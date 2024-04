În Portugalia, o neglijenţă politică a făcut întoarcerea ţării dar şi a Europei rurale către extrema dreaptă

La prima vedere, São Vicente e Ventosa este un cadru puțin probabil pentru perturbări politice. Un sat liniștit, cu clădiri vopsite în alb și acoperișuri de lut, ca o mare parte din Portugalia rurală. În prezent, satul are o populație îmbătrânită și o economie bazată pe agricultură. Cu toate acestea, a devenit un indicator al creșterii sprijinului electoratului portughez pentru extrema dreaptă.

În contextul politic, aproape jumătate dintre cei care au votat în acest sat – cu o populație de 730 de locuitori – la alegerile generale din martie au optat pentru partidul populist Chega. Iar în municipiul mai larg Elvas, o zonă din apropierea graniței cu Spania, renumită pentru istoria sa militară, procentul a fost de 36%. La nivel național, Chega a obținut 18 la sută și un număr record de locuri.

Fiind denunțat de mulți pentru retorica incendiară și pentru politicile anti-islam din trecut, Geert Wilders a reușit să atragă milioane de alegători, mulți dintre ei din zonele rurale, prin exploatarea preocupărilor cotidiene, precum și a sentimentului anti-imigrație (Foto: Facebook-ul lui Geert Wilders)

Chiar dacă primarul satului, João Charruada, este socialist, nici măcar el nu este surprins de respingerea zonei față de politica consacrată. „Oamenii se simt dezgustați de guvernul central”, spune bărbatul de 38 de ani, care împarte clădirea de birouri cu oficiul poștal și centrul comunitar. „Aici, într-o zonă agricolă, nu există aceleași condiții ca în Lisabona.

Sentimente similare abundă în întreaga Europă

În analiza Investigate Europe a celor mai recente date privind alegerile naționale din 11 țări, s- a constatat că partidele de extremă dreapta au obținut cel mai mare procent de voturi în districtele rurale. Reporterii IE au călătorit în patru dintre aceste comunități rurale pentru a înțelege ce îi determină pe alegători să ia partea partidelor de extremă dreapta. Este o tendință care ar putea continua, în condițiile în care se preconizează că Parlamentul European va lua o „turnură bruscă spre dreapta” la alegerile din iunie.

Astfel, „O amplă „geografie a nemulțumirii” este în creștere în regiunile europene aflate în declin pe termen lung, precum și în multe orașe mici, orașe și zone rurale”, se arată într-un raport din februarie, prezentat Comisiei Europene de un grup de experți format din cadre universitare, politicieni și reprezentanți ai societății civile. „Sentimentul de disperare nu se limitează doar la dificultățile economice, ci se extinde și la sentimentul de a fi lipsit de drepturi politice și alienat din punct de vedere social.”

Însă, acest sentiment de izolare, atât din punct de vedere geografic, cât și politic, nu este unic în zonele rurale, dar este adesea amplificat acolo. Chega, AfD din Germania, PVV din Țările de Jos, Rassemblement National din Franța și alții au mizat pe astfel de temeri pentru a prezenta politici cu atractivitate largă, dincolo de pozițiile dure privind migrația și problemele sociale.

Se estimează că extrema dreaptă europeană a fost susținută de diverși factori. Fie că este vorba de erodarea sprijinului pentru partidele politice principale și de scăderea influenței mișcărilor de stânga, încă afectate de crizele financiare din trecut, fie de un peisaj mediatic tot mai favorabil și de capacitatea lor de a exploata problemele polarizante ale războiului cultural.

În viziunea sa, „Locuirea în zonele rurale nu este asociată cu votul pentru dreapta radicală, deoarece indivizii de acolo se simt mai privați din punct de vedere economic sau au opinii mai conservatoare din punct de vedere social”, spune politologul Pedro Magalhães, care a fost coautorul unei lucrări de anul trecut despre obiceiurile de vot din Portugalia. „În schimb, traiul în zonele rurale este asociat cu sentimentul că zona în care locuiești este neglijată de guvern și de politicile publice ale acestuia, iar acest lucru, la rândul său, este ceea ce determină susținerea pentru dreapta radicală.”

