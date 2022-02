Ținute sport pentru femei: Cum să te îmbraci stilat dar comod

Un stil vestimentar sport nu mai este, de multă vreme, apanajul atleților amatori sau de performanță. Din contră, branduri celebre de fashion au inclus în colecțiile lor tot mai multe linii și colaborări cu nume mari ale sportului, până când stilul s-a consacrat ca unul de sine stătător.

În îmbrăcăminte, ținutele sportive de zi îmbină comoditatea cu multă originalitate, tot ansamblul având un anumit rafinament. Dacă și tu dorești să aduci un plus de feminitate ținutelor tale confortabile, îți prezentăm câteva idei pe care să le pui în practică ușor.

Stil casual sport: Hanorac și fustă

Este un stil vestimentar care îmbină confortul hainelor sport cu originalitatea. Aici poți să combini oricând o fustă midi sau lungă și evazată cu un hanorac și cu o încălțăminte comodă. Optează, de exemplu, pentru o fustă din denim sau tul, de lungime mini sau medie, combinată cu un hanorac scurt cu fermoar, de tip urban. Pantofii sport de damă pot fi de tip sneakers, în stil adidas sau chiar teniși ușori de primăvară. Asortează o șapcă sau o beretă, pentru un plus de șarm. Vei obține un look relaxat, trendy, în stil casual, cu care te vei simți garantat bine în orice moment al zilei.

Stil minimalist: rochie cambrată cu pantof sport

Un outfit ușor ieșit din tipare este cel în care combini o rochie cambrată pe corp, din bumbac sau tricot subțire, cu pantofi sport cu talpă joasă. Pentru un contrast de efect, adaugă o geantă mare, colorată, de tip statement. Pe aceasta o poți alege fie în aceeași gamă de culoare cu a rochiei, fie în nuanțe complementare, de exemplu albastru și galben. În privința încălțămintei, poți opta pentru orice variantă sport, de la tip adidas la pantof din piele, închis. Indiferent de variantă, acest look minimalist îți garantează o apariție deosebită în orice moment.

Stil office: sacou și pantof sport alb

Un stil care poate să te reprezinte oricând este și cel de tip office, dar cu o tentă sport. Pentru un look de acest fel e recomandat să asortezi la încălțămintea sport fie o rochie de tip cămașă, fie o cămașă albă cu sacou și jeanși.

În acest caz, este de preferat să optezi pentru pantofi sportivi de culoare albă. În acest fel, contrastul între piese este mai evident și tot ansamblul este mai bine pus în valoare. Un pardesiu uni, care să depășească lungimea gleznei, va completa foarte bine acest look ușor extravagant, comod și foarte chic.

Rochie midi din bumbac

Un outfit în care te vei simți la fel de confortabil și care are și un plus de feminitate este cel format din rochie de lungime medie din bumbac. Fie că este cu glugă, de tip hoodie sau doar cu șireturi colorate în zona gâtului, o rochie de acest fel îți asigură confortul, dar are și accentul feminin specific.

Vei găsi rochii de bumbac de tip sarafan, cu bandă ușor elastică în partea de jos și la mâneci, sau unele evazate, eventual chiar asimetrice, la bază.

Avantajul acestor modele este că nu ai nevoie de accesorii deoarece designul lor este suficient pentru a te pune în valoare. Optează pentru încălțăminte comodă, de tip adidas ori stil sneakers, eventual unele cu un calapod ușor înălțat.

Maiou, top, bustieră

Dacă ești adepta unui stil sportiv tipic, vei îndrăgi cu siguranță confortul și comoditatea pe care ți le oferă un top de tip bustieră sau maiou. Poți combina cu pantaloni și cu un hanorac sport sau chiar un cardigan.

Optează pentru jeanși, colanți ori chiar pantaloni cropped. O altă variantă poate fi reprezentată de pantalonii stil cargo, foarte confortabili și în vogă acum. Alege ca încălțăminte pantofi cu platformă sau perechea favorită de sneakerși.

Ținutele sport de damă te pot face să te simți confortabil și în același timp foarte feminin. Alege acele piese și combinații care ți se potrivesc pentru a pune cât mai bine în evidență stilul sporty-chic, original, pe care îl adori!