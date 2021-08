Cele mai cunoscute diete de slabit

Stresul, alimentatia nesanatoasa, lipsa miscarii sau stilul de viata neadecvat sunt factori care favorizeaza acumularea kilogramelor nedorite. Femeile, dar si barbatii, cauta mereu solutii eficiente pentru a reduce kilogramele in plus. Din acest motiv, mi-am propus sa iti prezint in acest articol cateva dintre cele mai cunoscute diete pentru slabit. Am ales dietele care de-a lungul timpului si-au facut un „renume”, datorita eficientei lor.

Dieta Rina

Dieta Rina mai este cunoscuta si sub denumirile de „dieta de 90 de zile” sau „dieta de 4 zile”. Prima denumire provine de la timpul in care trebuie urmata dieta, adica 90 de zile. Sub nicio forma nu trebuie intrerupta mai devreme de aceste 90 de zile.

A doua denumire are legatura cu principiul de baza a dietei si anume disocierea alimentara. Acest principiu prevede consumul a patru categorii de alimente si cate o zi alocata pentru fiecare categorie. In ziua a cincea, planul alimentar practic, se reia. Timp de 90 de zile are loc aceasta ciclicitate a carei urmare este scaderea in greutate. Abia dupa 28 de zile, urmeaza o zi de detoxifiere totala, in care se bea doar apa.

Revenind la cele patru categorii de alimente care se pot consuma, acestea sunt: proteine, amidon, carbohidrati si vitamine.

Dieta Rina nu are prea multe restrictii in ceea ce priveste cantitatea de mancare consumata. Cel mai important este sa respecti un orar al meselor, iar alimentele sa nu fie amestecate. Altfel spus, sa respecti zilele alocate fiecarei grupe de alimente permise:

Ziua 1 – proteine

Ziua 2 – amidon

Ziua 3 – carbohidrati

Ziua 4 – vitamine

O alta regula deosebit de importanta, pe baza careia dieta Rina isi arata eficienta, este cea legata de micul-dejun. Pe parcursul celor 90 de zile de dieta, la micul-dejun vei consuma doar fructe proaspete sau uscate. Acestea mai pot fi inlocuite cu suc natural de fructe sau legume proaspete.

Dieta Rina functioneaza pe baza a trei perioade zilnice care trebuie respectate:

Perioada de purificare – intre 4 si ora pranzului – poti manca fructe din 2 in 2 ore

Perioada de ingestie – de la pranz, pana la ora 20:00

Perioada de digestie – 20:00 – 04:00 – timp in care nu ai voie sa consumi nimic

Pentru a-si arata eficienta, se recomanda ca pe parcursul dietei, sa renunti la obiceiurile nesanatoase (odihna putina, ore de somn nerespectate). De asemenea, este la fel de important si sa incepi sa incluzi sportul in activitatea cotidiana.

Dieta Dukan

Daca vrei sa scapi repede de kilogramele deranjante, poti apela cu incredere la dieta Dukan. Aceasta prevede un plan alimentar impartit in 4 etape, oferind rezultate rapide, fara infometare. Dimpotriva, nici nu vei simti ca urmezi o dieta. Acest lucru este demonstrat de faptul ca dieta Dukan se bazeaza pe acumularea de proteine si reducerea, aproape in totalitate, a carbohidratilor.

Alimentele permise in cazul dietei Dukan sunt, in principal, proteine de origine animala (carne slaba), tarate, lactate, multa apa. Legumele pot fi si ele incluse in planul alimentar, insa doar in anumite perioade ale dietei.

De asemenea, activitatea fizica are un rol important in eficientizarea dietei. Astfel, se recomanda cel putin 30 de minute de mers pe jos, in fiecare zi.

Dieta Dukan are la baza patru etape importante, care o compun:

Atac – poate sa dureze intre 2 si 5 zile, promitand o scadere in greutate considerabila. In aceasta etapa se consuma doar proteine si o lingura si jumatate de tarate, pentru a oferi organismului necesarul zilnic de fibre. Croaziera – este etapa in care vei ajunge la greutatea dorita. Va dura atata timp cat este necesar pentru a slabi cat ti-ai propus. Vei avea zile in care vei putea consuma proteine, dar si zile in care vei alterna proteinele cu legumele. Consolidare – aceasta etapa are rolul de a impedica aparitia efectului yo-yo. Perioada de consolidare ti-o vei stabili prin calcularea a cate 5 zile pentru fiecare kilogram pierdut. Adica, daca ai pierdut 5 kilograme in primele doua etape ale dietei, aceasta etapa va dura 25 de zile. Vei putea sa alternezi in continuare proteinele cu legumele, intoducand treptat carbohidrati si grasimi. Stabilizare definitiva – ultima etapa a dietei Dukan iti permite sa mananci orice iti doresti, cu conditia sa iti impui propriile reguli, pentu a evita acumularea de kilograme.

Dieta daneza

Dieta daneza este una dintre cele mai stricte diete, insa ofera rezultate pe masura. Dureaza 13 zile, dar dupa tot acest timp corpul tau va fi de nerecunoscut. Vei avea aproximativ 10 kilograme in minus, metabolismul va fi imbunatatit, iar celulita, inexistenta.

Desi este o dieta extrema, dieta daneza este foarte apreciata, fiind urmata de persoanele care vor sa slabeasca rapid.

Planul alimentar al dietei daneze contine, carne slaba (in principal de vita), oua, cafea, salata verde sau spanac, iaurt, legume si sunca. Totusi, nu diversitatea alimentelor ofera restrictii, ci cantitatile. Astfel ca nu poti depasi 600 de calorii pe zi. Ceea ce inseamna cu siguranta, foarte putin comparativ cu perioada dinaintea dietei.

Pierderea in greutate, asociata cu timpul scurt acordat dietei daneze, se datoreaza reducerii carbohidratilor si caloriilor. De asemenea, in timpul dietei nu ai voie sa consumi fructe, cereale, paste, cartofi si zahar.

Ceea ce trebuie sa mai stii despre dieta daneza, este faptul ca pe tot parcursul ei nu este recomandat sa faci sport. Urmand planul alimentar al dietei daneze, cu siguranta te vei simti fara prea multa putere de a face sport.

Fiind atat de restrictiva, unii medici sunt rezervati in a recomanda dieta daneza. Din acest motiv, iti recomand sa consulti medicul inainte de a incepe dieta.

Dieta ketogenica

La fel ca orice alta dieta si dieta ketogenica este eficienta daca ii sunt respectate principiile de baza. Acestea prevad reducerea cantitatii de carbohidrati, consumul moderat de proteine, dar in schimb, consumul mare de lipide.

Aceste principii fac ca dieta keto sa fie una atipica, comparativ cu alte diete. Mai ales ca nu iti impune sa calculezi in permanenta numarul de calorii consumate zilnic, dar nici nu te infometeaza.

In timpul dietei ketogenice poti consuma urmatoarele alimente:

Carne – pui, oaie, vita, peste

Branzaturi – telemea, smantana, iaurt

Legume – de orice fel, mai putin cele cu un continut mare de amidon (de exemplu, cartofii)

Fructe – mere, pere, banane, fructe de padure, citrice (toate proaspete)

Bauturi – apa, ceai, cafea (neindulcita)

Atentie: acest articol este cu scop informativ. Iti recomandam sa consulti medicul inainte de inceperea oricarei diete de slabit!