O astfel de stare de rău, se arată într-un raport trimis Comisiei Europene, „nu este doar un fundal, ci un motor fundamental al creșterii sprijinului pentru ideologiile care fie caută să submineze UE, fie, în forma lor cea mai radicală, pledează pentru dispariția acesteia”.

Țările de Jos

În acest sens, unul dintre acești susținători este olandezul Geert Wilders, un eurosceptic înflăcărat descris recent de Politico drept „cel mai mare coșmar al UE”. Partidul său de extremă dreapta, Partidul pentru Libertate (PVV), a obținut cele mai multe voturi la alegerile generale din noiembrie, cu 25%, și se așteaptă ca în iunie să fie cel mai mare partid olandez la Bruxelles.

Denunțat de mulți pentru retorica incendiară și pentru politicile anti-islam din trecut, Wilders a reușit să atragă milioane de alegători, mulți dintre ei din zonele rurale, prin exploatarea preocupărilor cotidiene, precum și a sentimentului anti-imigrație.

Nu în ultimul rând în Sint Willebrord, un oraș liniștit de lângă granița belgiană, unde oile și caii pasc, iar căsuțele cu grădini îngrijite sunt aliniate pe străzi. Aici, aproape trei sferturi dintre cei care au votat în acest oraș, care are aproximativ 9.300 de locuitori, au votat pentru Wilders. În municipiul Rucphen, mai larg, procentul a fost de 53% – cea mai mare pondere a partidului în orice district.

În opinia sa, „Suntem o comunitate închisă, formată din muncitori harnici, constructori de case și antreprenori”, spune Jan Roks, mecanic în oraș de 40 de ani. „Nu am votat pentru PVV, dar înțeleg de ce oamenii îl susțin pe Wilders.”

La rândul său, Manuela Lambrechts, proprietara unei brutării fără gluten, spune că Wilders este popular în rândul localnicilor pentru că „este o persoană normală. O persoană ca noi”. Preocupările legate de locuințe și de serviciile publice au fost, de asemenea, subiecte unificatoare. „Tinerii olandezi nu pot pleca de acasă pentru că nu sunt disponibile case, iar cele câteva disponibile sunt prea scumpe. Wilders vrea să lupte împotriva lipsei de locuințe prin oprirea imigrației”, adaugă Lambrechts.

În Olanda, migrația netă a ajuns la peste 220.000 de persoane în 2022, o creștere de 10 ori în 20 de ani. Subiectul a dominat campania electorală și a fost unul dintre motivele pentru care pensionarul Geert Lambregts i-a acordat votul lui Wilders. El subliniază că cei din oraș care l-au votat pe Wilders nu sunt rasiști, ci cred că „imigrația trebuie controlată și doar cei care fug de război ar trebui să intre în Olanda”, spune el în timpul unei pauze de la o partidă de biliard de după-amiază în barul de pe strada principală.

Chiar și într-un loc ca Sint Willebrord, unde numărul imigranților este scăzut, afirmațiile lui Wilders potrivit cărora reducerea migrației ar transforma țara atrage atenția. „Narațiunea extremei drepte spune ‘Preluăm controlul înapoi, migrație zero’, promițând că acest lucru va rezolva toate problemele, ceea ce este o minciună. Știm că este o minciună, dar este o poveste ușoară. O poveste pe care oamenii vor să o creadă”, spune Tom Theuns, profesor de politică la Universitatea Leiden.

Portugalia

În Portugalia, ascensiunea rapidă a lui Chega, un partid format în 2019, a venit din promisiuni la fel de populiste de a reduce taxele, de a crește pensiile și de a combate corupția. Liderul André Ventura a alimentat, de asemenea, temerile în rândul minorităților cu remarci incendiare despre comunitatea romă, migranți și acuzații de rasism.

