Unde va duce legătura de extremă dreapta Bolsonaro-Orbán?

La data de 25 martie, New York Times a avut acces la o înregistrare de securitate de la ambasada Ungariei din Brasília, capitala Braziliei, care îl arată pe fostul președinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro ascunzându-se timp de două zile în interiorul clădirii la începutul lunii februarie, după ce poliția i-a retras pașaportul și s-a confruntat cu posibilitatea de a fi arestat.

Jair Bolsonaro, care a pierdut puterea la sfârșitul anului 2022, după ce a fost învins de actualul președinte Luís Inácio Lula da Silva, este în prezent implicat în mai multe anchete penale, cum ar fi falsificarea dosarelor de vaccinare Covid, încercarea de a sifona cadouri străine costisitoare și de a pune la cale o lovitură de stat împreună cu armata pentru a răsturna guvernul ales în mod democratic.

La 8 ianuarie 2023, mii de susținători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt clădiri federale, în special Curtea Supremă și reședința prezidențială oficială, lăsând în urma lor o dâră de distrugeri, în timp ce cereau o intervenție militară pentru a-l repune pe Bolsonaro în funcția de președinte – similar, dar chiar mai periculos decât invazia Capitoliului din SUA cu doi ani înainte.

În acest sens, Jair Bolsonaro a oferit diverse scuze pentru „adăpostirea” la ambasadă, cum ar fi faptul că a fost invitat de ambasadă să lucreze acolo sau, potrivit avocatului său, „pentru a menține contactul cu oficiali ai țării prietene” și „pentru a obține actualizări privind peisajul politic al ambelor națiuni”. Jurnalistul Octavio Guedes a remarcat că Bolsonaro a petrecut timp la ambasadă în timpul carnavalului brazilian, între 12 și 14 februarie, însă este cunoscut pentru că „lucrează până târziu în noapte”. Dimpotrivă. La Planalto [Presidency] Palatul s-a închis mai devreme, așa că acest lucru nu se potrivește cu nota apărării potrivit căreia Bolsonaro a lucrat două zile la rând, aproape ca la o petrecere rave, la Ambasada Ungariei.”

Faptul relevant, însă, este rolul lui Orbán, care declarase pe Twitter că îl admiră pe fostul președinte brazilian cu câteva zile înainte de petrecerea în pijamale de la ambasadă. Acest lucru nu numai că subliniază dinamica complexă a politicii internaționale, dar evidențiază și influența tot mai mare a premierului ungar Viktor Orbán asupra mișcării globale de extremă dreapta. Considerat un ghimpe în coasta Uniunii Europene prin susținerea deschisă a lui Bolsonaro, Orbán nu numai că își arată influența asupra politicii braziliene, dar trimite, de asemenea, un mesaj clar Uniunii Europene și lumii despre rețeaua sa extinsă de sprijin și aliați dincolo de granițele Ungariei.

O victorie a lui Donald Trump în viitoarele alegeri din SUA nu ar face decât să sporească puterea și capacitatea lui Orbán de a exercita presiuni asupra UE pe o serie de subiecte sensibile. El ar câștiga un aliat puternic care are o înțelegere similară a lumii. Nu este surprinzător faptul că Orbán contează pe Trump pentru a ajuta Rusia să învingă Ucraina și, prin urmare, pentru a da putere extremei drepte globale care îl are pe Putin ca unul dintre cei mai proeminenți lideri ai săi și care are Ungaria ca aliat puternic în cadrul UE.

Ura reciprocă față de Soros

Nu este prima dată când Ungaria și Brazilia se aliniază. În 2019, congresmanul Eduardo Bolsonaro, fiul lui Jair Bolsonaro, a călătorit în Ungaria pentru a-l critica pe George Soros (un dușman preferat al extremei drepte antisemite) și pentru a pleda pentru o alianță ideologică globală – care se dovedește a fi din ce în ce mai puternică.

Însă, în timp ce acțiunile lui Orbán pe scena internațională îi pot consolida imaginea de actor cheie pe plan internațional, acestea vin, de asemenea, într-un moment în care popularitatea sa acasă se confruntă cu provocări. Prin proiectarea influenței dincolo de granițele Ungariei, Orbán încearcă să își reafirme relevanța politică și să își demonstreze capacitatea de a modela narațiuni la o scară mai largă, în ciuda faptului că se confruntă cu critici și opoziție în propria țară.

În contextul mișcării globale de extremă-dreapta, sprijinul lui Orbán pentru Bolsonaro subliniază interconectarea liderilor cu vederi similare care împărtășesc ideologii și obiective asemănătoare. Această aliniere a intereselor în rândul figurilor de extremă-dreapta semnifică un efort concertat de a contesta normele și instituțiile stabilite, reprezentând o provocare semnificativă pentru ordinea politică tradițională și semnalând o schimbare către agende mai naționaliste și populiste. Creșterea partidului neonazist AfD în Germania, a extremei drepte în Țările de Jos cu Geert Wilders sau în Franța, precum și a lui Chega în Portugalia, arată că extrema dreaptă este mai mult decât vie.

Alegerile europarlamentare din luna iunie sunt susceptibile să consolideze creșterea extremismului politic de dreapta, cu o prezență mai mare a partidelor eurosceptice, rasiste, deschis fasciste și adesea pro-Rusia, punând în pericol securitatea întregului continent. Rolul laș și stângaci al Germaniei în extinderea efortului de război în Ucraina nu ajută peisajul politic european general.

În concluzie, legătura Bolsonaro-Orbán nu este doar despre doi lideri. Este vorba despre ideologie, putere și echilibrul delicat al relațiilor internaționale. Și despre păstrarea aliaților din întreaga lume, chiar și a celor a căror soartă politică nu este tocmai strălucită – dar care, totuși, păstrează o bază politică importantă și activă.

În timp ce soarta lui Bolsonaro atârnă în balanță, mișcarea calculată a lui Orbán reverberează mult dincolo de Brazilia. Mișcarea globală de extremă-dreapta privește, iar UE se luptă cu propriii săi demoni. În acest teatru din umbră, se creează alianțe și se transmit mesaje – o strângere de mână la un moment dat.

Sursa: euobserver.com