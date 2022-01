Care sunt avantajele si dezavantajele cursurilor individuale?

Cu toții am fost în săli de clasă tradiționale și știm că uneori numărul de elevi sau studenți este mai mare decât poate suporta profesorul. Chiar dacă profesorul este fericit să aibă un grup mare de studenți, timpul este limitat și există o lipsă de atenție individuală pentru fiecare elev.

Dar cum ar fi să ai un profesor care este gata să lucreze cu tine individual? Cu alte cuvinte, tot timpul îți va fi dedicat ție și nevoilor tale particulare. Așa că poți învăța și aprofunda noi abilități mult mai bine prin cursuri individuale de tipul one to one.

Cursurile one to one oferă posibilitatea de a obține motivația, de a te simți mai important și de a fi gata să finalizezi cursul. Pentru a înțelege semnificația învățării one to one, vom vedea care sunt beneficiile acesteia.

Deci, instruirea individuală este un sistem popular, care oferă atenție individuală pentru fiecare student sau cursant și program de studiu individual. Iată primele beneficii cheie ale învățării one to one sau, pe românește, unu-la-unu. Vei avea:

-Profesor sau trainer individual;

-Timp flexibil;

-Atenție individuală sporită;

-Oportunitatea de a depăși temeri sau timiditatea etc.

Suntem în secolul XXI și știm că în zilele noastre, tinerilor nu le place ideea de avea mai multă atenție din partea celorlalți. Asta se întâmplă cu un curs one to one. Ai ocazia să petreci tot timpul de curs cu profesorul sau trainerul, să îți prezinți obiectivele, nevoile și mai multe informații personale, dacă dorești, fără a te simți stânjenit de privirile sau părerile celorlalți. După această etapă, profesorul îți va prezenta strategiile și câteva modalități posibile de a modifica cursul pentru tine dacă ai anumite nevoi.

Prin cursurile one to one vei avea o interacțiune directă cu profesioniștii din domeniu ce vor putea urmări mult mai ușor progresul tău. Adaptarea cursului, deși are o baza pe care o promovează, se va adapta în funcție de ceea ce ai nevoie, lucru ce nu se întâmplă când vorbim de cursuri unde sunt mai multe persoane. În plus, un alt beneficiu este evitarea distragerii atenției în timpul orei. Nu mai există alte persoane care să strănute, să tușească, cărora să le sune telefonul sau așa mai departe. În alte cuvinte vei avea mai puțin stres și un mediu mai plăcut.

Care sunt avantajele si dezavantajele cursurilor individuale?

Presupun că ai înțeles deja că aceste cursuri individuale au o mulțime de beneficii. Dar știm că dorești să mergi mai în profunzime și să afli mai multe despre avantaje și dezavantaje. Avantajele sunt nesfârșite, dar să le enumerăm pe cele esențiale încă odată:

– Un program individual conceput pentru tine;

– Mai multă atenție și timp;

– Oportunitatea de a adresa întrebările pe care le dorești;

Am menționat mai sus câteva caracteristici esențiale ale cursului one to one. Da, este un curs flexibil, confortabil și foarte eficient. Tu ești actorul principal în această piesă și ai timp nelimitat pentru a aprofunda subiectele. De asemenea, dacă ai solicitări speciale, profesorul sau trainerul se poate plia după ele.

Care sunt dezavantajele? Sunt multe? Bineînțeles că nu. Să enumerăm dezavantajele și să înțelegem cum le putem rezolva sau evita:

– Lipsa conversațiilor cu colegii;

– Lipsa concurenței;

– Nu poți beneficia de educația peer-to-peer.

În zilele noastre, profesorii sau trainerii eficienți pot rezolva lipsa conversațiilor în timpul instruirii one to one. Imaginează-ți că vrei să găsești cel mai bun curs pentru a învăța o nouă limbă. Alegi un curs one to one pentru asta. Este posibil să simți o lipsă a conversațiilor cu colegii. Cu toate acestea, profesorul tău va conversa suficient de mult cu tine pentru a te ajută să îți însușești această abilitate.

Următoarea problemă este lipsa concurenței. Dar există o soluție foarte inovatoare la această problemă. Profesorii sau trainerii îți pot da teste sau chestionare pe care trebuie să le rezolvi într-o anumită perioada de timp. În general, cursanții se străduiesc să câștige mai multe puncte și să devină câștigători.

Da, încă ne lipsește educația peer-to-peer. Totuși, acest aspect poate provoca efecte pozitive, deoarece vei deveni mai independent și nu te vei mai baza pe alții. A fi în afară zonei tale de confort te va face să faci un pas în față și să gândești individual.

Cât de des ar trebui să urmezi cursuri individuale one to one?

Unul dintre principalele beneficii ale cursurilor unu-la-unu sau one to one este flexibilitatea lor. Ce înțelegem prin cuvântul flexibilitate? Poți avea cursuri mai lungi și poți reduce zilele de întâlnire cu profesorul sau trainerul tău. Acest lucru este incredibil pentru oamenii care au un program aglomerat la job. De exemplu, poți urmă un curs de Time Management doar în câteva zile și poți învăța o nouă abilitate într-un timp scurt. Predarea de tip one to one este un factor semnificativ în obținerea unor rate de învățare și aprofundare mai rapide la un subiect, mai bine decât este posibil în cursurile de grup. La prima vedere, însă, s-ar putea să crezi că numărul de ore de învățare este cel mai important aspect, dar nu este vorba despre cantitate, ci despre calitate. Așadar, dacă ai o oră intensivă cu profesorul tău, atunci nimic nu te poate împiedica să îți atingi obiectivele.

Industria muncii crește pe zi ce trece și nu este ușor să prinzi cele mai recente actualizări și necesități ale acesteia. Dar cu un curs one to one poți să reușești în carieră. Cu învățarea one to one, fluxul de informații vine cu ușurință și nu întâmpini dificultăți. De asemenea, este mai puțin stresant și ușor de modificat pentru preferințele tale. Dacă crezi că un curs one to one este pentru tine, atunci nu ezită să faci unul.