În zonele rurale precum Elvas, un oraș Unesco care a suferit din punct de vedere economic de la închiderea bazei sale militare în 2006, voturile pentru Chega au fost duble față de cele pe care le-a obținut la alegerile din 2022. „Îmi explic creșterea extremei drepte în Elvas din cauza populismului politic”, spune Almerindo Prudêncio, un mediator cultural care lucrează în școli pentru a îmbunătăți relațiile cu tinerii romi.

Astfel, „Din păcate, oamenii au fost crescuți cu un stigmat în legătură cu romii. Iar această construcție, această narațiune, este construită de populismul extremei drepte, fără nicio rușine.”

Dar presupunerile conform cărora alegătorii din districtele rurale favorizează politici mai anti-imigrație sau naționaliste sunt greșite, spun unii experți. „Înclinația de a vota pentru un partid de extremă dreapta scade cu o ofertă mai mare de servicii publice și cu o pondere mai mare de imigranți”, a scris Jonna Rickardsson, un universitar suedez și autorul cărții The Urban-Rural Divide in Radical Right Populist Support.

„Este probabil ca indivizii din zonele în scădere cu acces mai redus la serviciile publice să răspundă la deteriorarea locației lor prin votul pentru extrema dreaptă”.

În interiorul clădirii consiliului din São Vicente e Ventosa, un grup de bărbați din Asia de Sud care au venit să culeagă măsline își finalizează actele. Nu cu mult timp în urmă, își amintesc cu mândrie angajații, satul i-a ajutat pe muncitorii agricoli marocani care fuseseră înșelați de șeful lor, adunând haine și alimente pentru ei. Primarul João Charruadas insistă asupra faptului că succesul lui Chega aici nu este alimentat de xenofobie, ci mai degrabă speră că o schimbare în politică va îmbunătăți viața de zi cu zi, inclusiv serviciile publice neglijate.

„Există un singur autobuz spre Elvas [10 kilometres away], dimineața și unul după-amiaza, iar persoanele care au nevoie de asistență medicală trebuie să meargă des acolo.” Este mai rapid pentru cineva din Elvas să ajungă la Madrid, la peste 400 km distanță, decât la Lisabona (la 200 km). Maternitatea din Elvas a fost închisă în urmă cu aproximativ 20 de ani. Cel mai apropiat se află acum dincolo de graniță, în Spania.

Franța

În acelaşi sens, în Franța, Rassemblement National cucerește același tip de vot. Partidul lui Marine Le Pen este favorit pentru alegerile din iunie și a promis că va combate birocrația „autoritară” de la Bruxelles. Aceasta s-ar putea dovedi o tactică oportună, în condițiile în care grupurile de extremă dreapta doresc să pătrundă și mai mult în Europa rurală prin atragerea sprijinului fermierilor protestatari, ei înșiși supărați pe oficialitățile UE.

În opinia sa, economistul Thomas Piketty a relatat că a apărut un „nou conflict de clasă” „în care nu doar venitul sau clasa socială, ci și locul de reședință joacă un rol important”. Acest sentiment de „inegalitate” îi determină pe alegătorii din zonele rurale să judece calitatea infrastructurii publice, „lucruri precum accesul la spitale și universități de ultimă generație”, într-un moment în care investițiile sunt rare. „Alegătorii din aceste regiuni au fost mult mai afectați de accelerarea globalizării, dar și de integrarea europeană”.

Germania

În contextul unei neliniști rurale, a ajutat partidele anti-sistem să capteze alegători care se simt uitați de factorii de decizie de acasă și de la Bruxelles. Alternativa pentru Germania (AfD), un alt partid eurosceptic și anti-imigrație, este înclinat să obțină câștiguri la alegerile parlamentare din iunie. A câștigat sprijin la nivel național, dar nu mai mult decât în Görlitz, un district rural de lângă granița cu Polonia, renumit pentru arhitectura sa gotică și barocă, unde a obținut 32,5 % din voturi – cea mai mare marjă de voturi din alegerile federale din 2021.

Frank Seibel, un fost reporter de ziar care acum conduce o sinagogă transformată în centru cultural în Görlitz, spune că AfD a exploatat nemulțumirea locală față de autorități.

