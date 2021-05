Britney Spears numește ”ipocrite” documentarele recente despre ea

Cântăreața de muzică pop Britney Spears a vorbit despre documentarele recente despre viața și cariera ei, numindu-le „ipocrite” pentru că îi refac problemele personale în timp ce critică mass-media pentru că le-a raportat prima dată.

Rețeaua FX a Walt Disney Co și The New York Times au lansat „Framing Britney Spears” în februarie. Documentarul a examinat ascensiunea meteorică a cântăreței în adolescență, examinarea mediatică care a urmat și defalcarea ei mediatizată pe scară largă. Și luna aceasta, BBC a lansat „The Battle for Britney: Fans, Cash and a Conservatorship” în Marea Britanie. Va debuta în Statele Unite și Canada începând cu 11 mai prin intermediul serviciului de streaming BBC Select.

Într-o postare pe Instagram, Britney Spears nu a numit niciun documentar, ci a spus „atât de multe documentare despre mine anul acesta, cu alte persoane care îmi joacă viața”.

„Aceste documentare sunt atât de ipocrite … critică mass-media și apoi fac același lucru”, a adăugat ea.

În martie, Britney Spears a spus că a plâns timp de două săptămâni, după ce a văzut mai multe scene din „Încadrarea lui Britney Spears”. „Dar, din ceea ce am văzut despre asta, am fost jenată de lumina în care m-au … Am plâns două săptămâni și bine … Încă plâng uneori”, a scris ea atunci într-o postare care a fost însoțită de un videoclip cu ea dansând pe „Crazy” de Aerosmith.

Documentarul, care a adus, de asemenea, o atenție reînnoită asupra unei lupte de lungă durată cu tatăl ei pentru controlul afacerilor sale financiare, a fost lansat luna trecută.

BBC a declarat într-o notă marți că documentarul său „explorează cu grijă și sensibilitate complexitățile din jurul conservatoriei”.

„Nu ia parte și are o gamă largă de colaboratori”, a adăugat declarația.

Un purtător de cuvânt al New York Times a refuzat să comenteze.

Britney Spears, care a câștigat faima în 1998 cu succesul „Baby One More Time”, se află într-o bătălie în justiție, încercând să-l înlocuiască pe tatăl ei ca și tutore al afacerilor ei. El a fost numit în acest rol în 2008, după ce Britney a fost internată pentru tratament psihiatric.

Fanii ei și-au arătat sprijinul pe rețelele de socializare sub hashtagurile # We’reSorryBritney și #FreeBritney. Britney este programată să vorbească cu un tribunal din Los Angeles în iunie.

În postarea ei de pe Instagram, care a inclus un videoclip cu ea dansând, Spears a spus că „deși am avut momente destul de grele în viața mea … Am avut momente mai uimitoare în viața mea și, din păcate, prietenii mei … Cred că lumea este mai interesată de negativ „.