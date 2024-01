Pe măsură ce rata natalității în UE scade, politica nativistă a familiei crește

Cu o rată de 1,5 copii pe femeie, UE nu poate asigura o rată suficientă de înlocuire a populației – ceea ce ar putea duce la dificultăți în finanțarea modelelor de bunăstare și a îngrijirii populației îmbătrânite. Cel puțin, nu fără imigrație.

Astfel, înainte de alegerile europene, mulți candidați de extremă dreapta oferă alegătorilor o alternativă: politici familiale în stilul lui Viktor Orbán.

În viziunea sa, „Fără migrație, vom muri de foame”, a declarat comisarul european pentru afaceri interne, Ylva Johansson, la începutul lunii ianuarie, în cadrul unei dezbateri în Grecia pe tema migrației.

Această declarație a provocat o mare furie, în special în rândul politicienilor de dreapta din Europa. Iar în Franța, acest citat este folosit pe afișele de campanie pentru UE ale partidului de dreapta radicală Reconquête, pentru a da doar un exemplu.

Multe state membre ale UE sunt șocate să constate o scădere puternică a ratei de fertilitate. Femeile franceze, de exemplu, fac mai puțini copii ca niciodată. Anul trecut s-au născut doar 678.000 de copii în această țară, ceea ce reprezintă cel mai mic număr de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

În acest sens Ined, Institutul Național de Studii Demografice din Franța, acest lucru se datorează în primul rând faptului că femeile au mai puțini copii sau nu au deloc. Cu toate acestea, populația a crescut ușor, în principal datorită numărului mai mic de decese – și imigrației. „Rata de înlocuire”, la care o populație este stabilă, este de 2,1, iar în țările Uniunii Europene, fertilitatea este mult mai scăzută, în jur de 1,5.

În anul 2000, rata de fertilitate la nivel mondial era de 2,7 nașteri pe femeie, în prezent este de 2,3 – și este în scădere. Există însă diferențe mari între țări: Africa Subsahariană, de exemplu, are o rată de fertilitate de 4,45.

Ratele mai scăzute din Europa au dus la o scădere a populației în vârstă de muncă – în timp ce grupul de vârstă de pensionare a crescut. Astfel, Europa are nevoie disperată de mai mulți oameni.

Cu toate acestea, ideile anti-imigrație s-au dovedit eficiente în atragerea alegătorilor din UE.

Politicienii de dreapta din Europa își găsesc cea mai mare parte a inspirației în Ungaria. Politica familială este o chestiune centrală pentru premierul Orbán. La summitul demografic de la Budapesta din 2021, el a declarat că politica familială „trebuie să se bazeze pe mamă” și că întreaga țară trebuie să devină „favorabilă familiei”

Orbán a pus această așa-zisă prietenie față de familie în contrast cu „răspândirea rapidă în Occident a mișcărilor neo-marxiste, neo-stângiști, woke”, care, în opinia sa, caută să dezeduce copiii și să îi folosească drept „activiști ai Mândriei”, în timp ce identitatea națiunii este eradicată de migrație.

În cadrul unui raport al Comisiei Europene de anul trecut, se arată că tendința de descreștere a populației va continua.

Între timp, sondajele de opinie prevăd că partidele de extremă dreapta, precum Raliul Național din Franța, condus de Jordan Bardalla, Liga lui Matteo Salvini din Italia și Democrații Suedezi din Suedia, vor avea rezultate bune la alegerile din iunie.

Iar la scurt timp după aceste alegeri, când mașinăria legislativă a UE va fi la turație redusă, Ungaria va prelua președinția Consiliului UE. Potrivit celor declarate de ministrul ungar al justiției de atunci, Judit Varga, atunci când a prezentat președinția țării sale în fața comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului ungar, „provocările demografice, politica familială și lupta împotriva migrației ilegale” sunt prioritare.

Soluția? Mama

În timp ce dreptul familiei este de competența țărilor UE, nu a instituțiilor UE, partidele de extremă dreapta încearcă să ofere o soluție la provocările demografice fără imigrație, deoarece doresc să „protejeze civilizația occidentală”.

Și, după cum spune Orbán, soluția se află în „mama”. Adică în femeile europene.

Atunci când europarlamentarul de extremă dreapta al Democraților Suedezi Charlie Weimers, care candidează la alegerile din 2024, s-a pozat cu colega suedeză și comisar european Johansson, a ținut să sublinieze că „stau departe unul de celălalt”. În Suedia, guvernul de dreapta depinde în mare măsură de Democrații Suedezi – un partid care ține sus „valorile conservatoare ale familiei”, se opune „propagandei orgoliilor” și, bineînțeles, imigrației.

Chiar dacă unele partide de dreapta radicală, precum Vox din Spania, au înregistrat un regres, iar polonezii au votat pentru înlăturarea partidului populist și „favorabil familiei” Lege și Justiție, partidele de dreapta care cochetează cu ideile de extremă dreapta reprezintă o tendință.

Guvernelor susținute de extrema dreaptă, ca în Suedia, sau guvernate direct de acestea, ca în Italia, cu Frații Italiei ai Georgiei Meloni în frunte, li s-au alăturat acum țări precum Finlanda, Grecia și Olanda – unde Partidul pentru Libertate, anti-migrație și anti-islam, al lui Geert Wilders, a devenit cel mai mare partid din Camera Reprezentanților.

Întrucât imigrația este una dintre principalele probleme pentru alegătorii europeni, iar discursul anti-migrație al extremei drepte s-a dovedit a fi câștigător în alegeri, chestiunea nativistă a ajuns să devină o problemă centrală și pentru liberali și pentru stânga.

Candidatul francez la europarlamentare din partea partidului de dreapta radicală Reconquête, Marion Maréchal, se folosește de scăderea ratei natalității în campania sa, stabilind sloganul „Plus de Français en berceaux, moins de migrants en bateaux!”. [The more French in the cradles, the less migrants in the boats]. Partidul ei, Reconquête, este chiar mai radical decât Raliul Național al mătușii sale Marine Le Pen, dar această poziție le unește. Dar nu numai pe ele.

Când președintele Emmanuel Macron a ținut săptămâna trecută o importantă conferință de presă în direct, el a exprimat că cea mai mare îngrijorare a sa este „amenințarea extremei drepte”. Strategia sa este de a aborda exact problemele lor: mai mulți copii francezi și mai puțini imigranți.

În acest sens, Macron a promis că „va continua lupta împotriva imigrației ilegale și va lua măsuri drastice împotriva bandelor de traficanți de droguri și apoi a adăugat mai multe politici „nataliste” – cum ar fi un sistem mai generos de concediu parental.

Dacă discursul de extremă-dreapta privind migrația și nativismul va reuși sau nu va fi dezvăluit de alegători în iunie. Dar femeile europene trebuie să se pregătească pentru a servi drept soluție.

Sursa: euobserver.com