„Există această percepție că există oameni care stau la Berlin și care decid ceva ce are influență asupra vieții mele de zi cu zi și care nu au absolut nicio idee despre cum trăiesc aici și ce este important pentru mine. Cred că acest lucru joacă cu siguranță un rol”, spune el.

Sprijinul larg al AfD este „un amestec colorat, în parte protest, în parte lucruri concrete care i-au frustrat pe cetățeni de-a lungul deceniilor”, spune Octavian Ursu, un muzician clasic devenit politician care este primar de aproape cinci ani. Ca și în alte părți, birocrația și problemele legate de serviciile publice au fost factori. Ursu, care s-a născut în România, citează autostrada neterminată și o linie de cale ferată neelectrificată ca exemple de ce locuitorii „nu au sentimentul că există cu adevărat voința de a finaliza aceste conexiuni de transport”.

În Austria, Belgia, Cehia, Ungaria, Suedia și în întreaga UE se înregistrează valuri de extremă dreapta. Un moment crucial a avut loc în 2022, odată cu alegerea Giorgiei Meloni ca primul premier de extremă-dreapta din Italia de după cel de-al Doilea Război Mondial. Partidul ei, Frații Italiei, a reușit să obțină un sprijin uriaș, în mare parte datorită politicilor puternice împotriva imigrației și a atracției anti-establishment a lui Meloni.

Italia

Municipalitatea din nordul Veronei i-a acordat aproape 30% din voturi lui Meloni, iar în orașul Salizzole procentul a fost de aproape 50% – un record național.

Un oraș mic și îmbătrânit, centrat în jurul unui castel din secolul al XII-lea, Salizzole votează de zeci de ani cu extrema dreaptă. În 2022, sprijinul a provenit din preocupările familiare legate de imigrație și de declinul perceput pe termen lung al zonei. Închiderea fabricilor sale de mobilă a lăsat o economie dependentă în mare măsură de producția de tutun, orez și legume – și din ce în ce mai mulți lucrători migranți.

În opinia sa, „Tinerii nu mai sunt dispuși să facă anumite munci, așa că străinii sunt indispensabili… mulți muncesc din greu, alții nu muncesc și sunt întreținuți de statul italian, iar acest lucru nu este bun”, spune Filippo Scioni, fost consilier în Salizzole.

Sprijinul pentru Brothers of Italy, care își are rădăcinile în neofascism (Meloni însăși a fost activistă a tineretului MSI), este izbitor într-o zonă cu propria sa istorie îndelungată de emigrare. Mii de venețieni au migrat în America de Sud în secolul al XIX-lea pentru a scăpa de sărăcia disperată. În timp ce regiunea este acum în mare parte bogată, forțele tot mai puternice ale globalizării au generat temeri că un nou val de privațiuni economice ar putea fi după colț. Andrea Castagna, un președinte regional al Organizației Naționale a Partizanilor (Anpi), consideră că astfel de preocupări sunt o parte din motivul pentru care alegătorii „caută securitate și stabilitate în povestea extremei drepte”.

Succesul lui Meloni într-un loc a cărui istorie a fost marcată de ocupația nazistă și de uriașa mișcare de rezistență care a urmat este o realitate tristă pentru Castagna. „Extrema dreaptă câștigă pentru că memoria se estompează”, spune el, arătând medalia de vitejie militară pentru eliberare acordată lui Vestenanova, un mic oraș de munte din zona Verona. „Ar trebui să știți că în acest oraș, ras la pământ de două ori de fasciștii naziști, la ultimele alegeri Frații Italiei a luat cel mai mare procent de voturi din Italia, al doilea după Salizzole.”

Pentru Debora, care deține un magazin de papetărie în Salizzole, motivul pentru care a votat pentru Meloni este simplu. „Sincer, nu știu de ce am votat pentru Brothers of Italy. Tot ce pot să vă spun este că mănânc cu mâna dreaptă, scriu cu mâna dreaptă, iar în această zonă am votat întotdeauna cu dreapta.”

Sursa: euobserver.com