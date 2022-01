DIICOT a început urmărirea penală in rem în dosarul City Insurance, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals intelectual

La solicitarea Financial Intelligence să ne transmită care este stadiul dosarului referitor la compania de asigurări City Insurance, pe baza informațiilor transmise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), DIICOT ne-a transmis că “s-a început urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunilor înșelăciune, delapidare, constituirea unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals intelectual prevăzute de art. 244 alin. unu și doi din Codul Penal, art. 295 din Codul Penal, art. 367 din Codul Penal, art. 322 din Codul Penal si art. 321 din Codul Penal”.

Se pare că dosarul a fost trimis de la Parchet, fără sa fie declinat.

În septembrie, procurorii din cadrul Secției de urmărire penală și criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au ridicat documente de la City Insurance, într-un dosar penal pentru delapidare, bancrută frauduloasă, spălare de bani, fals informatic, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, potrivit unui comunicat al Ministerului Public.

Pe 17 septembrie 2021, ASF a decis retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Asigurare-Reasigurare City Insurance şi a solicitat deschiderea procedurii falimentului împotriva societăţii.

În perioada 2014 – 2021, ASF a impus societăţii City Insurance SA, dar şi conducerii societăţii mai multe sancţiuni, respectiv amenzi în valoare totală de 18.736.666 lei şi a emis o decizie de majorare de capital de solvabilitate aplicată societăţii de 16.500.000 de euro.

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a sesizat Parchetul în cazul City Insurance în aprilie 2021, dar au fost trimise informări, încă din 2020 la Oficiul de Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, a declarat, anul trecut, Daniel Apostol, Director Direcția Comunicare și Educație Financiară.

City Insurance se afla printre cele trei companii care nu aveau fonduri proprii suficiente, pentru acoperirea cerinței minime de capital, la 30 iunie 2020, arată rezultatele exercițiului de evaluare a activelor și pasivelor sectorului asigurărilor din România, anunțate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), și de Autoritatea Europeană privind Asigurările și Pensiile Ocupaționale (EIOPA), care s-a încheiat în decembrie 2021.