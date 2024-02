În Ungaria, partidul Fidesz, a pierdut două dintre cele mai importante figuri europene

Cu mai puțin de patru luni înainte de alegerile europarlamentare, partidul de guvernământ din Ungaria, Fidesz, a pierdut două dintre cele mai importante figuri europene – dar opoziția fragmentată a țării ar putea avea dificultăți în a profita de aceste pierderi.

Președinta ungară Katalin Novák, care a condus adesea negocierile diplomatice cu alte partide europene conservatoare, a demisionat pe fondul indignării publice că l-a grațiat în mod greșit pe complicele unui pedofil în aprilie anul trecut.

Partidul satiric maghiar al câinelui cu două cozi (MKKP) este cunoscut pentru utilizarea creativă a artei stradale și pentru celebra sa propunere pentru o „Ungarie mai mică” – contrar apelurilor naționaliștilor de a extinde țara până la fostele sale granițe din 1920.

Și Judit Varga, care era așteptată să conducă lista lui Orbán pentru Parlamentul European în iunie, a renunțat de asemenea la politică, deoarece a contrasemnat grațierea în rolul său anterior de ministru al justiției.

Pierderea lor a afectat profund planurile de viitor ale Fidesz, un scenariu pentru care partidul de guvernământ nu era pregătit.

În afirmaţiile sale, „2024 nu putea începe mai rău de atât, este ca un coșmar”, a recunoscut Orbán în discursul său despre starea națiunii de sâmbăta trecută.

Din punct de vedere politic, acest scandal a oferit o ocazie rară pentru opoziția maghiară, care a jucat un rol crucial în forțarea demisiei președintei Novak, unindu-se în spatele mesajului că aceasta nu este potrivită pentru funcție.

Cu toate acestea, spre deosebire de alegerile naționale din 2022, aceste partide au decis să candideze separat pentru Parlamentul European – ceea ce înseamnă că alegătorii lor se vor confrunta cu cel puțin opt opțiuni diferite.

În viziunea sa, „Fragmentarea este o problemă majoră pentru opoziția maghiară”, spune András Bíró-Nagy, director al Policy Solutions, un think tank din Budapesta.

„Dacă trei-patru partide dintre ele vor scădea sub pragul de cinci procente, ar putea însemna cu ușurință o pierdere de două cifre în ceea ce privește numărul total de voturi. Acest lucru înseamnă că Fidesz ar putea obține același număr de locuri în Parlamentul European ca acum cinci ani, chiar și cu mai puține voturi”, a adăugat el.

În prezent, Ungaria are 21 de locuri în Parlamentul European, dintre care 13 aparțin coaliției formate din Fidesz și partenerul său de coaliție junior, creștin-democrații (KDNP).

În opinia lui Bíró-Nagy, partidele de opoziție privesc campania electorală ca pe o competiție internă, concentrându-se pe modul în care se poziționează unul față de celălalt, mai degrabă decât față de partidul de guvernământ. Orbán, pe de altă parte, se pregătește să își reafirme poziția după scandal și să iasă din modul defensiv.

„În discursul său despre starea națiunii, el a spus că este mai bine să dai decât să primești, recunoscând că partidul său a primit o mare palmă pe care trebuie să o închidă”, a spus el.

Nou-veniți

În prezent, pregătirea alegerilor pentru Parlamentul European și a alegerilor locale (care vor avea loc pe 9 iunie) este complicată și mai mult de noii veniți în cursă, inclusiv Partidul Patriei Noastre, de extremă dreapta, și Partidul satiric maghiar al câinilor cu două cozi (MKKP).

De altfel, ambele partide au participat la alegerile europarlamentare din anul 2019, dar nu au reușit să câștige niciun loc. De data aceasta, tabloul este foarte diferit.

Din ultimele sondaje, partidul Patria Noastră atrage aproximativ nouă procente, în timp ce Câinii cu două cozi a obținut opt procente, venind ca al doilea și al treilea partid din cadrul opoziției. Analiștii politici văd în popularitatea lor un alt semn că alegătorii sunt critici față de partidele principale.

De cealaltă parte, cunoscut pentru umorul său absurd, Partidul Câinilor cu Două Cozi din Ungaria a devenit un partid oficial în 2014, făcând inițial campanie pe sloganul „bere gratuită și viață veșnică”. Recent, însă, au devenit mai politici, câștigând locuri în alegerile locale, iar acum au în vizor Parlamentul European.

Practic, Marietta Le, o fostă jurnalistă, fondatoare a departamentului de participare al primăriei, va conduce lista partidului, iar pe locul al doilea fiind Katalin Törley, o profesoară de liceu care a fost concediată pentru nesupunere civilă în urmă cu doi ani.

Astfel, „Există o așteptare puternică ca partidul să devină serios. Să îmbunătățească lucrurile, cu seriozitate”, a declarat Le. Ea a promis, de asemenea, că „Câinii cu două cozi” vor rămâne sinceri cu ei înșiși.

Principalul manifest al partidului insistă asupra faptului că vor lupta împotriva dezinformării și a corupției și vor crea, de asemenea, propriile comitete, cum ar fi „comitetul pentru pregătirea adoptării sărbătorilor naționale ale fiecăruia”. De asemenea, vor invita cetățenii din întreaga țară să facă propuneri pentru programul lor european.

„Nu există doar narațiunea că Bruxelles-ul este rău, noi suntem buni. Trebuie să investim energie pentru a face o diferență”, a spus ea.

Aduceți-i pe radicali

Dar nu numai Le este optimist în privința viitoarelor alegeri. Președintele partidului de extremă-dreapta Patria Noastră, László Toroczkai, ar considera că ar fi „foarte surprinzător” dacă nu ar câștiga locuri la Bruxelles.

„Nu aș vrea să ghicesc câte, dar cred că mai mult de unul”, a adăugat el.

Din datele sondajelor, s-ar putea să nu fie departe de adevăr.

Patria Noastră a obținut șase locuri în parlamentul național în 2022. Ei sunt cunoscuți pentru acțiunile radicale împotriva comunității LGBTQI, retorica antiromânească și euroscepticismul.

Ei au construit, de asemenea, o campanie de succes împotriva restricțiilor legate de Covid. În 2020, viceliderul Dóra Dúró a distrus public cartea pentru copii Fairyland is for Everyone, care conține povești despre grupuri defavorizate, inclusiv homosexuali.

Politologii spun că Patria Noastră ar putea atrage alegătorii radicali ai Fidesz care sunt nemulțumiți de corupția elitei conducătoare. Dar Toroczkai crede că partidul său are multe rezerve în toate taberele politice, deoarece politicile sale sunt „sincere și oneste”.

Deși partidul nu și-a anunțat încă lista de candidați pentru alegerile europene, Toroczkai este deja destul de sigur de grupul politic căruia i se va alătura.

„Avem o relație foarte apropiată cu AfD-ul german, ne dorim cu siguranță să fim în același grup ca și ei, chiar dacă asta înseamnă să înființăm [a] unul complet nou”, a spus el.

Un alt lucru de care Toroczkai este de asemenea sigur: Patria noastră nu va sta în același grup cu Fidesz.

Un alt semn este că dreapta radicală încearcă să se distanțeze de Orbán și să își găsească propria voce pe scena europeană.

Sursa: euobserver.com