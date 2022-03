Ce rol joaca mobilierul in dezvoltarea psihosociala a copilului

In decursul vietii si existentei noastre suntem supusi unor transformari, in timpul acestora vom deprinde diverse tipuri de dezvoltare, precum dezvoltarea biologica – aceasta presupune schimbari morfologice si biochimice, dezvoltarea sociala – aceasta presupune dezvoltarea unei conduite impuse de colectivitatea careia apartinem, dar si dezvoltarea psihica. Este important sa mentionam faptul ca intre aceste forme ale dezvoltarii exista o stransa legatura.

Dar in materialul de astazi ne vom concentra atentia asupra mobilierului si a rolului pe care acesta il joaca atat in dezvoltarea psihosociala a celui mic, cat si in dezvoltarea psihosociala a acestuia.

Cand vine vorba de camera celui mic, primul lucru la care ne gandim este culoarea predominanta. Ei bine, trebuie sa stii ca aceasta nu trebuie aleasa numai in functie de preferintele celui mic ori de trendurile actuale. Iata in continuare cum culoarea aleasa, atat pentru piesele de mobilier, cat si pentru decorarea peretilor poate influenta starea de spirit a celui mic.

Daca esti tentat sa alegi culoarea rosie pentru decorarea camerei celui mic sau poate ai gasit cateva piese de mobilier rosii la un pret avantajos, trebuie sa stii ca specialistii nu recomanda aceasta culoare in decorarea camerei sau pentru piesele de mobilier din dormitoare copii. Motivul este simplu, rosu este o culoare care ofera energie si creeaza o stare de agitatie. Mai mult decat atat poate contribui semnificativ la diminuarea puterii de concentrare si la cresterea agresivitatii.

In schimb ai putea opta pentru galben care inspira celor mici, dar si celor mari, veselie si optimism. Mai mult decat atat, galbenul, atat timp cat nu este unul intens, contribuie la cresterea puterii de concentrare si creeaza o atmosfera calda si luminoasa in incapere.

Verdele si albastrul sunt culori ce au un efect benefic asupra starii de spirit. Ele pot crea o atmosfera linistita, armonioasa si relaxanta in spatiile interioare. Mai mult decat atat, unele studii mentioneaza faptul ca albastrul ii ajuta pe cei mici sa adoarma mai repede. Insa, specialisti recomanda sa optezi pentru nuante blande si sa eviti pe cat posibil nuantele inchise de verde si albastru care pot genera stari de agitatie si anxietate.

O alta culoare pe care o poti alege pentru mobilier este rozul. Rozul este o culoare care inspira veselie si induce o stare de calm. Mai mult decat atat, rozul contribuie la cresterea empatiei si contribuie la crearea unei stari de liniste interioara.

Un alt lucru la care trebuie sa fii atent atunci cand alegi mobilierul pentru camera celor mici, este varsta copilului. Stim ca uneori este mai comod din punct de vedere financiar sa amanam redecorarea camerei celui mic. Insa trebuie sa stii ca mobilierul trebuie schimbat pe masura ce copilul creste, astfel incat el sa fie si comod, dar si sa fie in trend cu dorintele celui mic. In cazul in care iti doresti sa schimbi piesele de mobilier mai rar poti opta pentru mobilier ergonomic, care poate fi ajustat in functie de inaltimea si greutatea celui mic.

Un alt lucru pe care il poti avea in vedere in alegerea mobilierului este modul in care acesta este decorat. Un mobilier cu personajele preferate a celui mic poate contribui la dezvoltarea imaginatiei si la crearea unui spatiu interior relaxant si primitor.

Bineinteles nu uita ca piesele de mobilier pe care le achizitionezi pentru camera celui mic trebuie sa fie rezistente, de calitate si nu trebuie sa constituie in nici un fel un pericol pentru cel mic. Astfel, inainte de achizitiona una sau mai multe piese de mobilier poti verifica daca protectiile pentru cei mici sunt incluse sau nu. Daca mobilierul vine deja cu protectii, vei sti ca riscul de accidentare scade considerabil.

Alegerea patului sau a celorlalte piese de mobilier pentru camera celui mic nu este o sarcina grea, ba mai mult decat atat aceasta devine mult mai usoara atunci cand te sfatuiesti cu cel mic, cu partenerul de viata si alegi si un producator cu experienta. Pe final iti recomandam ca pentru dormitorul celui mic sa alegi intotdeauna piese de mobilier de calitate, stabile si rezistente. Iar daca ai in vedere si o saltea pentru pat, iti recomandam ca aceasta sa fie antialergica si ortopedica – astfel incat cel mic sa beneficieze de un somn linistit si odihnitor in fiecare noapte.