Care sunt temerile unui activist din domeniul comerțului echitabil, pentru campania electorală din UE

În afirmaţiile sale, „Nu dorm bine. Mă răsucesc mult noaptea, pentru că sunt obsedat de campania pentru alegerile europene. Sunt îngrijorat de tensiunile geopolitice, de perspectivele unui Parlament European de extremă dreapta și de reacțiile negative la Green Deal. Nu mă pot opri să mă gândesc la ce va însemna acest lucru pentru noi, cei de la Fairtrade International, și pentru oamenii pe care îi reprezentăm”

Anul 2024 este un an important, este un an electoral în UE. Iar alegerile pentru Parlamentul European, considerate cel mai mare vot transnațional din lume, vor avea loc în perioada 6-9 iunie, iar miza este atât de mare când vine vorba de domeniul său de activitate – drepturile omului și dezvoltarea durabilă.

Astfel, „Am, totuși, îndoielile mele personale. Sunt eu persoana potrivită pentru a vorbi în numele agricultorilor când nu pot distinge o banană de un cocotier?”

În obligaţiile următoarei conducere a UE,aceasta se va confrunta cu provocarea de a trece de la legi ambițioase privind clima și durabilitatea la aplicarea acestora, iar acest lucru trebuie să se întâmple într-un context în care mulți se opun Green Deal din cauza jocurilor politice.

Guvernele statelor membre și industria trebuie să progreseze în direcția îndeplinirii obiectivelor Agendei 2030. De asemenea, guvernele naționale sunt supuse unor presiuni interne din cauza crizei inflației și a protestelor fermierilor, iar industria trebuie să facă față concurenței din partea altor actori globali care plătesc prețuri mai mici pentru energie și care îndeplinesc în prezent cerințe de reglementare mai puțin stricte.

În plus, posibilitatea ca partidele de extremă-dreapta să obțină mai multe câștiguri în alegeri înseamnă că, împreună cu alte organizații ale societății civile (OSC), trebuie să se ia măsuri împotriva dezinformării și să se lucreze pentru a crea strategii de comunicare mai solide care să implice diferite grupuri, în special tinerii și populațiile rurale.

Chiar și în acest context dificil, există o mare oportunitate de a modela direcția politică a UE în următorii cinci ani.

Astfel, problema mijloacelor de trai ale fermierilor se află acum pe agenda politică a mai multor state membre ale UE și a Comisiei Europene, iar acest lucru ajută la susținerea unor prețuri echitabile și pentru fermierii din țările mai puțin bogate.

SOLIDAR, mișcarea pentru comerț echitabil a solicitat următoarelor instituții ale UE să transforme Acordul verde european (EGD) într-un Acord verde global (GGD), mai echitabil, mai incluziv, mai global și mai social. EGD nu este suficient pentru a îndeplini Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Iar în forma sa actuală ar putea fi chiar dăunătoare din punct de vedere ecologic și social pentru Sudul global și poate exacerba inegalitatea și sărăcia.

„Trebuie să facem mai mult, trebuie să facem mai bine”

În planurile de viitor, „La fel ca mulți activiști, mă simt obligat să muncesc mai mult, să merg mai departe, din cauza acestor lucruri. Trebuie să mă aflu mai mult în sfera publică, să construiesc alianțe cu alte OSC-uri, să mă conectez cu grupuri de reflecție influente, cu organisme ONU, companii și factori de decizie politică. Trebuie să vorbesc și să scriu despre nevoile noastre, despre agenda noastră la Fairtrade International, o organizație globală care este deținută în coproprietate de peste două milioane de fermieri din peste 70 de țări, unde ocup funcția de director de advocacy global.

Rolul poate părea atotcuprinzător, dar ceea ce fac eu este să mă asigur că nevoile și drepturile grupurilor subreprezentate, precum fermierii și lucrătorii, sunt auzite. Și, de când m-am alăturat organizației, în urmă cu 18 luni, am creat spații pentru a purta discuții despre echitate, comerț, climă, agricultură durabilă și modul în care acestea se articulează.

Mă simt umilită de acest rol. Cred că se datorează faptului că a face muncă de advocacy pentru Fairtrade nu înseamnă doar principii abstracte pe care nici măcar avocații experimentați nu le pot înțelege, ci este vorba despre mijloacele de trai. Permiteți-mi să vă explic, vorbesc despre venituri și prețuri și despre economia de a face ca drepturile omului să funcționeze și demonstrez că comerțul echitabil propune soluții concrete la multe dintre provocările noastre globale”.

Primul lucru: identificați ce trebuie schimbat și ce procese politice ar putea contribui la deblocarea acestuia.

Al doilea pas: cartografia mediului, a resurselor disponibile, a riscurilor implicate și a oportunităților. Și apoi începe cu adevărat munca.

Apoi, „Am săpat adânc. Am nevoie de o abundență de energie și de încredere în mine însumi pentru a mă angaja în întâlniri bilaterale, a vorbi la evenimente publice, a petrece ore întregi citind fiecare detaliu al unei propuneri de lege, a identifica lacunele și căile de îmbunătățire, a căuta cea mai bună formulare, a asculta ore întregi de ședințe ale comisiilor pentru a nota cine ce a spus, a mă întâlni cu aliați care împărtășesc o viziune similară și a o comunica atât în formă orală, cât și, mai târziu, în scris”.

Apoi, dacă, o lege trece (și se pare că întotdeauna este departe de ceea ce mi-am imaginat inițial), trebuie să ne luptăm pentru ca ea să fie bine implementată.

În acest context,” A fi avocat este mai mult decât o simplă meserie, face parte din identitatea mea, acum în vârstă de 42 de ani, alături de rolul meu de mamă a doi băieți mici, de patru și șapte ani, de soție, fiică și prietenă. Și trebuie să spun că este destul de greu să echilibrez totul, mai ales acum, când sunt multe de făcut și atât de multe lucruri în pericol.

Totul a început când eram voluntar la Amnesty International, cu accent pe situația drepturilor omului în Tunisia și în Orientul Mijlociu. Am condus eforturile și programele de advocacy ale UE pentru accesul LGBTI la asistență medicală și educație. Ulterior, am lucrat ca reprezentant al UE la WaterAid, un ONG care se concentrează pe apă, canalizare și igienă.

Cred în acțiunea publică și în advocacy pentru că am încredere în proiectul UE, în ceea ce reprezintă și în oportunitatea de a realiza schimbări pozitive. Am, totuși, îndoielile mele personale. Sunt eu persoana potrivită pentru a vorbi în numele agricultorilor când nu pot distinge o banană de un cocotier? Ar trebui să militez pentru cei săraci când am fost crescut într-o familie din clasa superioară din Bruxelles și nu știu ce înseamnă să trăiești în condiții precare? Cine sunt eu, o femeie albă și privilegiată, ca să cred că știu ce este mai bine când vine vorba de drepturile omului?

Ceea ce știu cu siguranță este că sunt extrem de privilegiată să am această slujbă și de aceea încerc să fiu cea mai angajată activistă pe care o pot fi. Îmi suflec mânecile pentru a lucra într-un context și mai neplăcut în acest an, dar asta este necesar. Cred că mă voi baza pe o mulțime de ceai de mușețel în următoarele câteva săptămâni”.

Sursa: euobserver.com