatate de an. Ulterior, victima violentei domestice are dreptul de a solicita emiterea unui nou ordin, in cazul in care starea de pericol continua sa existe. Daca agresorul nu respecta ordinul, risca inchisoare intre 1 si 12 luni.

