Iată în ce situații sunt recomandate modelele de frigider profesional de peste 1.400 de litri!

Pentru un flux alimentar optim în bucătăriile profesionale, sunt necesare echipamente frigorifice de ultimă generație, realizate de producători de top pe plan mondial. Doar în acest fel, patronii și administratorii de restaurante, patiserii, cofetării, unități de catering sau fast-food se pot asigura de faptul că le oferă clienților cea mai bună calitate.

Când este necesar un frigider profesional de capacitate mare?

Este esențial ca, în momentul în care investiți într-un dulap frigorific, să achiziționați modelul care se potrivește în cea mai mare măsură necesităților unității de alimentație publică pe care o dețineți sau o administrați.

Este necesar ca echipamentul să fie capabil să depoziteze toate ingredientele și alimentele de care va fi nevoie în bucătărie. Dacă unele dintre ele nu încap în frigider, se vor strica repede, înaintea expirării termenului de garanție, ceea ce provoacă risipă și pierderi financiare nedorite.

Atunci când calculați spațiul de depozitare de care aveți nevoie, trebuie să aveți în minte perioadele cu un flux maxim de clienți. Atunci apar cele mai mari necesități și atunci este nevoie să oferiți preparate de o calitate desăvârșită, care să asigure un bun renume pentru afacerea dumneavoastră.

Pe lângă capacitatea de depozitare. e nevoie să țineți cont și de forma și de dimensiunile tipului de frigider profesional pe care intenționați să îl cumpărați. Acestea trebuie raportate la spațiul în care urmează să fie amplasat. Dacă se încadrează perfect, respectând inclusiv regulile de distanță incluse în manualul de utilizare, atunci va oferi cel mai bun randament.

Cum funcționează un frigider profesional cu capacitate mare?

Un echipament care oferă un randament unanim apreciat în unitățile alimentare cu un flux mare de clienți este dulapul frigorific cu două uși și cu capacitatea de 1 430 de litri produs de Electrolux Professional.

Structura internă și externă sunt realizate integral din oțel inoxidabil, ceea ce sporește rezistența la șocuri și durata de viață și, în același timp, permite o curățare efectuată cu mai multă ușurință.

Pentru un plus de soliditate și evitarea oricărui fel de riscuri, capacul exterior din spate este realizat din oțel galvanizat, în timp ce capacul din partea inferioară este realizat dintr-un material special cu proprietăți anticorozive.

Acest model de frigider profesional este optimizat astfel încât să asigure circulația din față până în spate a fluxului de aer, pentru o distribuire uniformă a temperaturii și pentru asigurarea răcirii rapide în orice condiții.

Ușa dispune de un microcomutator de blocare pentru oprirea ventilatorului atunci când este deschisă. Evaporatorul ascuns garantează eliminarea oricărui fel de posibile probleme legate de coroziune.

Echipamentul generează temperaturi de refrigerare, cuprinse între minus 2 și plus 10 grade Celsius. Este indicat pentru temperaturi ambientale de cel mult 43 de grade Celsius. Are greutatea netă de 210 kilograme și următoarele dimensiuni: lungimea de 1 441 de milimetri, lățimea de 835 de milimetri și înălțimea de 2 050 de milimetri. Este disponibil la prețul de 14 270 de lei plus TVA, redus consistent de la un preț inițial de 19 410 lei.

Cu un frigider profesional de mare capacitate, veți fi pregătit pentru orice flux de clienți și veți oferi întotdeauna produse de cea mai înaltă calitate!