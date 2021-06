Petrecere de Craciun la birou? Alege cadouri corporate!

Pe langa obisnuitele deja team-buildinguri, petrecerile corporate de Craciun aduc cu ele bucuria de a cunoaste putin mai mult din personalitatea celor cu care lucrezi, deopotriva colegi, sefi sau parteneri de afaceri. Insa, cum la nicio petrecere nu se merge cu mana goala, ajungi sa te intrebi ce optiuni ai in ceea ce priveste alegerea cadoului potrivit pentru un astfel de eveniment. Daca inca nu stii ce sa alegi, atunci ar trebui sa te interesezi despre gamele de cadouri corporate potrivite intr-un astfel de context.

Cadouri corporate personalizate – o solutie perfecta pentru oricine

Cu siguranta nu ai cum sa iti cunosti colegii in detaliu si sa stii ce anume place fiecaruia. In plus, pentru ca petrecerile corporate pastreaza totusi parfumul diplomatiei, cadourile nu ar trebui sa fie grevate de implicatii personale. Aici intra in discutie gama de cadouri corporate, precum cele de la Artizan Urban, cadouri care pot fi oferite cu orice ocazie, nu doar in cadre festive. Vei vedea ca aproape orice obiect poate fi personalizat astfel incat sa devina un cadou unic care sa transmita de fapt bucuria de a oferi si de a consolida relatiile.

Artizan Urban este un loc unde o multitudine de tablouri creative prind viata si unde ideile creative isi gasesc cel mai bun cadru de realizare. Create cu pasiune si imaginatie, modelele de cadouri business pe care le ofera acesti specialisti sunt realizate din piese de ceasuri, curatate si prelucrate, iar mai apoi asamblate in imagini menite sa iti taie rasuflarea.

Cu siguranta un tablou personalizat poate fi un cadou minunat pentru un coleg de serviciu, mai ales daca strecori printre creativitatea artizanilor si un strop din pasiunile lui. Pe de alta parte, un logo al firmei, intr-o interpretare creativa si inramat intr-un cadru elegant poate constitui cu adevarat o optiune pentru un sef sau un partener caruia vrei sa ii arati ca iti pasa.

Cadourile corporate sunt un mod de conectare dincolo de coporatie

O particularitate a cadourilor corporate este aceea ca exprima emotia intr-un mod profesionist. Indemanarea creatorului si ideea de baza a darului se impletesc intr-un vibe constructiv care are menirea de a aduce mai aproape chiar si pe reprezentantii mediul corporatist.

In ultimii ani petrecerile tematice la birou au devenit o trend care a cucerit deopotriva firmele mici sau companiile de renume. Craciunul in familie este definit de conectarea cu cei dragi si de timp petrecut impreuna cu acestia, insa la fel de important devine si sa stabilesti conexiuni cu colegii sau partenerii de la birou, iar cadourile oferite ajung asadar sa conteze foarte mult pentru ca de fapt ele sunt puntea spre un parteneriat emotional intr-un mediu corporatist.