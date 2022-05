Metoda simplă prin care oamenii își pot reduce semnificativ depresia, furia, hipertensiunea arterială și anxietatea

Medicul Jonathan Hoban, un psihoterapeut britanic renumit care este expert în sănătate mintală și care și-a publicat studiile sale într-o carte, a descris o metodă simplă prin care oamenii își pot reduce semnificativ depresia, furia, hipertensiunea arterială și anxietatea. Expertul spune că rezolvarea acestor probleme pot fi făcute prin mersul pe jos, o plimbare zilnică de cel puțin 40 de minute.

În explicaţiile sale, terapeutul susține că mersul pe jos nu numai că îmbunătățește sănătatea fizică a oamenilor, dar aduce și beneficii mintale, potrivit Psychologies.

Astfel, „Suntem cu toții conștienți cât de bine poate face organismului uman o plimbare prin parc, prin tonificarea mușchilor și stimularea sănătății inimii. Însă, există ceva intangibil pe care mersul pe jos îl face, de asemenea, pentru starea de spirit și sănătatea mintală.

Poate vă întrebați, cum ne ajută mersul pe jos să ne menținem și să ne îmbunătățim sănătatea mintală? ”Corpul nostru este proiectat să se miște, iar când nu facem asta, energia reținută se blochează în interior și creează mai mult stres”, a spus Jonathan Hoban, pionier al terapiei mersului pe jos și autor al unei cărți legată de asta și intitulată: ” Walk With Your Wolf: Reconnect with your Intuition, Confidence and Power”.

În plus, ”Avem o nevoie fundamentală, primordială, de a merge – cel puțin 40 de minute zilnic, dacă este posibil. Timpul de mers pe jos ajută la reenergizarea creierului, calmează nivelurile de adrenalină și creează un sentiment de claritate.

De aceea, atunci când te întorci de la o plimbare, ai în mod normal răspunsul la o problemă sau la orice situație la care te-ai gândit”, a spus Hoban.

Pentru obiceiurile personale, terapeutul profesionist, care a făcut ca mersul pe jos să facă parte din propria sa rutină zilnică cu ani de zile în urmă, îi ajută acum pe oameni să se descarce de stresul zilnic, pur și simplu prin plimbare, o metodă simplă prin care ei își reduc, în același timp, depresia, furia, hipertensiunea arterială, anxietatea și chiar problemele de dependență.

Astfel, ”Recomand o oră de mers pe jos pe tot parcursul zilei, în mod ideal, cel puțin două plimbări de 30 de minute, pentru ca creierul să funcționeze la maximum. Această perioadă de timp ajută la reducerea nivelului de cortizol și la calmarea glandelor suprarenale. Prea mult din hormonul stresului cortizol poate cauza axietate crescută și oboseală suprarenală”, a explicat terapeutul englez.

7 trucuri pentru a avea beneficii ale sănătății mintale folosind mersul pe jos

-mergeți la plimbare în natură sau lângă un lac

-mergeți mai rapid pentru a vă risipi mânia

-opriți tehnologia (telefonul) când mergeți

-mersul pe jos te ajută să învingi poftele și dependența

-acordați-vă simțurile în timp ce vă plimbați

-mergeți la plimbare împreună cu prietenii, pentru beneficii mai mari ale sănătății mintale

-dezvoltați auto-compasiunea prin mersul pe jos.